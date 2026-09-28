TXT trở lại với album mới vào tháng 11

Theo thông báo từ công ty quản lý BigHit Music hôm 28/9, “Perfect Storm” dự kiến được phát hành vào ngày 16/11 và gồm tổng cộng 6 ca khúc.

Những thông tin chi tiết về danh sách bài hát, concept cũng như các nội dung liên quan đến sản phẩm mới sẽ được công ty công bố trong thời gian tới.

“Perfect Storm” là album tiếng Hàn thứ chín của TXT. Trước đó, nhóm phát hành EP thứ tám “7th Year: A Moment of Stillness in the Thorns” vào tháng 4.

TXT chuẩn bị trở lại vào tháng 11 này. Ảnh: Big Hit

Sự trở lại lần này cũng diễn ra ngay trước khi TXT khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ năm mang tên “Steal the Wind”.

Nhóm sẽ mở màn tour bằng ba đêm diễn tại KSPO Dome ở Seoul, từ ngày 13 đến 15/11. Chuyến lưu diễn sẽ tiếp tục tại Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Mexico, Hồng Kông, Hoa Kỳ và các nước châu Âu cho đến tháng 6 năm 2027.

Với lịch trình trở lại và khởi động hành trình world tour gần như nối tiếp nhau, tháng 11 hứa hẹn là giai đoạn bận rộn của TXT khi nhóm vừa giới thiệu âm nhạc mới, vừa gặp gỡ người hâm mộ trên sân khấu.

Nhóm nhạc TXT gồm năm thành viên gồm Soobin, Huening Kai, Beomgyu, Yeonjun và Taehyunra mắt năm 2019 với album đầu tay “The Dream Chapter: Star”.