[GALLERY] Hiền Thục dạo chơi Nhật Bản, sắc vóc trẻ trung ở tuổi 45

Mới đây, ca sĩ Hiền Thục chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc dạo chơi tại Nhật Bản. Nữ ca sĩ lựa chọn phong cách khá đơn giản, không sử dụng quá nhiều phụ kiện nhưng vẫn nổi bật giữa khung cảnh xứ sở hoa anh đào. Ảnh: FB Hien Thuc

Qua những bức ảnh được đăng tải, Hiền Thục cho thấy cách lựa chọn trang phục càng tối giản càng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Những bộ đồ nhẹ nhàng kết hợp cùng cách tạo dáng thoải mái giúp cô giữ được hình ảnh thanh lịch, trẻ trung. Ảnh: FB Hien Thuc

Không cần trang phục cầu kỳ, nữ ca sĩ vẫn thu hút nhờ vóc dáng cân đối, gương mặt rạng rỡ và thần thái tươi tắn. Nụ cười nhẹ cùng ánh mắt đầy sức sống khiến diện mạo của Hiền Thục thêm phần cuốn hút. Ảnh: FB Hien Thuc

Ở tuổi 45, Hiền Thục vẫn duy trì vóc dáng thon gọn, mảnh mai. Làn da rám nắng, bóng khỏe dưới ánh sáng tự nhiên càng làm nổi bật vẻ ngoài khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng của nữ ca sĩ. Ảnh: FB Hien Thuc

Mái tóc đen dày, bồng bềnh cũng là một trong những điểm giúp Hiền Thục giữ được diện mạo trẻ trung. Nhiều khán giả nhận xét hình ảnh hiện tại của cô khiến không ít người khó tin nữ ca sĩ đã bước sang tuổi 45. Ảnh: FB Hien Thuc

Để duy trì ngoại hình như hiện tại, Hiền Thục từng chia sẻ cô dành khoảng 3-4 tiếng mỗi ngày cho việc làm đẹp, chăm sóc da và tập luyện. Đây được xem là một phần trong hành trình chăm sóc bản thân mà nữ ca sĩ duy trì trong nhiều năm. Ảnh: FB Hien Thuc

Theo Hiền Thục, việc giữ vẻ ngoài tươi trẻ không chỉ đến từ chăm sóc sắc đẹp. Nữ ca sĩ từng nhấn mạnh tinh thần lạc quan, yêu đời và duy trì lối sống tích cực cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên diện mạo rạng rỡ. Ảnh: FB Hien Thuc

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, câu chuyện đời tư của Hiền Thục cũng từng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Cô trở thành mẹ đơn thân khi mới 21 tuổi và một mình nuôi con gái Gia Bảo, đồng thời tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Ảnh: FB Hien Thuc

Sinh năm 1981, Hiền Thục bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ và là một trong những giọng ca được yêu thích của Vpop. Trong nhiều năm hoạt động, cô ghi dấu ấn với những ca khúc như: Nhật ký của mẹ, Yêu dấu theo gió bay, Điều em lo sợ... Ảnh: FB Hien Thuc

Ở tuổi 45, Hiền Thục vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng và nguồn năng lượng trẻ trung trong cuộc sống. Loạt ảnh dạo chơi tại Nhật Bản một lần nữa cho thấy sức hút của nữ ca sĩ không chỉ đến từ nhan sắc mà còn từ thần thái tự nhiên, tinh thần tích cực và phong cách sống đầy sức sống. Ảnh: FB Hien Thuc

Hiền Thục chia sẻ khoảnh khắc dạo chơi nước Anh. Clip: FB Hien Thuc