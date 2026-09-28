Quách Ngọc Ngoan lập kỷ lục

Quách Ngọc Ngoan đang có màn trở lại đáng chú ý trên màn ảnh rộng khi góp mặt trong Trại Buôn Người. Sau khoảng 48 tiếng kể từ khi bắt đầu chiếu sớm, bộ phim đã cán mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim Việt có tốc độ chạm mốc doanh thu này nhanh thứ 2 trong năm 2026, chỉ sau Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Tính đến sáng 27/9, doanh thu của tác phẩm đạt khoảng 66,5 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Thành tích này giúp Trại Buôn Người nhanh chóng trở thành một trong những phim Việt đáng chú ý nhất tại phòng vé cuối tháng 9. Tác phẩm bắt đầu có suất chiếu sớm từ tối 24/9 và chỉ sau khoảng 3 tiếng đã thu về 10 tỷ đồng. Đến ngày 25/9, phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc và tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu doanh thu. Khoảng 18h ngày 26/9, Trại Buôn Người chạm mốc 50 tỷ đồng, tức khoảng 48 tiếng kể từ thời điểm bắt đầu chiếu sớm.

Với Quách Ngọc Ngoan, sức hút của bộ phim còn đến từ sự thay đổi hình ảnh trên màn ảnh. Nam diễn viên đảm nhận vai Tài, mang mã số 003, là kẻ quản lý trại trong đường dây lừa đảo và buôn người. Đây là nhân vật phản diện, trực tiếp kiểm soát các nạn nhân, đồng thời có nhiều phân đoạn bạo lực và cưỡng ép trong phim.

Quách Ngọc Ngoan trong phim "Trại buôn người".

Khác với những hình tượng từng tạo dấu ấn trước đây, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, dữ dằn và có phần đáng sợ. Nhân vật Tài không chỉ là một mắt xích trong đường dây mà còn tạo ra nhiều xung đột với các nạn nhân bị giam giữ tại trại. Vai diễn vì thế trở thành một trong những điểm đáng chú ý trong lần trở lại màn ảnh rộng của nam diễn viên.

Trong quá trình thực hiện Trại Buôn Người, Quách Ngọc Ngoan cũng trải qua không ít cảnh quay khó. Anh và Khánh My từng thực hiện các phân đoạn thân mật trong không gian chật hẹp, với ê-kíp đông người. Nam diễn viên cho biết một số cảnh sau đó được cắt ngắn khi qua khâu kiểm duyệt, dù quá trình ghi hình đòi hỏi nhiều công sức.

Trại Buôn Người do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), người đàn ông miền Tây tìm cách cứu em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) sau khi cô bị lừa sang khu vực biên giới bởi lời mời gọi "việc nhẹ lương cao". Trong quá trình tìm em, Ny cùng người bạn thân Báu cũng bị bắt vào chính đường dây lừa đảo. Từ đây, nhóm nhân vật phải tìm cách sống sót, chống lại những kẻ kiểm soát và lên kế hoạch trốn khỏi nơi được xây dựng như một địa ngục giữa vùng biên giới.

Điểm đáng chú ý của Trại Buôn Người nằm ở việc bộ phim không chỉ khai thác yếu tố hành động mà còn đặt câu chuyện buôn người, lừa đảo xuyên biên giới và những nạn nhân bị biến thành công cụ kiếm tiền vào trung tâm. Ê-kíp cho biết dự án mất khoảng 5 năm để phát triển và sản xuất. Trước ngày ra rạp, tác phẩm còn được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục với hơn 10.000 diễn viên và thành viên đoàn phim tham gia.

Sự đầu tư về quy mô cũng góp phần tạo nên sức chú ý cho Trại Buôn Người. Phim có thời lượng 135 phút, được xếp loại 18+ và quy tụ nhiều gương mặt như Steven Nguyễn, Huỳnh Minh Kiên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Tùng Mint, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My cùng nhiều diễn viên khác.

Trại Buôn Người quy tụ nhiều gương mặt như Steven Nguyễn, Huỳnh Minh Kiên...

Với Quách Ngọc Ngoan, dự án này xuất hiện trong thời điểm anh đang từng bước trở lại với điện ảnh sau một khoảng thời gian ít xuất hiện. Việc liên tiếp góp mặt trong các dự án màn ảnh rộng giúp nam diễn viên tiếp tục duy trì hoạt động nghề nghiệp, đồng thời cho thấy anh sẵn sàng thử sức với những tuyến nhân vật có màu sắc khác biệt.

Đáng chú ý, thành tích phòng vé của Trại Buôn Người đang tạo thêm một dấu mốc trong hành trình trở lại của Quách Ngọc Ngoan. Nếu giữ được tốc độ bán vé hiện tại, tác phẩm còn có cơ hội tiến tới những cột mốc doanh thu mới trong thời gian tới.

Quách Ngọc Ngoan vì thế không chỉ được nhắc đến bởi vai Tài mà còn xuất hiện trong một dự án đang tạo được dấu ấn rõ nét tại phòng vé. Sau những ngày đầu khởi chiếu thuận lợi, hành trình của Trại Buôn Người vẫn đang tiếp diễn với những diễn biến mới về doanh thu.