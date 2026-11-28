Ngày 28/11, UBND xã Hương Khê và UBND xã Hương Phố tổ chức cất bốc, quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ Trần Long cho thân nhân, đưa về an táng tại khu mộ của gia đình ở xã Hương Phố.

Công tác cất bốc được triển khai từ rạng sáng với sự tham gia của chính quyền, Nhân dân địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự xã và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Liệt sĩ Trần Long sinh năm 1931, quê tỉnh Quảng Trị (trước khi hi sinh trú quán tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh). Năm 1970, trong thời gian công tác tại Bưu điện huyện Hương Khê (cũ), liệt sĩ đã anh dũng hy sinh khi đang nỗ lực nối lại đường dây thông tin bị bom đạn địch đánh phá tại địa bàn xã Hương Khê.

Việc cất bốc được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ.

Sau khi hy sinh, liệt sĩ được gia đình, lực lượng dân quân địa phương và cơ quan Bưu điện huyện Hương Khê (cũ) tổ chức an táng tại nghĩa trang Bàu Cồn, thuộc thôn Thái Sơn, xã Hương Khê. Sau hơn nửa thế kỷ, phần mộ của liệt sĩ vẫn được địa phương và các cơ quan liên quan gìn giữ, chăm sóc.

Qua từng lớp đất, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật như cúc áo, đinh sắt và hài cốt Liệt sĩ.

Tại buổi lễ, sau khi thực hiện các nghi thức theo quy định, hài cốt liệt sĩ Trần Long được cất bốc, thu gom và bàn giao cho thân nhân cùng chính quyền xã Hương Phố để đưa về quê hương an táng.

Dù trong điều kiện khó khăn, công tác cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Trần Long vẫn được thực hiện đảm bảo trang trọng.

Hài cốt liệt sĩ Trần Long được đưa về gia đình thân nhân để làm lễ truy điệu và an táng.

Chiều cùng ngày, UBND xã Hương Phố phối hợp với gia đình tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Long khu mộ của gia đình ở thôn Nhân Giang.

UBND xã Hương Phố phối hợp với gia đình tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Long.

Việc tìm kiếm, cất bốc và đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê hương thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời là trách nhiệm, tình cảm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với các gia đình có công với cách mạng.

Hoạt động này cũng góp phần thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm (15/3/2026 - 27/7/2027), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).