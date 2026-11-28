Những chiếc đèn lồng trước hiên nhà, góc phố,… góp phần tạo nên nét riêng trong cảnh quan và đời sống văn hóa phố cổ Hội An

Từ việc trang hoàng những nếp nhà, thắp sáng đèn lồng trước hiên đến tham gia đoàn rước đèn qua các tuyến phố cổ, cộng đồng có thể hưởng ứng lễ hội bằng nhiều cách, bắt đầu từ chính không gian sống và sinh hoạt thường ngày của mình.

Từ ánh đèn trước mỗi hiên nhà

Gắn với lịch sử hình thành và phát triển của đô thị thương cảng Hội An, nghề làm đèn lồng và tập quán giăng đèn, kết hoa đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa của cư dân phố Hội. Ánh đèn lồng hiện diện trong những dịp lễ, Tết, trong sinh hoạt tín ngưỡng và cả nhịp sống thường nhật, tạo nên nét riêng trong cảnh quan đô thị cổ.

Bởi vậy, bên cạnh những tác phẩm đèn lồng nghệ thuật được đầu tư, chế tác và sắp đặt tại các không gian công cộng, sự hưởng ứng của cộng đồng cư dân cũng là một trong những yếu tố được Ban tổ chức chú trọng trong kỳ lễ hội quốc tế lần đầu tiên này.

Lời mời gọi của BTC đến cộng đồng, doanh nghiệp, nghệ nhân, nghệ sĩ, các nhà sáng tạo nội dung,... đồng hành với Lễ hội. Ảnh: BTC

Trong thư ngỏ gửi đến những người yêu Hội An, Ban tổ chức mời gọi các hộ gia đình cùng chỉnh trang mặt tiền nhà, trang hoàng không gian sống bằng đèn lồng; các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ đồng hành tổ chức lễ hội, góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Các nghệ nhân, nghệ sĩ được khuyến khích tham gia sáng tác, giới thiệu những tác phẩm đèn lồng mang dấu ấn riêng, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm chế tác với các đoàn quốc tế. Cộng đồng sáng tạo nội dung cũng được mời gọi ghi lại, giới thiệu những hình ảnh, câu chuyện văn hóa của Hội An trên các nền tảng số.

Sự tham gia ấy không nhất thiết phải bắt đầu từ những công trình hay tác phẩm có quy mô lớn. Một chiếc đèn lồng được thay mới trước hiên nhà, một khoảng không gian được chăm chút hay sự hiện diện của người dân trong các hoạt động lễ hội đều có thể góp thêm sắc màu cho phố cổ. Khi lễ hội hiện diện ngay trong không gian sinh hoạt của cư dân, những giá trị văn hóa được tôn vinh cũng trở nên gần gũi hơn với đời sống cộng đồng.

Trước đó, tại buổi lấy ý kiến về phương án tổ chức lễ hội ngày 5.11, hơn 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đèn lồng tại Hội An và các địa phương trong nước đã đăng ký tham gia.

Cùng thắp sáng đêm “Minh Đăng Dạ Hành”

Một trong những hoạt động có sự tham gia trực tiếp của đông đảo cộng đồng là chương trình “Minh Đăng Dạ Hành”, diễn ra vào tối 4.12, đúng dịp kỷ niệm 27 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999 - 4.12.2026).

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 400 - 500 người, chương trình gồm các nghi thức Khởi đăng - Xuất hành - Hội đăng - Nghênh đăng, tái hiện không gian rước đèn truyền thống kết hợp với các hoạt động nghệ thuật trên hành trình qua những tuyến phố cổ.

Ban tổ chức mời gọi cộng đồng cùng tham gia chương trình “Minh Đăng Dạ Hành” vào tối 4.12. Ảnh: BTC

Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An đang vận động người dân và du khách mặc Việt phục, áo dài hoặc các trang phục mang nét đẹp văn hóa Việt Nam, cùng cầm đèn lồng tham gia đoàn rước.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được mời đồng hành thông qua việc trao tặng đèn lồng phục vụ chương trình, đăng ký cán bộ, nhân viên tham gia diễu hành. Các hộ gia đình, cửa hàng dọc tuyến đường đoàn rước đi qua được khuyến khích kiểm tra, thay mới những chiếc đèn đã cũ, hư hỏng, trang hoàng và thắp sáng không gian trước nhà.

Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu lúc 18 giờ 30 ngày 4.12 tại Quảng trường sông Hoài, đoàn rước sẽ đi qua cầu Cẩm Phô, đường Nguyễn Phúc Chu, cầu An Hội, các tuyến đường Bạch Đằng, Lê Lợi, Trần Phú, Chùa Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai, Cao Hồng Lãnh, Công Nữ Ngọc Hoa và trở về Quảng trường sông Hoài.

Trung tâm BTDSVHTG Hội An đang vận động người dân, du khách mặc Việt phục, áo dài, các trang phục mang nét đẹp văn hóa Việt Nam, cùng cầm đèn lồng tham gia đoàn rước

Lần đầu tiên tổ chức một lễ hội đèn lồng mang quy mô quốc tế, Hội An có dịp giới thiệu với bạn bè gần xa những giá trị của nghề thủ công truyền thống, đồng thời tiếp nhận thêm những ý tưởng, cảm hứng sáng tạo từ các nền văn hóa khác.

Giữa những sắc màu đến từ nhiều vùng đất, ánh đèn được thắp lên từ chính những nếp nhà phố Hội vẫn mang một ý nghĩa riêng. Đó là ánh sáng của đời sống di sản, của những người đang gìn giữ và tiếp nối các giá trị văn hóa qua từng thế hệ.

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Sắc màu di sản” diễn ra từ ngày 3 - 6.12, do UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo, Sở VHTTDL chủ trì tổ chức. Đây cũng là một trong những hoạt động triển khai cam kết của Hội An khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Lễ hội dự kiến có sự tham gia của 12 thành phố đến từ 8 quốc gia: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore. Hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật với sự đa dạng về chất liệu, hình thức và ý tưởng sáng tạo sẽ được sắp đặt tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội và một số không gian trong đô thị cổ. Các tác phẩm dự kiến tiếp tục được trưng bày, phục vụ người dân và du khách đến hết Tết Nguyên tiêu Đinh Mùi 2027.