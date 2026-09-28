Lan Phương bị thay thế

Cuộc đua doanh thu phim Việt năm 2026 tiếp tục xuất hiện một diễn biến đáng chú ý khi Trại Buôn Người cán mốc 50 tỷ đồng chỉ sau khoảng 48 tiếng. Thành tích này giúp tác phẩm vươn lên vị trí thứ hai trong nhóm phim Việt đạt 50 tỷ nhanh nhất năm nay và khiến Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng của Lan Phương lùi xuống vị trí thứ ba với thời gian khoảng 72 tiếng.

Trước đó, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành giữ vị trí dẫn đầu khi đạt 50 tỷ đồng chưa đầy 24 giờ sau khi công chiếu. Trại Buôn Người sau đó tạo cú bứt tốc với 50 tỷ đồng sau khoảng 48 tiếng. Trong khi đó, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng của Lan Phương từng cán mốc này sau khoảng ba ngày chiếu sớm. Như vậy, nếu xét riêng tốc độ chạm mốc 50 tỷ đồng thì Phí Phông không còn đứng ở vị trí thứ hai như trước mà đã được thay thế bởi một tác phẩm mới.

Trại Buôn Người cán mốc 50 tỷ đồng sau khoảng 48 tiếng, vượt Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng về tốc độ chạm cột mốc doanh thu này.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng từng tạo nên thành tích hơn 201 tỷ đồng và hiện vẫn nằm trong nhóm phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026. Dữ liệu phòng vé hiện ghi nhận phim đạt khoảng 201,25 tỷ đồng sau hành trình chiếu rạp và trở thành một trong những phim kinh dị Việt có doanh thu nổi bật nhất năm.

Với Lan Phương, đây là một cột mốc đáng chú ý bởi Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng cũng đánh dấu một lần trở lại đáng nhớ của nữ diễn viên với màn ảnh rộng. Lan Phương đảm nhận vai Sáy, một nhân vật được êkíp giữ kín trong phần lớn quá trình quảng bá. Nhân vật xuất hiện ở nửa sau câu chuyện và liên quan đến những bí mật quan trọng xoay quanh lời nguyền Phí Phông.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng từng đạt 50 tỷ đồng sau khoảng 72 tiếng và hiện ghi nhận doanh thu hơn 200 tỷ đồng.

Vai diễn của Lan Phương mang màu sắc khác biệt so với nhiều hình tượng trước đây của nữ diễn viên. Sáy là một người phụ nữ bản địa gắn với bi kịch gia đình và những yếu tố tâm linh trong câu chuyện. Theo đạo diễn Đỗ Quốc Trung, Lan Phương vào vai một người dân bản địa và là nạn nhân của Phí Phông. Cách êkíp giữ kín nhân vật khiến sự xuất hiện của Lan Phương trở thành một trong những điểm bất ngờ khi phim chính thức ra mắt.

Trước Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Lan Phương từng tham gia những dự án kinh dị như Kẻ Ăn Hồn và Tết Ở Làng Địa Ngục. Vì vậy, dòng phim tâm linh không hoàn toàn xa lạ với Lan Phương, nhưng nhân vật Sáy tiếp tục cho thấy nữ diễn viên muốn mở rộng màu sắc diễn xuất trên màn ảnh rộng. Vai diễn kết hợp giữa yếu tố kinh dị và bi kịch tình mẫu tử đồng thời đặt Lan Phương vào một không gian văn hóa vùng cao khác biệt.

Lan Phương đảm nhận vai Sáy trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, một nhân vật được êkíp giữ kín trong phần lớn quá trình quảng bá.

Trong khi đó, Trại Buôn Người đang tạo ra một hiệu ứng phòng vé mới khi nhanh chóng vượt mốc 50 tỷ đồng. Theo số liệu được dẫn từ Box Office Vietnam tác phẩm đạt 50 tỷ đồng sau hai ngày chiếu chính thức cùng một ngày chiếu sớm. Đến ngày 26/9, phim tiếp tục dẫn đầu phòng vé với doanh thu trong ngày hơn 19 tỷ đồng tại thời điểm được thống kê và hơn 4.000 suất chiếu.

Sức hút của Trại Buôn Người đến từ câu chuyện xoay quanh những nạn nhân bị dụ dỗ bởi lời mời việc nhẹ lương cao, rồi rơi vào một đường dây buôn người và lừa đảo xuyên biên giới. Bộ phim còn gây chú ý nhờ quy mô sản xuất lớn với hàng trăm diễn viên tham gia các đại cảnh. Chính yếu tố thời sự cùng cách khai thác câu chuyện sinh tồn đã giúp tác phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng truyền miệng sau khi ra rạp.

Trại Buôn Người gây chú ý với câu chuyện thời sự về những nạn nhân rơi vào đường dây buôn người và lừa đảo xuyên biên giới.

Về phía Lan Phương, nữ diễn viên vẫn đang sở hữu một thành tích phòng vé đáng kể trong năm 2026. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng không chỉ vượt mốc 200 tỷ đồng mà còn giữ vị trí trong nhóm những phim Việt ăn khách nhất năm. Thành tích này giúp Lan Phương có thêm một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình điện ảnh và cho thấy sức hút của dòng phim kinh dị Việt vẫn đang được duy trì mạnh mẽ.

Thành tích của Phí Phông tiếp tục giúp Lan Phương ghi dấu ấn ở màn ảnh rộng với những vai diễn nặng về tâm lý và màu sắc kinh dị.

Đáng chú ý hơn Lan Phương tiếp tục xuất hiện trong một dự án kinh dị khác là Huyết Thống. Nếu Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đưa Lan Phương vào thế giới của lời nguyền và những bi kịch vùng cao, thì Huyết Thống tiếp tục khai thác hình tượng người mẹ nhưng đặt nhân vật trong bối cảnh hiện đại. Đây là hướng đi cho thấy Lan Phương đang có thêm cơ hội thử sức với những dạng nhân vật nặng về tâm lý và màu sắc kinh dị.