MyTV chính thức sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026

Sau nhiều ngày người hâm mộ nín thở chờ đợi bản quyền truyền hình, MyTV chính thức sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026.

MyTV - điểm hẹn trọn vẹn cùng đội tuyển Việt Nam

Toàn bộ trận đấu kịch tính của đội tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á sẽ được MyTV truyền tải trực tiếp và trọn vẹn đến khán giả cả nước.

Toàn bộ trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026 được phát sóng trên MyTV.

Đây là cơ hội để hàng triệu người hâm mộ cùng hòa chung nhịp đập, cổ vũ cho những chiến binh áo đỏ ngay tại nhà, qua màn hình MyTV quen thuộc. Điều này tiếp thêm sức mạnh tinh thần và niềm tự hào dân tộc trong từng pha bóng, từng bàn thắng của đoàn quân Việt Nam.

Cách cổ vũ đội tuyển Việt Nam trên MyTV

Khán giả có thể theo dõi FIFA ASEAN Cup 2026 trên dịch vụ truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV, thuận tiện trên nhiều thiết bị. Cách xem nhanh nhất là mở ứng dụng MyTV, vào mục Sự kiện trực tiếp, sau đó đón xem FIFA ASEAN Cup 2026 ngay từ lượt trận đầu tiên.

Ngày 26/9, Việt Nam và Thái Lan đều giành chiến thắng ở lượt trận mở màn. Trong đó, đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0, trong khi Thái Lan vượt qua Pakistan với tỷ số 4-0. Nhờ hiệu số bàn thắng bại, Thái Lan tạm thời xếp trên Việt Nam ở bảng B.

Điều đáng chú ý là hai đội trực tiếp đối đầu ngay ở lượt trận thứ hai, vào lúc 19h30 ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia). Vì thể thức năm nay không có vòng bán kết - chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới giành vé vào chung kết - nên trận derby Đông Nam Á này gần như mang tính quyết định cho ngôi đầu bảng B và tấm vé vào chung kết của 2 đội.

Trận cầu tâm điểm giữa Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn là màn "đại chiến" nghẹt thở của bảng B. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp và trọn vẹn trận đấu trên MyTV qua các hình thức: Trải nghiệm MyTV trên smartphone tại https://mytv.com.vn/tai-ve; đăng ký gói MyTV dành cho khách hàng đa nhà mạng tại https://mytv.com.vn/mua-goi; đăng ký combo Internet - Truyền hình VNPT tại https://digishop.vnpt.vn/internet-tv?tab=c581#c581.

Đặc biệt, VNPT cũng dành ưu đãi cuối tuần, khi khách hàng đa nhà mạng đăng ký gói VIP MAX vào thứ sáu và thứ bảy hàng tuần sẽ được giảm 50%. Khách hàng có thể liên hệ tổng đài 18001166 hoặc đến điểm giao dịch VNPT gần nhất để được tư vấn và đăng ký dịch vụ.

Bên cạnh FIFA ASEAN Cup 2026, MyTV mang đến hệ sinh thái nội dung thể thao phong phú với Serie A - giải Vô địch Quốc gia Italy được phát sóng độc quyền trên MyTV, cùng các giải bóng đá hấp dẫn như UEFA Champions League (Cup C1 châu Âu), LaLiga (VĐQG Tây Ban Nha), Ligue 1 (VĐQG Pháp), V-League và nhiều nội dung thể thao quốc tế trên hệ thống kênh SPOTV, đáp ứng nhu cầu thưởng thức thể thao đa dạng của khán giả.