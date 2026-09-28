Vân Dung đối đầu Lan Phương

Mới đây, Án Mạng Karaoke có sự tham gia của nghệ sĩ Vân Dung đã thay đổi lịch phát hành. Bộ phim từng dự kiến khởi chiếu ngày 2/10 nhưng hiện được ấn định ra rạp vào 30/10. Với lịch chiếu mới, tác phẩm sẽ có màn đối đầu trực tiếp với Huyết Thống, bộ phim kinh dị - tâm linh có Lan Phương góp mặt.

Nghệ sĩ Vân Dung thủ vai bà Thủy.

Án Mạng Karaoke thuộc thể loại hài - trinh thám, do Hoàng Lê đạo diễn, Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo. Phim xoay quanh một nhóm người tìm đến khu vực miền núi biệt lập để tham gia chuyến đi "chữa lành". Nhóm gồm bà Thủy (Vân Dung), Mắm (Quỳnh Lý), Nhĩ (Tạ Lâm), Trực (Thanh Sơn), Vy (Trịnh Thảo), cùng một số nhân vật khác, dưới sự hỗ trợ của Tâm (Đoàn Thiên Ân) và thầy Tuệ Giác (Đại Nghĩa).

Biến cố xảy ra khi bà Thủy, người có sở thích hát karaoke bất kể ngày đêm, bất ngờ bị sát hại. Thi thể nạn nhân được phát hiện với chiếc micro trong miệng, mở ra vụ án với nhiều nghi phạm. Từ một chuyến đi nghỉ dưỡng, nhóm người bị cuốn vào quá trình tìm kiếm hung thủ khi những mâu thuẫn, bí mật và lời khai của từng người lần lượt được hé lộ.

Lan Phương đảm nhận vai vợ của Tâm trong Huyết Thống.

Trong khi đó, Huyết Thống khai thác màu sắc kinh dị - tâm linh, xoay quanh bác sĩ Tâm (Quách Ngọc Ngoan), người đặt niềm tin vào y học và lý trí. Cuộc sống gia đình anh đảo lộn khi con gái bé Ân liên tục xuất hiện những biểu hiện bất thường, khiến những lý giải thông thường dần trở nên bất lực.

Trên hành trình tìm cách bảo vệ con, Tâm đối diện thầy pháp Liêm (Quang Tuấn), từ đó mở ra cuộc giằng co giữa khoa học và thế giới tâm linh. Bộ phim hé lộ những bí mật liên quan đến nghiệp báo, huyết thống và một bi kịch bị chôn vùi suốt 12 năm. Quá khứ của gia đình Tâm dần được bóc tách, kéo các nhân vật vào chuỗi sự việc kỳ bí.

Lan Phương đảm nhận vai vợ của Tâm. Nhân vật của cô đứng trước những biến cố liên tiếp trong gia đình khi chứng kiến con gái gặp những hiện tượng khó lý giải. Vai diễn đưa nữ diễn viên vào câu chuyện mang màu sắc tâm linh, trong khi Vân Dung xuất hiện ở tác phẩm khai thác vụ án mạng với yếu tố hài - trinh thám.

Việc Án Mạng Karaoke lùi lịch chiếu khiến ngày 30/10 trở thành thời điểm có hai phim Việt cùng ra mắt. Lịch phát hành mới cũng đặt các tác phẩm vào thế cạnh tranh trực tiếp về suất chiếu và sự lựa chọn của khán giả trong giai đoạn cuối tháng 10.