Taylor Swift lập kỷ lục, Lisa (BlackPink) bị công kích

Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 diễn ra tối 27/9 (sáng 28/9 giờ Hà Nội) tại Peacock Theater, Los Angeles, Mỹ, với rapper Snoop Dogg đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu của làng nhạc quốc tế, trong đó nổi bật là Madonna, Taylor Swift, Lisa, Sabrina Carpenter…

Tâm điểm của đêm trao giải là cuộc đua giữa Madonna và Taylor Swift. Madonna bước vào sự kiện với số đề cử nhiều nhất, trong khi Taylor Swift được kỳ vọng tiếp tục mở rộng kỷ lục tại VMAs. Kết quả, cả hai đều để lại dấu ấn rõ nét.

Taylor Swift lập kỷ lục mới, Madonna thắng đậm

Theo People, Taylor Swift được xướng tên ở hạng mục Video of the Year (Video của năm) với The Fate of Ophelia, vượt qua Ariana Grande, Bruno Mars, Gener8ion, Madonna và Sabrina Carpenter.

Đây là chiến thắng thứ sáu của Swift ở hạng mục quan trọng nhất của VMAs. Những năm trước, cô được vinh danh ở hạng mục này với các bản hit Bad Blood, You Need to Calm Down, All Too Well: The Short Film, Anti-Hero và Fortnight.

Giải Best Direction (Đạo diễn xuất sắc nhất) cũng về tay Taylor Swift với MV Opalite.

Taylor Swift lập kỷ lục mới tại VMAs 2026. Ảnh: Getty Images/CBS.

Swift còn trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận tượng vàng Artist Director Honors - giải thưởng được MTV trao lần đầu trong lịch sử nhằm ghi nhận những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật phía sau máy quay và mở rộng khả năng kể chuyện bằng hình ảnh trong âm nhạc.

Với ba giải thưởng mới, nữ ca sĩ sinh năm 1989 nâng tổng số tượng Moon Person trong sự nghiệp lên con số 32, vượt Beyoncé để trở thành nghệ sĩ được trao nhiều giải VMAs nhất.

Cô cũng gây chú ý khi trình chiếu video âm nhạc mới Patient Zero tại sân khấu VMAs, với sự tham gia của Dakota Johnson và Colin Farrell.

Madonna cũng có một trong đêm đáng nhớ nhất tại VMAs 2026. Sau khi mở màn lễ trao giải cùng Sabrina Carpenter và Charli XCX, đánh dấu lần đầu cô biểu diễn tại VMAs sau 23 năm, “nữ hoàng nhạc pop” trở lại sân khấu thêm 7 lần nữa.

Madonna được vinh danh ở các hạng mục Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm), Best Collaboration (Hợp tác xuất sắc nhất) cùng Sabrina Carpenter với ca khúc Bring Your Love và Best Dance (Vũ đạo xuất sắc nhất) với Confessions II - The Film, Best Long Form Video (Video dài xuất sắc nhất), Best Album (Album hay nhất), Best Cinematography (Quay phim xuất sắc nhất) và Best Choreography (Biên đạo xuất sắc nhất).

Madonna là người có nhiều giải thưởng nhất lễ trao giải năm nay. Ảnh: CBS

Trước lễ trao giải, Madonna dẫn đầu danh sách đề cử với 11 hạng mục và sở hữu 19 tượng Moon Person.

Lisa gây tranh cãi

Koreaboo đưa tin Lisa đã có chiến thắng lớn trong sự nghiệp solo tại lễ trao giải MTV VMAs 2026. Cô bất ngờ vượt qua loạt tên tuổi hàng đầu là Ariana Grande, Charli XCX, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Tate McRae và Taylor Swift, để trở thành chủ nhân giải Best Pop (Ca khúc pop xuất sắc nhất) với Dream - bản hit nằm trong album solo đầu tay của Lisa, Alter Ego, phát hành vào tháng 2/2025. Lisa kết hợp nam diễn viên Nhật Bản Kentaro Sakaguchi khi quay MV cho ca khúc này.

Trước lễ trao giải, em út BlackPink có bốn đề cử gồm Best Pop, Best Kpop, Best Cinematography (Quay phim xuất sắc nhất) và Best Editing (Biên tập xuất sắc nhất).

Lisa cũng có màn trình diễn SaWaDiKa tại VMAs 2026, lấy cảm hứng từ văn hóa Thái Lan.

Lisa bật khóc khi thắng giải Best Pop. Nguồn: X

Thành tích mới của Lisa nhận được vô số lời chúc tụng từ người hâm mộ. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với kết quả này.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng chiến thắng của Lisa không thuyết phục, thiếu minh bạch, thậm chí đặt ra nghi vấn mua giải. Số khác lại cho rằng hạng mục này không quan trọng, chỉ là “giải chuyên cần” - hiện diện đầy đủ là có giải. Có người còn mỉa mai khoảnh khắc rơi nước mắt của Lisa trên sân khấu nhận giải.

Cư dân mạng bình luận: “Đến cái giải chuyên cần mà cũng khóc, đúng là hết nói”, “Tôi bị sốc khi cô ta nhận giải và không ai khóc khi thắng VMAs cả”, “Khóc khi trả tiền để có giải thưởng. Thật đáng xấu hổ”.

Người hâm mộ chỉ trích anti-fan cố tình bôi nhọ Lisa mà không có bằng chứng nào. Họ cũng chỉ ra Best Pop là giải do khán giả bình chọn, và với lượng fan hùng hậu, việc Lisa chiến thắng không hề kỳ lạ.

Ngoài Lisa, BTS cũng có chiến thắng quan trọng. Ca khúc Swim giúp nhóm giành giải Song of the Year (Ca khúc của năm), vượt qua các đề cử của Ella Langley, Huntr/X, Madonna & Sabrina Carpenter, Olivia Dean, PinkPantheress & Zara Larsson và Raye. 7 chàng trai đến từ Hàn Quốc cũng ẵm luôn các giải Best Kpop và Best Group (Nhóm nhạc xuất sắc nhất).