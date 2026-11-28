Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng các đại biểu đã dâng hương, bày tỏ lòng tri ân đối với Đức vua Lý Thái Tổ - người có công khai lập kinh đô Thăng Long, đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông dâng hương trước Tượng đài Lý Thái Tổ

Hoạt động mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử, thể hiện sự trân trọng đối với truyền thống và những giá trị di sản của Thủ đô, đồng thời là dịp để các đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Hà Nội - nơi diễn ra các hoạt động chính của HANIFF VIII.

Lễ dâng hương cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, góp phần tạo không khí trang trọng, ý nghĩa trước thềm ngày hội điện ảnh quốc tế tại Thủ đô.

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ

Với khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, HANIFF VIII diễn ra từ ngày 28.11 đến 2.12.2026 tại TP. Hà Nội, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế.

Liên hoan là dịp giới thiệu những tác phẩm điện ảnh đặc sắc, thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ dâng hương:

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương

Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Tuấn Long dâng hương

Lễ khai mạc HANIFF VIII sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 28.11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (TP. Hà Nội)