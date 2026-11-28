Đi ngắn ngày, nhưng không muốn đi “cho có”

Thị trường du lịch cuối năm đang ghi nhận xu hướng ưu tiên những hành trình ngắn, thuận tiện và có nhiều trải nghiệm trong cùng chuyến đi.

Tại TP.HCM, các doanh nghiệp lữ hành cho biết những tuyến như Đà Lạt, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc được nhiều khách lựa chọn cho dịp Tết Dương lịch 2027.

Du lịch cuối năm đang trở thành dịp để du khách tìm kiếm những hành trình ngắn ngày, cảnh sắc theo mùa, ẩm thực đặc trưng và những trải nghiệm mang dấu ấn địa phương. Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân

Theo ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt, lượng khách đặt tour cuối năm và Tết Nguyên đán 2027 tại doanh nghiệp tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ, tùy thị trường và điểm đến.

Tại BenThanh Tourist, bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin, cho biết khách nội địa đang quan tâm các hành trình khoảng 3-4 ngày, trong khi nhóm có ngân sách cao vẫn lựa chọn những chuyến đi dài tới 15 ngày ở châu Âu, châu Phi hoặc New Zealand để tìm kiếm dịch vụ tốt và trải nghiệm khác biệt. Điều này cho thấy thị trường đang phân hóa: phần đông cân đối thời gian, chi phí; nhóm có khả năng chi trả cao sẵn sàng trả tiền cho những trải nghiệm chuyên biệt.

Đáng chú ý, du khách cũng có xu hướng đặt tour sớm hơn với các tuyến bay xa. Vietluxtour dự báo mùa du lịch lễ, Tết 2027 tăng khoảng 20-25% so với cùng kỳ; các điểm đến như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Malaysia và Trung Quốc, trong đó có Cáp Nhĩ Tân, Lệ Giang, Ô Trấn, được nhiều khách quan tâm.

Đi để ăn, khám phá văn hóa và trải nghiệm địa phương

Hà Nội cuối năm mang đến những trải nghiệm đặc trưng của mùa lễ hội, ẩm thực và nhịp sống phố thị. Ảnh: Tuấn Đông

Nếu trước đây ẩm thực, văn hóa thường được xem là phần phụ của một chuyến đi thì nay chúng đang trở thành lý do để lựa chọn điểm đến.

Báo cáo Global Travel Intentions 2026 của Visa, khảo sát hơn 47.000 người trên toàn cầu, trong đó có hơn 1.000 người Việt, cho thấy 37% người được hỏi lên kế hoạch chuyến đi xoay quanh những trải nghiệm địa phương như ẩm thực và văn hóa, cao hơn mức trung bình toàn cầu 29%.

TP.HCM cuối năm sôi động với các hoạt động văn hóa, lễ hội, ẩm thực và những trải nghiệm đô thị đa sắc màu. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Tại TP.HCM, xu hướng này thể hiện khá rõ. Bà Phạm Hồng Minh, quản lý thị trường miền Nam của Trip.com, cho biết lượng đặt các sản phẩm hoạt động và trải nghiệm văn hóa tại TP.HCM trong 3 tháng cuối năm 2026 tăng 3 con số so với cùng kỳ. Khách không chỉ quan tâm các bảo tàng, di tích ở trung tâm mà bắt đầu tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa, làng nghề và đời sống địa phương ở những khu vực xa trung tâm hơn.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho rằng các sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, ẩm thực và kinh tế đêm đang tạo thêm lý do để du khách đến thành phố, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng không gian chi tiêu. Theo ông, thay vì tập trung khách vào một vài điểm nổi tiếng, TP.HCM có thể kết nối bảo tàng, làng nghề, di tích lịch sử và không gian văn hóa thành những hành trình trải nghiệm đa dạng hơn.

Thực tế thị trường cũng cho thấy sức hút của hướng đi này. Trong 11 tháng năm 2026, TP.HCM ước đón hơn 10,2 triệu lượt khách quốc tế và gần 47,6 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt 330.416 tỉ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu doanh thu cả năm. Thành phố đang triển khai 156 chương trình, gói ưu đãi của 43 đơn vị cho mùa cao điểm cuối năm.

Săn mùa, săn sự kiện và tìm những trải nghiệm “không đại trà”

Mộc Châu cuối năm hấp dẫn du khách bởi không khí vùng cao, cảnh sắc thiên nhiên và những trải nghiệm văn hóa bản địa. Ảnh: Tuấn Đông

Một xu hướng khác đang nổi lên là du khách lựa chọn điểm đến dựa trên thời điểm và trải nghiệm đặc biệt, thay vì chỉ chọn một địa danh nổi tiếng. Cuối năm, các tour Tây Bắc như Sa Pa, Hà Giang, Mộc Châu tiếp tục được lựa chọn; ở nước ngoài, những hành trình săn tuyết tại Cáp Nhĩ Tân, khám phá Lệ Giang, Ô Trấn hay các tour Đông Bắc Á được doanh nghiệp ghi nhận nhu cầu tích cực.

Báo cáo của Visa cũng cho thấy 1/4 du khách được khảo sát bị thúc đẩy bởi các sự kiện giải trí trực tiếp và thể thao lớn. Gần một nửa số người được khảo sát sử dụng AI để tìm kiếm ý tưởng điểm đến; riêng khách Việt nằm trong nhóm có mức độ sẵn sàng sử dụng AI để lên kế hoạch du lịch cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Điều này đang làm thay đổi cách các điểm đến xây dựng sản phẩm. Thay vì bán một chuyến đi đơn thuần, doanh nghiệp phải tạo ra một lý do để du khách lên đường: mùa hoa, mùa tuyết, một lễ hội, một sự kiện âm nhạc, một trải nghiệm ẩm thực, một làng nghề hay một hành trình văn hóa riêng biệt.

Măng Đen cuối năm cuốn hút với cảnh sắc núi rừng xanh mát, khí hậu se lạnh và những món ăn mang đậm hương vị ẩm thực vùng cao. Ảnh: Tuấn Đông

Với du khách Việt, xu hướng này cũng phù hợp với kết quả khảo sát của Agoda về “Vietnamese Traveler in 2026”: khám phá văn hóa và trải nghiệm ẩm thực nằm trong nhóm động lực du lịch hàng đầu; khoảng 50% người Việt được khảo sát cho biết dự định đi du lịch trong nước nhiều hơn quốc tế.

Nhìn từ thị trường cuối năm 2026, có thể thấy người Việt vẫn đi du lịch để nghỉ ngơi, nhưng cách lựa chọn đang thay đổi. Một chuyến đi ngắn hơn không đồng nghĩa với trải nghiệm ít hơn; ngược lại, du khách ngày càng muốn mỗi ngày trong hành trình có một câu chuyện, một món ăn, một không gian văn hóa hoặc một hoạt động đủ khác biệt để đáng nhớ.