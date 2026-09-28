Taylor Swift xác lập kỷ lục lịch sử tại MTV VMAs 2026

Ca sĩ Taylor Swift tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 ở Los Angeles, Mỹ, ngày 27/9. (Nguồn: ABC News).

Thành tích này giúp ca sĩ Taylor Swift nâng tổng số giải VMAs trong sự nghiệp lên 33, vượt người đồng nghiệp Beyoncé để trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử lễ trao giải.

The Fate of Ophelia là đĩa đơn đầu tiên trong album The Life of a Showgirl, phát hành năm 2025 và đạt nhiều thành tích đáng chú ý trên thị trường âm nhạc.

Cầm trên tay chiếc cúp Moon Person, ngôi sao nhạc pop Mỹ Taylor Swift phát biểu, “dành chiến thắng cho cố huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton”, người qua đời hồi tháng 8 ở tuổi 80.

Giọng ca The Life of a Showgirl gọi cố danh ca Dolly Parton là “showgirl tuyệt vời nhất” và cho rằng, khán giả may mắn khi từng được sống cùng thời với huyền thoại âm nhạc này.

Trước đó, Taylor Swift cũng được trao giải Artist Director Honors, hạng mục mới được MTV VMAs giới thiệu lần đầu tiên trong năm nay.

Trong sự nghiệp, chủ nhân album The Life of a Showgirl từng trực tiếp viết kịch bản và đạo diễn 18 MV, trong đó có MV cho đĩa đơn mới Patient Zero, với sự tham gia của diễn viên Dakota Fanning và tài tử Colin Farrell. Cô đồng thời giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho MV Opalite.

Bên cạnh ca sĩ Taylor Swift, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Madonna dẫn đầu danh sách những người giành nhiều giải thưởng nhất tại VMAs năm nay với 7 giải, trong đó có giải Nghệ sĩ của năm và Video nhạc dance xuất sắc nhất cho Confessions II - The Film.

Trên sân khấu, biểu tượng nhạc pop Mỹ cũng nhắc lại kỷ niệm về màn trình diễn Like a Virgin tại lễ VMAs đầu tiên năm 1984.

Trong khi đó, hai ngôi sao Sabrina Carpenter cùng Madonna giành giải Màn hợp tác xuất sắc nhất với Bring Your Love.

Ở hạng mục Video nhạc pop xuất sắc nhất, ca sĩ Lisa, thành viên nhóm Blackpink, được xướng tên với sản phẩm solo Dream.

Thành viên Blackpink xuất hiện trong trang phục đen với phần tay áo tua rua màu trắng và xúc động gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, đồng thời khẳng định tình yêu và sự ủng hộ của khán giả là nguồn động lực giúp cô có được thành công hiện tại.

(theo Reuters)