Diễn viên Quang Tuấn đã đưa ra lựa chọn đúng đắn

Sinh năm 1985, Quang Tuấn xuất thân từ sân khấu và từng có thời gian dài hoạt động tại Sân khấu Thế giới trẻ. Anh ghi dấu qua nhiều vai diễn truyền hình trước khi bước vào điện ảnh với Thất Sơn Tâm Linh năm 2019. Vai thầy Huỳnh trở thành một cột mốc quan trọng, khi Quang Tuấn thể hiện hình ảnh nhân vật có vẻ ngoài bình thản nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm qua lối diễn tiết chế, đặc biệt ở ánh mắt và biểu cảm.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Bằng Chứng Vô Hình, Bóng Đè, Quỷ Cẩu và Quỷ Nhập Tràng. Việc liên tục nhận những nhân vật thuộc dòng phim giật gân, kinh dị khiến Quang Tuấn dần được khán giả nhớ đến với hình ảnh một diễn viên có khả năng đảm nhận những vai nặng tâm lý. Biệt danh “hoàng tử phim kinh dị” cũng được nhắc đến nhiều hơn khi tần suất xuất hiện của anh trong thể loại này ngày càng dày.

Quang Tuấn liên tục ghi dấu với loạt vai diễn thuộc dòng phim kinh dị.

Tuy nhiên, bước tiến của Quang Tuấn không chỉ đến từ phim kinh dị. Tro Tàn Rực Rỡ cho thấy một màu sắc khác của nam diễn viên khi anh vào vai Tam, người đàn ông mang nhiều tổn thương và bất ổn sau biến cố gia đình. Đến Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối, anh tiếp tục thay đổi hình ảnh với vai Tư Đạp. Quang Tuấn giảm cân, tìm hiểu thực tế tại Củ Chi và dành thời gian nghiên cứu nhân vật trước khi ghi hình.

Giai đoạn 2025 - 2026 cũng chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về vị thế phòng vé của Quang Tuấn. Quỷ Nhập Tràng đạt khoảng 149 tỷ đồng, Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối vượt 170 tỷ đồng, còn Truy Tìm Long Diên Hương cán mốc hơn 200 tỷ đồng. Chuỗi dự án này giúp tổng doanh thu các phim có sự tham gia của anh vượt mốc 1.000 tỷ đồng, đồng thời đưa tên tuổi Quang Tuấn đến gần hơn với nhóm diễn viên thường xuyên xuất hiện trong những tác phẩm lớn.

Đáng chú ý, trong năm nay, Quang Tuấn tiếp tục tham gia ba dự án kinh dị gồm Quỷ Bắt Hồn, Huyết Thống và Sợi Chỉ Đỏ. Trong đó, Quỷ Bắt Hồn đã ra mắt, còn hai dự án sau chưa công chiếu. Việc cùng lúc xuất hiện trong ba phim thuộc một thể loại cho thấy kinh dị không còn là những lần thử sức đơn lẻ mà đang trở thành một hướng đi quen thuộc của nam diễn viên.

Loạt phim trăm tỷ giúp tên tuổi Quang Tuấn được chú ý hơn tại phòng vé.

Dù vậy, Quang Tuấn không đóng khung bản thân trong một màu sắc. Sau những vai diễn kinh dị, anh dự kiến đảm nhận vai nam chính trong Loạn Thế và Mật Mã Đông Dương, mở ra khả năng tiếp tục thử sức với những dạng nhân vật và câu chuyện khác.

Từ một diễn viên có vị trí ổn định nhưng chưa tạo được sức bật lớn ở điện ảnh, Quang Tuấn đang bước vào giai đoạn nổi bật hơn trong sự nghiệp. Việc kiên trì với những vai diễn khó, đặc biệt là dòng phim kinh dị, đồng thời chủ động mở rộng sang hành động và phim lịch sử, đã tạo nên một hình ảnh Quang Tuấn khác biệt trên màn ảnh Việt.