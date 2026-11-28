"Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" mang diện mạo mới trên sân khấu kịch nói. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ra mắt công chúng Thủ đô vào tối 27/11 tại Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, “LADY FOX” là dự án nghệ thuật do Khoa Sân khấu (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội) phối hợp cùng Khoa Nghệ thuật (Đại học Wollongong, Australia) thực hiện, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Như Lai - Hiệu trưởng nhà trường và đạo diễn, Thạc sĩ Dương Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sân khấu.

Chuyển hóa tinh thần tuồng cổ bằng ngôn ngữ kịch nói

Đây là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên, tích tuồng cổ kinh điển gắn liền tên tuổi nhà soạn tuồng Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu được chuyển thể sang kịch nói. Tuy nhiên, ê-kíp thực hiện không phục dựng nguyên dạng tác phẩm truyền thống mà tìm cách khai thác tinh thần, giá trị cốt lõi của tích truyện trong một hình thức biểu đạt khác.

Vở diễn gợi mở những suy ngẫm sâu sắc về giá trị, sự lựa chọn và những điều con người phải đánh đổi trong cuộc đời.

Theo đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền, “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo” không chỉ là câu chuyện về một nhân vật mang thân phận kỳ ảo, mà còn gợi ra những suy ngẫm sâu sắc về giá trị, sự lựa chọn và những điều con người phải đánh đổi trong cuộc đời. Việc lựa chọn tích truyện này để dàn dựng xuất phát từ mong muốn tìm kiếm một chất liệu truyền thống có chiều sâu tư tưởng, đồng thời có khả năng đối thoại với đời sống đương đại.

Nữ đạo diễn cho biết, hình tượng viên ngọc được tu luyện qua hàng nghìn năm là vật báu mang màu sắc kỳ ảo, nhưng cũng là biểu tượng của niềm tin, những giá trị quý giá được tích lũy và tôi luyện qua thời gian. Qua đó, “LADY FOX” gợi mở suy ngẫm về hành trình con người rèn luyện, hoàn thiện bản thân, gìn giữ những giá trị tốt đẹp và đối diện với những lựa chọn trong cuộc sống.

Với mục tiêu khai thác những giá trị nghệ thuật truyền thống không chỉ ở nội dung câu chuyện mà còn trong chính ngôn ngữ biểu diễn, vở diễn “LADY FOX” được dàn dựng như cuộc gặp gỡ giữa tính ước lệ của sân khấu truyền thống và phương pháp biểu đạt của sân khấu kịch nói hiện đại. Ở đó, không gian và thời gian sân khấu được tổ chức theo hướng ước lệ, chắt lọc, giàu tính biểu tượng. Cảnh trí không nhằm tái hiện hiện thực một cách cụ thể mà được xây dựng linh hoạt, mở ra không gian tưởng tượng phù hợp với diễn biến tâm lý và cảm xúc nhân vật.

Việc sử dụng đồng thời hai kíp diễn trên sân khấu mang đến nhiều thú vị cho người xem. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Theo dõi vở diễn, có thể thấy thử nghiệm táo bạo nhất của “LADY FOX” là việc sử dụng đồng thời cả dàn diễn viên Việt Nam và Australia (tổng cộng 16 nghệ sĩ, chia đều cho hai nước) cùng cất lời thoại song ngữ Việt-Anh ngay trong một không gian biểu diễn. Đáng chú ý, trên sân khấu, mỗi nhân vật đều được song hành thể hiện bởi hai diễn viên (một Việt Nam, một Australia), tương tự như hai kíp diễn cùng xuất hiện trong một vở kịch, nhưng hoàn toàn không tạo cảm giác chia cắt hay rời rạc mà nương tựa, hòa quyện vào nhau một cách liền mạch.

Điều thú vị là dù hoàn toàn không sử dụng phụ đề, diễn viên Việt Nam thoại bằng tiếng Việt, diễn viên Australia thoại bằng tiếng Anh, thậm chí các lớp thoại Việt-Anh không đơn thuần là bản dịch trùng khít về nghĩa, nhưng khán giả vẫn nắm bắt trọn vẹn mạch kịch. Đó là bởi bên cạnh việc khéo léo đặt các tình tiết then chốt vào lời thoại tiếng Việt, ê-kíp đã biến ngôn ngữ cơ thể, những đường nét vũ đạo tuồng ước lệ cùng tiếng trống, tiếng kèn truyền thống thành phương tiện kể chuyện trực quan, xóa nhòa mọi rào cản về ngôn ngữ.

Vũ đạo tham gia trong vở diễn như một phương tiện kể chuyện, góp phần thể hiện nội tâm nhân vật và các tầng cảm xúc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Những đường nét chuyển động, nhịp điệu và động tác mang tính biểu tượng của nghệ thuật biểu diễn truyền thống đã được nghiên cứu, chọn lọc và kết hợp với diễn xuất tâm lý, hành động kịch của diễn viên, góp phần thể hiện nội tâm nhân vật và chuyển tải những tầng cảm xúc mà lời thoại đôi khi không thể diễn đạt hết. Ở đây, chất liệu truyền thống đã được chuyển hóa và sáng tạo theo hướng vừa giữ được tinh thần nghệ thuật cội nguồn, vừa có diện mạo mới mẻ để phù hợp cảm quan của khán giả trẻ hôm nay.

Nối dài sức sống di sản truyền thống

Đảm nhận vai trò huấn luyện vũ đạo tuồng cho các diễn viên trong vở diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Gái - người từng "đóng đinh" tên tuổi với vai diễn Hồ Nguyệt Cô trên sân khấu tuồng nhận định: So với tuồng truyền thống vốn có tính cách điệu cao độ, phiên bản kịch nói này được tiết chế đời thường hơn để khớp với đài từ kịch, nhưng vẫn giữ được nét ước lệ và trừu tượng. Đặc biệt, tiếng trống và tiếng kèn tuồng vẫn được giữ lại như linh hồn dẫn dắt các động tác biến đổi, hóa cáo và diễn tả nỗi đau của nhân vật, hòa quyện cùng sắc thái mới để tạo sức hấp dẫn với khán giả trẻ.

Không gian sân khấu được thiết kế tối giản. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Gái cho biết, bà hoàn toàn đồng điệu với khát vọng đưa hơi thở thời đại vào hình tượng nhân vật kinh điển của đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền. Do diễn viên kịch nói khó có thể thấm ngay kỹ thuật khoa trương khắt khe của nghệ thuật truyền thống, bà đã đề nghị ghi hình lại buổi tập để diễn viên quan sát, đồng thời phân tích từng chút về tâm lý và đường nét động tác mỗi ngày.

Với các diễn viên trẻ, việc tham gia “LADY FOX” giúp họ được tiếp cận một phương thức biểu diễn mới, trong đó diễn xuất kịch nói được kết hợp ngôn ngữ hình thể và những yếu tố chuyển động mang tính truyền thống. Đây cũng là quá trình tìm hiểu, khám phá và làm quen với những giá trị nghệ thuật sân khấu cổ truyền.

Bùi Hoàng Mai và Sofia Piovesan Ospitia cùng vào vai Hồ Nguyệt Cô trên sân khấu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Cùng vào vai Hồ Nguyệt Cô trên sân khấu, Bùi Hoàng Mai cho biết, với cô, đây không chỉ là một vai diễn mà còn là cơ hội để hiểu sâu hơn về chất liệu tuồng cổ và thử thách bản thân với một cách biểu đạt mới. Trong khi đó, Sofia Piovesan Ospitia thích thú chia sẻ: “Vở diễn thực sự là một khám phá tuyệt vời đối với tôi. Tôi rất ấn tượng với cách cảm xúc được thể hiện qua cử chỉ, chuyển động và vũ đạo, ngay cả khi không cần lời thoại. Đôi khi các buổi tập khá thử thách, nhưng tôi thực sự thích thú khi được học hỏi một điều mới mẻ, khác với nền tảng nghệ thuật của mình”.

Được biết, sau khi ra mắt tại Hà Nội, trong tháng 12/2026, “LADY FOX” sẽ tiếp tục hành trình nghệ thuật với các buổi lưu diễn tại Australia, trong phiên bản lời thoại tiếng Anh được tăng cường hơn, đưa văn hóa truyền thống Việt Nam đối thoại trực tiếp với công chúng thế giới.