Byun Yo Han tiết lộ lý do bỏ dở tuần trăng mật với Tiffany

Byun Yo Han khiến Yoo Jae Suk và Yoo Yeon Seok bất ngờ khi tiết lộ đã tạm gác tuần trăng mật để trở về Hàn Quốc ghi hình chương trình Whenever Possible.

Cụ thể, trong tập phát sóng ngày 29/9 của chương trình giải trí Whenever Possible trên SBS, Byun Yo Han và Noh Jae Won sẽ trở thành khách mời, cùng hai MC Yoo Jae Suk và Yoo Yeon Seok khám phá những khoảng thời gian trống tại khu vực Incheon.

Ngay khi xuất hiện, tình trạng cuộc sống của Byun Yo Han sau khi kết hôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Thời gian gần đây, nam diễn viên gây chú ý khi tổ chức hôn lễ với Tiffany trong một buổi lễ quy mô nhỏ.

Ngay khi xuất hiện, tình trạng cuộc sống của Byun Yo Han sau khi kết hôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Yoo Jae Suk bất ngờ hỏi thẳng Byun Yo Han: “Tại sao cậu không mời tôi đến đám cưới?”. Câu hỏi khiến cả trường quay ngỡ ngàng, đồng thời tạo ra màn đối đáp hài hước giữa hai người.

Là một trong những MC thường xuyên được lựa chọn để dẫn đám cưới tại Hàn Quốc, Yoo Jae Suk tỏ ra khá tiếc nuối khi không được góp mặt trong ngày trọng đại của đàn em. Trước sự truy vấn của đàn anh, Byun Yo Han vội giải thích: “Đó là một đám cưới nhỏ, chỉ có gia đình thôi”.

Tuy nhiên, Yoo Jae Suk tiếp tục hỏi: “Thật sự chỉ mời gia đình thôi sao?”, khiến Byun Yo Han lúng túng. Nam diễn viên sau đó phải khẳng định một lần nữa: “Tôi nói thật mà, đó thực sự là đám cưới của gia đình thôi!”, tạo nên tình huống khiến cả trường quay bật cười.

Không chỉ vậy, Byun Yo Han còn gây chú ý khi tiết lộ mình đã trở về Hàn Quốc giữa tuần trăng mật để tham gia ghi hình Whenever Possible. Nam diễn viên chia sẻ rằng anh đang tận hưởng kỳ nghỉ sau đám cưới nhưng vẫn quyết định trở về vì lịch ghi hình chương trình.

Dù vậy, Byun Yo Han cũng không quên thể hiện hình ảnh một người chồng mới cưới đầy tình cảm khi nói rằng nếu không phải trở về để quay chương trình, anh vẫn đang tiếp tục chuyến du lịch cùng vợ. Chia sẻ này khiến Yoo Jae Suk và Yoo Yeon Seok phấn khích.

Byun Yo Han nói rằng nếu không phải trở về để quay chương trình, anh vẫn đang tiếp tục chuyến du lịch cùng vợ.

Trong tập này, Byun Yo Han còn đồng hành cùng Noh Jae Won - một người gốc Incheon chính hiệu. Cả hai được kỳ vọng mang đến hình ảnh những “trai Incheon” chính hiệu, thể hiện sự am hiểu về khu vực này và dẫn dắt chương trình theo cách riêng.

Tập Whenever Possible có Byun Yo Han và Noh Jae Won sẽ phát sóng lúc 22 giờ 10 ngày 29/9, do SBS điều chỉnh lịch phát sóng để phục vụ chương trình truyền hình trực tiếp Asian Games Aichi-Nagoya 2026.