Hòa Minzy gây chú ý trên đường phố nước Úc

Mới đây, Hòa Minzy khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến đi đến Úc. Cô cho biết đây là chuyến đi cá nhân và dự kiến trở lại Việt Nam vào đầu tháng 10.

Nữ ca sĩ lựa chọn trang phục trẻ trung, năng động, khoe vóc dáng ngày càng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ. Không cần tạo dáng cầu kỳ, Hòa Minzy vẫn nổi bật giữa khung cảnh đường phố nước Úc.

Điểm nhấn của outfit checkin Sydney của Hòa Minzy là mẫu túi dòng Hermès Kelly Sellier (size mini) phiên bản màu đen kết hợp với khóa bạc. Giá của dòng túi xa xỉ bán lẻ tại cửa hàng chính hãng dao động từ 10.500 - 11.500 USD ( khoảng 260 - 285 triệu VNĐ ).

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo tuổi 32 của Hòa Minzy. Một số ý kiến nhận xét nữ ca sĩ ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và có phong cách thời trang ấn tượng.

Thời gian qua, Hòa Minzy là một trong những nữ ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, giọng ca Bắc Ninh đều dễ dàng tạo sự chú ý nhờ nguồn năng lượng tích cực và hình ảnh ngày càng trẻ trung.