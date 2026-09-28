Đến cả 'thần tượng ảo' cũng gặp vấn đề về sức khỏe

Công ty quản lý của PLAVE thông báo rằng Noah đã bị đau lưng trong ngày đầu tiên của chuyến lưu diễn KEEP IT MANIC tại Nhật Bản vào tối hôm trước: "Trong ngày đầu tiên của chuyến lưu diễn 2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Japan diễn ra vào ngày 26/9, Noah đã bị đau lưng và đến bệnh viện ngay sau buổi diễn để thăm khám và điều trị. Sau khi kiểm tra, đội ngũ y tế khuyến nghị anh nên hạn chế tối đa các động tác mạnh cũng như các phần trình diễn tốn sức và cần nghỉ ngơi đầy đủ. Mặc dù nghệ sĩ rất mong muốn được tham gia trọn vẹn vào buổi diễn, chúng tôi đã quyết định điều chỉnh chương trình hôm nay (27/9) để giảm thiểu việc di chuyển trên sân khấu của Noah, tuân theo khuyến nghị từ đội ngũ y tế. Quyết định này được đưa ra sau khi thảo luận kỹ lưỡng, với ưu tiên hàng đầu là sức khỏe và sự hồi phục nhanh chóng của nghệ sĩ. Chúng tôi rất mong nhận được sự thấu hiểu và cảm thông từ người hâm mộ".

Theo công ty, Noah đã "đến bệnh viện ngay sau buổi diễn để thăm khám và điều trị", đồng thời được khuyến nghị "hạn chế tối đa các động tác mạnh cũng như các phần trình diễn tốn sức và cần nghỉ ngơi đầy đủ". Do đó, nội dung ngày thứ hai của buổi hòa nhạc tại Nhật Bản đã được điều chỉnh nhằm "giảm thiểu việc di chuyển trên sân khấu của Noah, tuân theo khuyến nghị từ đội ngũ y tế".

PLAVE là nhóm nhạc nam ảo Hàn Quốc được thành lập bởi Vlast. Nhóm gồm năm thành viên: Yejun, Noah, Bamby, Eunho và Hamin. PLAVE sẽ phát hành phiên bản kỹ thuật số cho mini album thứ năm HYPERDRIVE vào ngày 12/10, lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc), và album vật lý sẽ ra mắt vào ngày 13/10. PLAVE cũng được xướng tên trong danh sách nghệ sĩ đầu tiên tham gia MMA 2026 cùng với RIIZE, NCT WISH, ALPHA DRIVE ONE và LNGSHOT.