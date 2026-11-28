Sơn Lương có diện tích gần 97 km2 với 11 dân tộc cùng sinh sống, trong đó phần lớn là dân tộc Mường. Địa hình bán sơn địa, được bao bọc bởi những dãy núi trập trùng, kết hợp với hệ thống thác nước, khe suối tạo nên cảnh quan thiên nhiên hài hòa, hấp dẫn. Trên địa bàn xã có nhiều địa danh giàu tiềm năng khai thác du lịch như: Thác Quạt, thác 3 tầng, thác 100 tầng, thác Dùng, Ngòi Lao, khe Mu, khe Da, động cá Núi Đỗng... Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động tham quan, khám phá thiên nhiên, dã ngoại, cắm trại và nghỉ dưỡng.

Cùng với lợi thế cảnh quan, Sơn Lương còn có nguồn tài nguyên văn hóa phong phú. Những phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca, nghệ thuật diễn xướng và trò chơi dân gian của đồng bào Mường vẫn được người dân gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đầu năm 2025, xã đã tổ chức thành công Lễ hội Hạ điền của người Mường sau thời gian mai một, đồng thời phục dựng Đình Đồng Sương. Đây là những hoạt động thiết thực nhằm khôi phục không gian văn hóa truyền thống, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Công tác bảo tồn văn hóa tiếp tục được địa phương quan tâm; các điệu múa mỡi, múa trống đu của người Mường đã được phục dựng.

Ngòi Lao là địa điểm thu hút nhiều du khách thích khám phá trải nghiệm khi đến với Sơn Lương.

Một lợi thế khác là sự phong phú của sản phẩm nông nghiệp và ẩm thực truyền thống. Những món ăn như cỗ lá, xôi nếp Gà Gáy gói lá dong, xôi ngũ sắc, rượu men lá, cá Ngòi Lao nướng mang đậm hương vị núi rừng. Đáng chú ý, địa phương đã từng bước phát triển một số đặc sản thành hàng hóa, được chứng nhận OCOP như gạo nếp Gà Gáy, thịt thính xứ Mường, thịt chua xứ Mường. Trong đó, các sản phẩm đạt OCOP 3 sao gồm rượu men lá Thảo Xuân, rượu đòng Thảo Xuân, bột sắn dây Trường Thịnh. Việc kết hợp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP với hoạt động du lịch sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và tạo thêm nguồn thu cho người dân.

Phát huy những lợi thế đó, Sơn Lương đang từng bước cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bằng xây dựng các điểm đến và sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế. Nổi bật là kế hoạch phát triển điểm du lịch cộng đồng mới tại thôn Đồng Sương, lấy khu vực Ngòi Lao, phía dưới đập nước Bình Minh làm điểm nhấn. Với nguồn nước trong xanh, cảnh quan đẹp, không gian thoáng đãng và khí hậu mát mẻ, nơi đây có nhiều điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, camping, picnic và trải nghiệm thiên nhiên.

Điểm du lịch Đồng Sương sẽ được xây dựng theo hướng kết hợp giữa cảnh quan, nông nghiệp và ẩm thực. Các sản phẩm dự kiến gồm camping Ngòi Lao, trải nghiệm đánh bắt, sơ chế, chế biến và thưởng thức cá Ngòi Lao, tham quan cánh đồng lúa nếp Gà Gáy, vùng sản xuất bí xanh; trải nghiệm quy trình sản xuất nông nghiệp và thưởng thức các món ăn từ nguyên liệu địa phương.

Qua đó, hình thành chuỗi trải nghiệm đa dạng, vừa thu hút du khách, vừa tạo đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Các hộ dân có thể tham gia cung cấp dịch vụ ăn uống, hướng dẫn trải nghiệm, kinh doanh camping, homestay và bán sản phẩm nông nghiệp. Du lịch vì thế không chỉ tạo thêm việc làm mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp người dân khai thác hiệu quả hơn những giá trị sẵn có của quê hương.

Thịt thính xứ Mường - một trong những sản phẩm OCOP góp phần quảng bá văn hoá ẩm thực đặc trưng địa phương.

Theo lộ trình, cuối năm nay, địa phương dự kiến triển khai thử nghiệm các hoạt động camping, trải nghiệm nông nghiệp, ẩm thực và cá Ngòi Lao. Đến tháng 3/2027, xã sẽ đánh giá lượng khách, hiệu quả kinh tế - xã hội, mức độ tham gia của người dân, tác động môi trường và an toàn để hoàn thiện mô hình, nghiên cứu mở rộng. Xã dự kiến từng bước đầu tư đường vào, bãi đỗ xe, khu cắm trại, nhà vệ sinh, điểm thu gom rác thải, biển chỉ dẫn và khu vực phục vụ ẩm thực. Việc đầu tư được định hướng theo hướng nhỏ gọn, hạn chế bê tông hóa, ưu tiên vật liệu thân thiện với môi trường, không làm phá vỡ cảnh quan tự nhiên.

Đồng chí Vũ Đình Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian tới, cùng với phát triển kinh tế, xã sẽ chú trọng gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp, tạo nền tảng phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Với định hướng đúng đắn, sự vào cuộc của chính quyền và sự đồng hành của người dân, du lịch được kỳ vọng sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển “kinh tế xanh” ở Sơn Lương. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa và nâng cao giá trị nông sản vừa mở ra hướng phát triển kinh tế mới, vừa góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.