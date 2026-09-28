Anh Tài Đăng Khôi diễn mashup từ concert Gai Home, có điểm tuyệt đối đầu tiên

Từng được mệnh danh là "ông hoàng nhạc Việt", tên tuổi gắn liền loạt hit như Lâu Đài Tình Ái, Thao Thức Vì Em,... sau hơn 3 thập kỷ làm nghề, Đàm Vĩnh Hưng đang nỗ lực kết nối với các đồng nghiệp trẻ, "bắt trend" cùng Gen Z. Tuy nhiên, sự khác biệt tư duy vẫn bộc lộ khi nam ca sĩ đôi lúc hiểu sai cách nói chuyện của giới trẻ và có phản ứng không phù hợp.