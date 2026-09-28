Cô gái nhặt rác cao hơn 1m8 bất ngờ nổi tiếng, lúc lên sàn diễn 'lột xác' đáng kinh ngạc

Leng Minghui, còn được biết đến trên mạng với biệt danh “Chaoren Leng”, có nghĩa là “Siêu nhân Leng”.

Theo South China Morning Post (SCMP), Leng Minghui, còn được biết đến trên mạng với biệt danh “Chaoren Leng”, có nghĩa là “Siêu nhân Leng” đang hỗ trợ công việc kinh doanh thu gom và phân loại phế liệu của bố bạn trai tại thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang.

Cô sinh ra tại một ngôi làng ở Phụ Dương, tỉnh An Huy. Tháng 7/2025, những video ghi lại hình ảnh Leng làm việc tại trạm thu gom phế liệu bắt đầu thu hút sự chú ý. Trong bộ quần áo lao động lấm lem, cô thoăn thoắt xử lý những đống phế liệu, tạo nên sự tương phản rõ rệt với vóc dáng cao, mảnh và gương mặt nhỏ, góc cạnh.

Leng cao 1,81 m và nặng khoảng 50 kg. Ngoại hình này khiến nhiều cư dân mạng cho rằng cô có những đặc điểm phù hợp với nghề người mẫu. Một số người thậm chí nhận xét cô giống phiên bản nữ của Lu Xianren, nam người mẫu nổi tiếng xuất thân từ vùng nông thôn Quảng Tây.

Leng cao 1,81 m và nặng 50 kg, trở nên nổi tiếng trên mạng vào tháng 7 năm ngoái sau khi những video ghi lại cảnh cô làm việc tại trạm thu gom phế liệu thu hút sự chú ý lớn. Ảnh: Baidu.

Lu Xianren từng được biết đến nhờ những video tự thực hiện các màn trình diễn thời trang giữa đồng ruộng. Anh bắt đầu gây chú ý từ năm 2019 với những bộ trang phục tự thiết kế và các màn trình diễn mang phong cách riêng. Sau đó, Lu có cơ hội xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang, trong đó có China Fashion Week, Paris Fashion Week và Milan Fashion Week.

Khi biết đến Leng, Lu Xianren dành lời khen cô là một “siêu mẫu bẩm sinh”. Không chỉ hướng dẫn cô cách catwalk, anh còn giới thiệu một số cơ hội hoạt động trong lĩnh vực thời trang.

Tháng 11 năm ngoái, Leng có màn ra mắt sàn diễn tại sự kiện SS26 Fashion Source ở Thâm Quyến. Cô xuất hiện trong bộ trang phục màu cam lấy cảm hứng từ món ăn vặt latiao và nhận được sự cổ vũ từ khán giả. Sau đó, Leng tiếp tục có cơ hội hợp tác với một hãng ô tô và một thương hiệu nghệ thuật cao cấp của Trung Quốc.

Leng có màn ra mắt trên sàn diễn tại sự kiện SS26 Fashion Source ở Thâm Quyến, nhận được những tràng pháo tay nhiệt tình khi xuất hiện trong bộ trang phục màu cam lấy cảm hứng từ món ăn vặt nổi tiếng latiao (thanh cay). Ảnh: Baidu.

Dù vậy, cô không lựa chọn con đường trở thành người mẫu toàn thời gian. Leng được cho là đã từ chối lời mời hợp tác độc quyền từ một số công ty quản lý người mẫu.

Lý do nằm ở mối quan hệ đặc biệt giữa cô và gia đình bạn trai. Leng từng trải qua tuổi thơ không dễ dàng. Cha mẹ ly hôn khi cô mới một tuổi rồi rời quê, còn cô được ông bà nuôi dưỡng tại quê nhà.

Năm 15 tuổi, sau khi ông qua đời, Leng phải nghỉ học để đi làm. Cô từng làm công nhân dây chuyền, nhân viên thu ngân và trải qua nhiều công việc khác trước khi gặp bạn trai hiện tại.

Gia đình bạn trai sau đó đã đón nhận Leng, đồng thời hỗ trợ tài chính để cô có thể hoàn thành chương trình trung học. Leng thường gọi bố của bạn trai, năm nay 64 tuổi, là “bố” một cách thân mật trong các video trên mạng xã hội.

Mùa hè năm ngoái, Leng tốt nghiệp trung học và tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm số không đủ để cô vào các trường đại học mà chỉ giúp cô có cơ hội theo học một trường cao đẳng.

Thay vì rời gia đình bạn trai để theo đuổi nghề người mẫu, Leng quyết định tiếp tục ở lại và hỗ trợ công việc thu gom, phân loại phế liệu.

Leng (đầu tiên) catwalk tại Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến, năm 2025. Ảnh: Sina

Với cô, hai công việc này không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau. Leng từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng công việc thu gom phế liệu giúp cô có tiền trang trải cuộc sống, trong khi người mẫu là giấc mơ mà cô muốn theo đuổi.

Cô cũng hiểu rằng cơ hội trong ngành thời trang không phải lúc nào cũng xuất hiện. Vì vậy, Leng cho biết bản thân đang tập trung rèn luyện những chi tiết nhỏ trong từng bước đi, cách xoay đầu và tạo dáng để có thể tiến bộ hơn mỗi khi xuất hiện trên sàn diễn.

Câu chuyện của Leng vì thế gây chú ý không chỉ bởi màn “đổi vai” từ cô gái làm việc giữa những đống phế liệu sang người mẫu trên sàn diễn, mà còn bởi cách cô lựa chọn giữ lại công việc đã giúp mình trang trải cuộc sống và mối quan hệ với gia đình bạn trai, trong khi vẫn âm thầm theo đuổi giấc mơ thời trang.

(Nguồn: South China Morning Post, The Star)