1. NẤM MỠ XÀO DẦU HÀO

Nguyên liệu:

- 200g nấm mỡ, 1 thìa tinh bột hòa với 1 thìa nước thành tinh bột nước, 1 thìa nước tương, muối vừa đủ, hành lá lượng vừa đủ, 1 thìa dầu hào, 3-4 tép tỏi

Cách làm:

- Nấm mỡ cắt bỏ gốc, rửa sạch sau đó thái lát dày.

- Tỏi băm nhuyễn. Hành lá rửa sạch thái nhỏ.

- Cho 1 thìa dầu ăn vào chảo, sau khi dầu nóng cho tỏi băm vào, đổ nấm mỡ đã cắt vào xào, nấm sẽ dần mềm và tiết ra nước.

- Thêm dầu hào, nước tương, nước tinh bột vào chảo, đậy nắp đun nhỏ lửa trong 5 phút, khi nước sốt sệt lại thì tắt bếp, cho nấm xào ra đĩa.

Nấm mỡ sốt dầu hào mềm ngon lại béo béo, có mùi thơm đặc trưng, bổ dưỡng, đảm bảo ai ăn cũng thích.

2. CÀ TÍM XÀO THỊT BĂM

Nguyên liệu:

Đối với cà tím:

- 2 thìa cà phê muối - 1 muỗng cà phê giấm gạo - 4 quả cà tím lớn, cắt đôi quả cà tím theo chiều dọc, dài 5cm - 1 muỗng canh bột bắp - 4 chén dầu bơ

Đối với món xào:

- 2 muỗng canh dầu ăn, 200g thịt lợn xay, 1 muỗng canh tương đậu (không có thì bỏ qua) - 1/2 muỗng cà phê gừng băm nhỏ, 5 tép tỏi băm nhỏ - muối vừa đủ.

- 1 muỗng canh hành lá, thái nhỏ.

Nước sốt: 1 muỗng canh nước tương - 1 muỗng canh hắc xì dầu - 1 muỗng canh giấm - 2 muỗng canh đường - 2/3 cốc nước - 1 muỗng canh bột bắp - 3 muỗng canh nước.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế cà tím

Để chuẩn bị cà tím, thêm muối và giấm gạo vào một bát nước lớn, khuấy đều. Sau đó bổ cà tím làm 4 theo chiều dọc rồi cắt thành các khúc, mỗi khúc dài 5cm.

Chuyển cà tím vào hỗn hợp nước muối giấm và ngâm chúng trong 20 phút. Đặt một chiếc đĩa nặng lên trên để tất cả cà tím ngập trong nước. Lưu ý, có 2 lợi ích khi làm điều này. Thứ nhất, nó sẽ ngăn không cho cà tím chuyển sang màu nâu thâm đen khi nấu. Thứ hai, cà tím sẽ không bị hút dầu như miếng bọt biển khi nấu, không bị nhũn.

Sau thời gian ngâm, đổ bỏ nước, đem cà rửa lại với nước sạch vài lần rồi vắt bớt nước có trong cà tím.

Tiếp theo, rắc bột ngô lên, đảo đều để bột ngô bám đễ xung quanh miếng cà tím.

Bước 2: Làm nước sốt

Trộn nước tương, hắc xì dầu, giấm, đường và nước trong một cái bát. Khuấy đều và đặt sang một bên.

Bước 3: Chiên cà tím

Trong một chảo đang đun nóng, cho dầu ăn vào. Làm nóng dầu lên đến 350 độ F hoặc 177 độ C. Cho cà tím vào chiên trong 1 phút rồi vớt ra để ráo dầu.

Bước 4: Xào cà tím với thịt băm

Trong chảo khác, đun nóng chảo, thêm ít dầu ăn vào, cho thịt băm vào xào khoảng 2 phút. Thêm tương đậu bản (nếu không có bạn có thể thay bằng loại ớt đỏ nào khác, vị cay của ớt tuỳ theo khẩu vị, có thể dùng ớt đỏ ngọt nếu thích), gừng, tỏi vào. Xào cho đến khi có mùi thơm, khoảng 1 phút. Sau đó đổ nước sốt vào và xào. Cho cà tím vào xào cùng. Thêm nước bột bắp để làm đặc nước sốt (1 muỗng canh bột bắp và 3 muỗng canh nước).

Đảo đều. Cuối cùng rắc hành lá lên trên vào cho cà tím xào thịt băm ra thố để thưởng thức.

Cà tím thơm mềm, không ngấy cùng thịt băm thơm nức ăn với cơm ngon cuốn lưỡi.

3. ĐẬU BẮP XÀO TÔM

Nguyên liệu:

250g đậu bắp, 250g nõn tôm tươi, 2 lát gừng, 2 tép tỏi, 1 thìa nước tương, 1 thìa rượu nấu ăn, lượng tiêu xay thích hợp, lượng đường thích hợp, lượng muối thích hợp

Cách làm:

Nõn tôm rửa sạch, đem ướp với rượu nấu ăn và hạt tiêu trong 10 phút.

Đậu bắp rửa sạch, cắt cuống rồi thái miếng vừa ăn.

Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng. Cho tỏi thái lát và gừng thái chỉ vào phi thơm. Sau đó cho tôm vào, đảo đều.

Xào tôm đến khi tôm chuyển màu hồng đỏ, đổ đậu bắp vào đảo đều, thêm rượu nấu ăn, nước tương, muối, xíu đường vào xào đều.

Thêm xíu nước để không bị cháy nồi. Đảo thêm 1 phút rồi tắt bếp. Không nên xào lâu làm đậu bắp bị nhũn không ngon.

Tôm xào đậm đà, đậu bắp giòn giòn thơm ngon sẽ đem lại hương vị hấp dẫn và mới lạ cho bữa ăn.

4. BÒ XÀO CẦN TÂY

Nguyên liệu:

200g thịt bò, 100g cần tây, 1 lòng trắng trứng gà, 4 tép tỏi, ớt đỏ (tùy theo khẩu vị), muối, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng tinh bột khoai lang, 1 mẩu gừng, dầu ăn vừa đủ, một ít nước lọc

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế thịt bò

Trước tiên, hãy rửa sạch thịt bò, sau đó thái thành những lát mỏng ngang thớ. Nhớ rằng thịt bò phải được thái ngang thớ, nếu không thịt sẽ dai, không ngon.

Bước 2: Ướp thịt bò

Cho thịt bò vào bát tô, thêm 1 lòng trắng trứng gà, 2 muỗng nước tương, một ít nước lọc và 1 muỗng tinh bột khoai lang vào bát thịt bò. Đeo gang tay rồi dùng tay bóp đều để nguyên liệu phủ đều thịt bò, sau đó cho 1 thìa dầu ăn vào, đảo đều, ướp khoảng 15 phút. Lòng trắng trứng gà sẽ giúp thịt bò mềm hơn khi xào. Ngoài ra, ướp cùng chút tinh bột và dầu ăn làm thịt bò sẽ không bị mất nước khi xào, càng mềm ngon. Vì thế, chị em đừng quên bước này nhé!

Bước 3: Sơ chế các nguyên liệu còn lại

Cần tây bỏ rễ, nhặt bỏ lá già, rửa sạch, cắt khúc nhỏ. Gừng gọt vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ. Tỏi bóc vỏ, đập dập, băm nhỏ cho ra đĩa để dùng sau.

Bước 4: Xào thịt bò

Đổ một lượng dầu ăn thích hợp vào nồi, đun nóng, khi nhiệt độ dầu nóng đến 60% thì cho thịt bò vào xào trên lửa lớn, xào đến khi thịt bò chuyển màu rồi cho ra bát để dùng sau.

Bước 5: Hoàn thiện món ăn

Để lại một ít dầu trong nồi, cho gừng băm và tỏi băm vào xào cho thơm, cho ớt vào tiếp tục đảo đều.

Sau khi hạt tiêu được xào chín tới thì cho cần tây vào, tiếp tục xào trên lửa lớn rồi nêm một chút muối cho vừa ăn, không nên xào quá lâu cần tây, nếu không màu sẽ không được xanh và không còn giòn.

Sau đó cho thịt bò đã xào trước vào, nêm nếm lại gia vị, muối cho vừa miệng, đảo 1 phút ở lửa lớn thì cho thịt bò xào cần tây ra đĩa ngay để tránh làm thịt bò bị dai.

Món thịt bò xào cần tây ăn ngon nhất khi còn nóng! Thịt bò đậm đà, thơm nức, lại có chút cay cay, mềm không dai, cần tây giòn giòn hấp dẫn khiến ai ăn cũng thích.

5. DẠ DÀY BÒ XÀO DỨA

Chuẩn bị: 600g dạ dày bò, vài tép tỏi, mẩu gừng, 1/2 quả dứa, 1 nắm cần tây, 1 nắm rau răm, 1 quả cà chua, dầu ăn, muối, gia vị.

Cách làm:

Dạ dày bò bóp với muối, giấm, bột mì cho sạch mùi hôi và chất bất rồi rửa lại với nước. Sau đó thái miếng vừa ăn. Khi thái để ý thái ngang thớ để không bị dai.

Đun nóng dầu ăn trong chảo, phi thơm tỏi và gừng rồi cho dạ dày vào đảo nhanh tay ở lửa lớn.

Chỉ đảo khoảng 2 phút, nêm muối hoặc bột nêm cho vừa miệng, thấy dạ dày chuyển màu là cho ra đĩa.

Vẫn trong chảo đó, cho dứa vào đảo rồi đến rau cần. Khi rau cần hơi tái thì cho dạ dày bò vào xào, thả rau răm vào, thêm cà chua bổ múi cau, nêm nếm lại gia vị.

Đảo thêm 2 phút, dạ dày chín tới thì tắt bếp.

Chúc các bạn thành công!