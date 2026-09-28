'Vì một quả táo', nữ diễn viên xinh đẹp suýt mất sự nghiệp

Lý Mộng sinh năm 1992, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) - một trong những cơ sở đào tạo diễn viên danh giá nhất châu Á. Nữ diễn viên được đánh giá là có gương mặt điện ảnh, vẻ đẹp bí ẩn cuốn hút. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý như Góc khuất bí mật hay Mặc vũ vân gian.

Lý Mộng là diễn viên "đa màu sắc" của làng giải trí Hoa ngữ. (Ảnh: Sina).

Dù không sở hữu lượng khán giả hâm mộ đông đảo hay truyền thông mạnh mẽ, nhưng mỗi vai diễn của cô đều để lại dấu ấn riêng nhờ phong cách diễn xuất tự nhiên và giàu cá tính.

Con đường đến với nghệ thuật của Lý Mộng không quá ồn ào nhưng lại khá bài bản. Cô từng có thời gian học tập tại Canada trước khi trở về Trung Quốc và theo học chuyên ngành Điện ảnh tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngay từ thời sinh viên, Lý Mộng đã được đánh giá là có tiềm năng nhờ ngoại hình sáng và khả năng nhập vai tốt.

Sau khi tốt nghiệp, cô nhanh chóng bước chân vào giới giải trí với vai diễn đầu tiên trong phiên bản điện ảnh Bạch Lộc Nguyên. Tuy nhiên, không may mắn khi phần lớn cảnh quay của cô bị cắt bỏ, khiến khởi đầu sự nghiệp trở nên khá trắc trở. Dù vậy, Lý Mộng không từ bỏ mà tiếp tục kiên trì theo đuổi con đường diễn xuất qua nhiều dự án khác nhau.

Cô đã dùng diễn xuất của mình để chứng minh "không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ bé" khi chỉ đóng vai phụ nhưng khiến khán giả và truyền thông hết lời khen ngợi.

Lý Mộng được khen ngợi khi thể hiện vai diễn Triệu Tinh Đường trong Lan Hương như cố.

Mới đây, trong phim cổ trang Lan Hương như cố, Lý Mộng thể hiện vai Triệu Tinh Đường, vốn là tiểu thư có tài kinh doanh, thông minh, nhưng bị giày vò bởi nỗi cô đơn vì hôn nhân không như ý. Triệu Tinh Đường lén lút bao nuôi người tình bí mật và bị phu quân phát hiện. Người mà Triệu Tinh Đường tưởng chừng đồng lòng với mình lại dễ dàng đổ tội, nói lời phụ bạc khiến Triệu Tinh Đường sụp đổ.

Lý Mộng từng diễn nhiều vai phản diện, ánh mắt sắc bén đầy uy quyền. Cô cũng thể hiện được sự kiêu ngạo của tiểu thư xuất thân giàu có, nhưng ẩn dưới vẻ ngoài tàn nhẫn là nỗi tuyệt vọng về số phận, giúp nhân vật đa chiều và sống động.

Lý Mộng (áo hồng) trong phim Mật ngữ kỷ. (Ảnh: Sina).

Năm 2026, Lý Mộng còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả thông qua vai diễn "tiểu tam" Lỗ Trinh Trinh trong phim tình cảm hiện đại Mật ngữ kỷ.

Năm 2024, Lý Mộng được khán giả yêu thích với vai Trưởng công chúa Uyển Ninh trong Mặc vũ vân gian. Khi Mặc vũ vân gian phát sóng, các từ khóa khen ngợi diễn xuất của Lý Mộng tràn ngập mạng xã hội Trung Quốc.

Trước đó, năm 2020 Lý Mộng cũng ghi dấu ấn với vai diễn Vương Dao trong Góc khuất bí mật. Đây cũng là nhân vật sắc sảo, có phần ích kỷ ngang ngược, nhưng lại là người mẹ thương con.

Ảnh: Weibo

Dù được đánh giá là diễn viên có thiên phú và khí chất nghệ thuật nổi trội. Những năm đầu sự nghiệp, Lý Mộng từng vấp phải nhiều khó khăn vì tính cách ngông cuồng, nóng nảy.

Năm 2017, đoàn phim Bạch Lộc Nguyên quay bản truyền hình, nhà văn Trần Trung Thực biết việc Lý Mộng bị cắt cảnh ở bản điện ảnh và cảm thấy tiếc nuối vì cô thể hiện rất tốt vai Bạch Linh. Do đó, Trần Trung Thực đã mời Lý Mộng thể hiện vai này một lần nữa.

Tuy nhiên, sau 3 tháng vào đoàn và đóng được 100 cảnh, Lý Mộng bị nam chính kiêm giám chế nghệ thuật của phim là Trương Gia Dịch loại khỏi đoàn phim. Lý do là Lý Mộng mang theo 7-8 trợ lý, có những yêu cầu vô lý trên phim trường, khiến không khí làm phim bị xáo trộn.

Lúc này, diễn viên Trương Tụng Văn từng hợp tác trong Góc khuất bí mật đã chia sẻ lại câu chuyện mà anh tận mắt chứng kiến. Sau một cảnh quay, Lý Mộng thực hiện khá tốt, đạo diễn quyết định sẽ quay góc khác. Tuy nhiên, Lý Mộng yêu cầu đoàn phim phải tìm được một quả táo giống hệt với quả trước đó đã sử dụng. Nhân viên đạo cụ tìm hết 3 tiếng nhưng không làm vừa lòng cô.

Trương Tụng Văn cho rằng Lý Mộng là người cầu toàn, có yêu cầu cao với cảnh quay nên dễ khiến nhân viên khó chịu. Nữ diễn viên Hách Lôi mỉa mai: "Trên đời không có hai quả táo giống hệt nhau, em đã bắt sai trọng điểm rồi".

Năm 2016, Lý Mộng đóng chính trong bộ phim Lão Khang, ngay trong lễ khai máy, cô đã đi muộn. Đạo diễn của phim đã tố với nhà sản xuất rằng đây không phải lần đầu Lý Mộng tới trễ giờ.

Trước đó, trong các buổi thử trang phục, thử cảnh, Lý Mộng đều đến trễ. Trong ngày quay cảnh đại hôn quan trọng, Lý Mộng đi muộn 2 tiếng khiến đoàn phim hơn 100 người phải chờ. Lý Mộng còn muốn dừng quay nhưng không được đạo diễn đồng ý vì thiệt hại tài chính. Sau đó, cô còn mắng cả đạo diễn, nhà sản xuất. Vì thế, ngay trong lễ khai máy, đạo diễn Cao Phong đã đạp ghế bày tỏ sự tức giận.

Thực tế, Lý Mộng từng tham gia các phim điện ảnh gây sốt như Đêm tối cuối cùng ở địa cầu, Tà không thắng chính, tuy nhiên do thái độ không tốt nên vai diễn đã bị cắt.

Năm 2019, trong bộ phim Người xa lạ thân thương nhất, Lý Mộng cũng bị nhân viên chỉ trích vì thái độ ngôi sao, chỉ ngồi chỉnh tóc cũng mất 15 phút. Đạo diễn Trương Tác Ký tức giận đã giảm bớt vai trò của cô.

Sau nhiều lần vấp ngã, hiện tại Lý Mộng đã học được cách thỏa hiệp. Cô chia sẻ bản thân trưởng thành hơn khi mới bước chân vào giới giải trí. Cô hứa có thái độ làm việc tốt hơn để không phụ sự nâng đỡ của mọi người.