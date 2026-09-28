'Nữ thần Waterbomb' Kwon Eun Bi tiếc nuối

Ngày 28/9, tờ Tvreport đưa tin “nữ thần Waterbomb” Kwon Eun Bi thẳng thắn chia sẻ về giai đoạn ca khúc Underwater bất ngờ được chú ý trở lại sau màn trình diễn tại Waterbomb. Nữ ca sĩ cho biết thành công của phần trình diễn từng khiến cô đặt câu hỏi về cách bản thân xây dựng hình ảnh.

Trong video được đăng trên YouTube ngày 25/9, Kwon Eun Bi nhắc lại hành trình của Underwater. Theo nữ ca sĩ, thời điểm mới phát hành, ca khúc không nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Tuy nhiên, sau khi màn trình diễn tại Waterbomb giúp bài hát được biết đến rộng rãi hơn, cô lại bắt đầu cảm thấy tiếc nuối.

"Tôi từng tự hỏi liệu cách trình diễn đó có thực sự cần thiết hay không", Kwon Eun Bi chia sẻ. Nữ ca sĩ cho biết cô muốn thử sức với những ca khúc có thể thể hiện rõ cá tính âm nhạc riêng, thay vì chỉ được nhớ đến qua một hình ảnh nhất định.

Kwon Eun Bi nổi tiếng sau các màn trình diễn ở Waterbomb. Ảnh: Hankyung.

Kwon Eun Bi sau đó giới thiệu ca khúc mới DEJAVU. Với sản phẩm này, cô muốn cho khán giả thấy một khía cạnh khác của bản thân. "Mọi người thường nghĩ về tôi với hình ảnh gợi cảm và quyến rũ, nhưng tôi cũng muốn thể hiện một khía cạnh tự nhiên hơn", cô nói.

Khi được hỏi về việc có thường xuyên cảm thấy căng thẳng hay không, Kwon Eun Bi cho biết cô có xu hướng nhanh chóng bỏ qua những chuyện khiến bản thân khó chịu.

Nữ ca sĩ thừa nhận cô vẫn cảm thấy bực bội và từng muốn lên tiếng đáp trả khi đọc những bình luận ác ý. Tuy nhiên, công việc và cuộc sống khiến cô không có nhiều thời gian để tập trung vào những điều đó.

"Tất nhiên, tôi cảm thấy khó chịu và muốn phản bác khi thấy những bình luận ác ý, nhưng tôi không có thời gian để giải quyết chúng. Tôi quá bận rộn với cuộc sống của mình", Kwon Eun Bi chia sẻ.

Cô cho biết giai đoạn đầu không hề dễ dàng. Việc liên tục nhận những phản ứng tiêu cực khiến cô gặp nhiều áp lực. Tuy nhiên, theo thời gian, nữ ca sĩ dần thích nghi với những điều đó và không còn bị chúng tác động mạnh như trước.

Kwon Eun Bi sinh năm 1995, bắt đầu hoạt động từ năm 2014 nhưng chỉ thực sự được công chúng biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình sống còn Produce 48 vào năm 2018. Sau chương trình, cô trở thành thành viên của nhóm nhạc IZ*ONE trước khi chuyển hướng sang hoạt động solo.

Những năm gần đây, Kwon Eun Bi nổi lên như một trong những gương mặt đáng chú ý tại lễ hội âm nhạc Waterbomb. Phong cách trình diễn tự tin, hình ảnh quyến rũ cùng vóc dáng nổi bật giúp nữ ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ. Cô thậm chí được gọi bằng biệt danh "Nữ thần Waterbomb".

Hồi tháng 7, Osen đăng bài viết về nữ ca sĩ với tiêu đề "Kwon Eun Bi gầy đến mức ngã vào giữa các dụng cụ tập Pilates". Trong video ghi lại quá trình tập luyện, chân nữ ca sĩ bất ngờ trượt khiến cô mất thăng bằng rồi ngã, nằm giữa các thiết bị Pilates.

Sau khi đoạn video được đăng tải, một bộ phận người hâm mộ bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của Kwon Eun Bi. Họ cho rằng nữ ca sĩ ngày càng gầy.

Đây không phải lần đầu vóc dáng của Kwon Eun Bi trở thành chủ đề tranh luận. Trước đó, nữ ca sĩ nhiều lần được chú ý vì thân hình bị nhận xét là quá gầy. Gương mặt của cô cũng từng gây bàn tán khi xuất hiện những thay đổi khác lạ, kéo theo nghi vấn về việc phẫu thuật thẩm mỹ.