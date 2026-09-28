Mỹ nhân V-Biz ngày càng không ngại tự dìm hàng nhan sắc trên màn ảnh rộng

Thời gian qua, nhiều khán giả từng trừ điểm phim truyền hình vì nhân vật là con nhà nghèo, thậm chí đang mắc bệnh nặng vẫn xuất hiện với gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Vẫn biết diễn viên nào cũng muốn xuất hiện với diện mạo đẹp đẽ nhất nhưng cũng không nên bỏ qua yếu tố tính cách, hoàn cảnh của nhân vật.

Chính vì thế, khán giả lại càng ấn tượng với những người đẹp chấp nhận để mặt mộc khi đóng phim điện ảnh. Trên màn ảnh rộng, mọi đường nét trên gương mặt diễn viên đều hiện ra rõ nét, các lớp trang điểm cũng khó mà giấu được. Nên khi vào vai cô gái hoàn cảnh khó khăn, các mỹ nhân chẳng thể nào mặc đẹp mặt xinh để lên hình.

Như trong phim Trại Buôn Người, Á hậu Minh Kiên vào vai Út Đẹt, một cô gái Khmer vì gia đình nghèo khó nên muốn kiếm tiền và rơi vào cái bẫy của những kẻ lừa đảo. Minh Kiên trong suốt phim này luôn để mặt mộc, tóc tai rối bù xơ xác, quần áo lấm lem khiến khán giả nhìn là tin nhân vật của cô đang rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo.

Minh Kiên kể rằng khi đi casting, ê-kíp đã đề nghị nàng hậu tẩy trang hoàn toàn, để mặt mộc chụp ảnh và quay thử. Đến khi quay phim, Minh Kiên cũng cần hóa trang nhưng không phải để đẹp hơn mà phải biến hình thành lam lũ, vất vả hơn bình thường.

Hay như Hoa hậu Thiên Ân trong phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực cũng có nhiều cảnh quay để mặt mộc hoàn toàn. Bởi cô vào vai một thiếu nữ sống ở vùng quê yên bình những năm 1990, tính cách giản dị nên ngoại hình cũng “có sao để vậy”. Và chính vẻ đẹp chân chất của Thiên Ân càng khiến khán giả bị cuốn vào phim hơn.

Những ai đã xem phim Đất Rừng Phương Nam đều ấn tượng với nàng Út Trong dù nhân vật này chỉ xuất hiện ít phút cuối phim. Bích Ngọc đã để mặt mộc trong cảnh này theo yêu cầu của đoàn làm phim nhưng vẫn gây thương nhớ với vẻ đẹp thanh thuần.