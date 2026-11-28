Ngày 28.11, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã du lịch nông nghiệp cộng đồng Cồn Chim, xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, Ban tổ chức Hội thi "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" năm 2026 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), vừa phê duyệt kết quả Hội thi "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" năm 2026. Theo đó, du lịch cộng đồng Cồn Chim là 1 trong 5 điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất.

Du lịch cộng đồng Cồn Chim là 1 trong 5 điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026. Ảnh: Hợp tác xã du lịch nông nghiệp cộng đồng Cồn Chim

Hội thi "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" năm 2026, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ VHTTDL phối hợp tổ chức; Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) phối hợp thực hiện.

Hội thi nhằm biểu dương và tôn vinh các mô hình du lịch nông thôn của Việt Nam, gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng, sản phẩm du lịch hấp dẫn, phát triển theo hướng xanh, bền vững. Qua đó, khơi dậy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, nông thôn, văn hóa truyền thống, tri thức bản địa, nghề thủ công và tài nguyên sinh thái để phát triển du lịch nông thôn trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Từng bước hình thành thương hiệu giải thưởng “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất”, gắn với hình ảnh nông thôn Việt Nam văn minh, giàu bản sắc, thân thiện, an toàn và hấp dẫn; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới khách du lịch trong nước và quốc tế.

Du khách quốc tế rất thích thú với không khí mát mẻ, trong lành ở cù lao Cồn Chim, xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long

Tiêu chí Hội thi bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển du lịch bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống...

Các “Điểm đến du lịch nông thôn” tham gia Hội thi được đánh giá, bình chọn và chấm điểm thông qua Bộ chỉ tiêu đánh giá, chấm điểm, được xây dựng theo nguyên tắc "lấy bản sắc, chất lượng làm trung tâm - lợi ích cộng đồng làm giá trị cốt lõi - trải nghiệm của du khách làm thước đo - phát triển bền vững làm mục tiêu hướng đến"...

Du khách quốc tế thưởng thức món bánh xèo ở Cồn Chim

Cụ thể, cả nước có 8 điểm đến được công nhận và trao giải. Trong đó, có 5 điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026, gồm: Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên); Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long); Làng Tân Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị); Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Nà Tông - Nước non đại ngàn, điểm đến du lịch nông thôn xanh (xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang).

Ngoài ra, có 3 điểm du lịch nông thôn được bình chọn năm 2026, gồm: Điểm du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư (xã An Cư, tỉnh An Giang); Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô (phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và Điểm du lịch đồi chè Long Cốc (xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ).

Ban tổ chức dự kiến trao giải thưởng của Hội thi tại sự kiện Festival OCOP Việt Nam năm 2026 ở TP. HCM, trong thời gian từ ngày 3-6.12.

Du khách tham gia trò chơi dân gian. Ảnh: Hợp tác xã du lịch nông nghiệp cộng đồng Cồn Chim

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, nhiều năm qua Cồn Chim được xem như “ốc đảo xanh” giữa dòng Cổ Chiên hiền hòa, quanh năm không khí trong lành. Cồn Chim có diện tích khoảng 62ha, với hơn 60 hộ sinh sống dựa vào sản xuất nông nghiệp sinh thái, thân thiện với môi trường.

Từ năm 2019, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và ngành du lịch, người dân ở Cồn Chim chuyển sang làm du lịch cộng đồng với các mô hình như: Trải nghiệm cù lao trong lành, thăm những căn nhà lá nông thôn thoáng mát, nếp sống văn hóa, tình làng nghĩa xóm...

Bên cạnh đó, du khách được trải nghiệm dịch vụ câu tôm, câu cá, câu cua; tự tay làm bánh xèo, bánh lá dừa, vò lá sâm; ngâm chân thảo dược; thưởng thức đờn ca tài tử, hòa mình vào các trò chơi dân gian rất thú vị...

Năm 2026, điểm du lịch nông nghiệp cộng đồng Cồn Chim đón 33.650 lượt khách, trong đó có 2.634 lượt khách lữ hành, 6.875 lượt khách đoàn, 652 lượt khách nước ngoài, 26.775 lượt khách lẻ và gần 900 lượt khách lưu trú; doanh thu từ du lịch đạt hơn 8 tỉ đồng.

Người dân Cồn Chim sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường. Ảnh: Hợp tác xã du lịch nông nghiệp cộng đồng Cồn Chim

Trước đó, điểm du lịch nông nghiệp cộng đồng Cồn Chim từng lọt vào top 12 giải thưởng ESD Okayama về phát triển bền vững, do Nhật Bản tổ chức và công nhận năm 2024, nhằm ghi nhận các hoạt động về giáo dục vì sự phát triển bền vững của điểm đến. Năm 2025, Cồn Chim được nhận giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN - CBT ASEAN (tại Malaysia).