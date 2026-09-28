Anh Tài Đăng Khôi diễn mashup từ concert Gai Home, có điểm tuyệt đối đầu tiên
Tại Công diễn 3 "Silk Way Star 2026", đại diện Việt Nam - ca sĩ Đăng Khôi mang đến bản mashup Thiệp Hồng Sai Tên x Xem Như Em Chẳng May - tiết mục anh từng mang lên sân khấu Gai Home Concert. Phần thể hiện này đã giúp Đăng Khôi lần đầu tiên nhận được một Ngôi Sao Tỏa Sáng từ giám khảo New Zealand, với số điểm tuyệt đối 15. Sau cùng, tổng số điểm Đăng Khôi nhận được từ 11 giám khảo là 119.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/anh-tai-dang-khoi-dien-mashup-tu-concert-gai-home-co-diem-tuyet-doi-dau-tien-post1880270.tpo