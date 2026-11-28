Hoa dã quỳ rực vàng dưới bầu trời trong xanh.

Thời điểm này, trên những cung đường ở Mường Khương, những vạt dã quỳ đang khoe sắc. Loài hoa có sức sống mạnh mẽ này thường nở rộ từ tháng 10 đến tháng 12 hằng năm. Sắc vàng nổi bật giữa màu xanh của núi rừng, khiến cảnh vật thêm sinh động trong tiết trời đầu đông.

Trên con đường dẫn lên núi Cô Tiên, thôn Sảng Chải, xã Mường Khương, những khóm dã quỳ nối nhau khoe sắc ở hai bên đường, tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ, biến cung đường trở thành điểm ngắm hoa, chụp ảnh của nhiều bạn trẻ mỗi khi mùa dã quỳ về.

Bạn Lù Thanh Huyền, xã Mường Khương chia sẻ: "Năm nào đến mùa dã quỳ nhóm tôi cũng đến đây ngắm hoa và chụp ảnh. Đây là con đường hoa dã quỳ đẹp nhất Mường Khương".

Dã quỳ sau cơn mưa vẫn mang vẻ đẹp nguyên sơ của vùng núi.

Không chỉ ở khu vực núi Cô Tiên, dọc các tuyến đường vào các thôn của xã Mường Khương đều dễ dàng bắt gặp dã quỳ bung nở. Những bụi hoa hiện diện bên đường, ven đồi, trên lối lên nương, gắn bó với cuộc sống thường ngày của người dân.

Chị Lèng Thị Pẳn, thôn Cốc Râm, xã Mường Khương, cho biết: “Chẳng cần chăm sóc, dã quỳ cứ vàng rực vào mùa đông khiến con đường lên nương của chúng tôi trở nên lãng mạn hơn, cảm giác bớt nhọc nhằn, vất vả”.

Vẻ đẹp của dã quỳ nằm ở sự tự nhiên, không cầu kỳ. Dưới ánh nắng ban mai, những bông hoa vàng tươi như những mặt trời nhỏ bên đường.

Hoa dã quỳ như mặt trời nhỏ vàng rực rỡ.

Trên những cung đường quanh co men theo sườn núi, dã quỳ nở thành từng cụm, có nơi trải dài thành những vạt vàng rực rỡ. Màu hoa nổi bật bên những nếp nhà, thửa ruộng bậc thang và hàng cây xanh thẫm, góp thêm nét đẹp bình dị cho cảnh sắc miền sơn cước.

Không chỉ làm đẹp cảnh quan, mùa hoa còn mang đến những trải nghiệm thú vị cho người yêu thiên nhiên. Nhiều người tìm đến các cung đường có dã quỳ để ngắm cảnh, chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đẹp của mùa đông. Với những người thích khám phá, hành trình ngắm hoa còn là dịp cảm nhận cảnh sắc núi rừng và cuộc sống vùng cao.

Hoa dã quỳ trên đường lên núi Cô Tiên.

Dã quỳ có sức sống mạnh mẽ, dễ bén rễ trên những triền đồi, ven đường, bờ rào hay khoảng đất hoang. Qua nắng gió, những bụi hoa vẫn sinh trưởng, bung nở khi mùa về. Sự bền bỉ ấy làm nên nét quyến rũ riêng của loài hoa, gợi liên tưởng đến sức sống của người dân trên vùng đất nhiều khắc nghiệt.

Con đường hoa dã quỳ lãng mạn ở vùng núi Mường Khương.

Giữa tiết trời se lạnh, sắc vàng dã quỳ mang đến cảm giác ấm áp cho những cung đường miền núi. Mùa hoa góp thêm nét duyên cho Mường Khương, để lại dấu ấn trong lòng người dân và du khách mỗi độ đông về.