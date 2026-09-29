Lâm Đồng hôm nay 29/09

Bản tin tổng hợp sau 18h ngày 29/09/2026 ghi nhận nhiều hoạt động thời sự, kinh tế và an sinh xã hội đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trọng tâm của ngày là các nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn thể chế cho kinh tế tư nhân, điều chỉnh thủ tục hành chính phục vụ người dân cùng công tác phòng ngừa tệ nạn xã hội trong học đường.

Bên cạnh đó, các địa phương và đơn vị chức năng trong tỉnh cũng khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở giao thông, giám sát hệ thống y tế cơ sở và đẩy mạnh cải cách nền công vụ sau sáp nhập địa giới hành chính.

Điểm nhanh

Kinh tế tư nhân — Lâm Đồng thúc đẩy kinh tế tư nhân từ đối thoại chính sách: Diễn đàn VPSF 2026 với chủ đề “Đột phá thể chế - Hợp lực công tư” tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển doanh nghiệp.

Cải cách thủ tục — Lâm Đồng thay đổi nơi tiếp nhận, trả kết quả thủ tục bảo hiểm xã hội: Từ ngày 5/10/2026, hồ sơ giải quyết thủ tục bảo hiểm xã hội sẽ chuyển về tiếp nhận tại trụ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng.

An toàn học đường — Lâm Đồng tăng sức hút cho tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường: Đổi mới phương thức truyền thông trực quan, sinh động giúp học sinh nâng cao kỹ năng tự bảo vệ mình.

Hạ tầng dân sinh — Khẩn trương khắc phục lũ cát, sạt lở đường dân sinh tại phường Phú Thủy: Lực lượng chức năng phường Phú Thủy cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông và xử lý điểm sạt lở tại khu phố 12.

Giám sát y tế — HĐND tỉnh Lâm Đồng giám sát y tế cơ sở tại Đức An, Thuận Hạnh: Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đánh giá thực trạng mạng lưới y tế cơ sở tại hai xã Đức An và Thuận Hạnh.

Tuổi trẻ tỉnh nhà — Sinh viên Lâm Đồng phát huy trí tuệ, sức trẻ trong chặng đường mới: Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2028 quy tụ 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 25.000 sinh viên.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế và quy hoạch đầu tư

Chiều 29/9, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF) - Vòng đối thoại địa phương tỉnh Lâm Đồng mở ra không gian trao đổi thẳng thắn giữa chính quyền và doanh nghiệp. Sự kiện tập trung vào chủ đề “Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”, hướng tới tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và quy hoạch để dòng vốn vận hành trôi chảy.

Lâm Đồng thúc đẩy kinh tế tư nhân từ đối thoại chính sách

Lâm Đồng gắn hỗ trợ nhân đạo với phát triển kinh tế tập thể

Rà soát tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trên cả nước

Cải cách hành chính và xây dựng hệ thống công vụ

Tỉnh triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả nền hành chính công, tạo thuận tiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hồ sơ.

Lâm Đồng tổng kết, trao giải 2 cuộc thi về cải cách hành chính, văn thư lưu trữ

Lâm Đồng thay đổi nơi tiếp nhận, trả kết quả thủ tục bảo hiểm xã hội

Lâm Đồng tổng kết, trao giải 2 cuộc thi về cải cách hành chính, văn thư lưu trữ

Kỳ II: Hải Ninh - cải cách công vụ và khơi thông nội lực vùng sáp nhập

Giáo dục, y tế và đời sống xã hội

Các chương trình hỗ trợ cộng đồng, chăm lo sức khỏe và định hướng thế hệ trẻ được đẩy mạnh đồng bộ tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Lâm Đồng tăng sức hút cho tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường

HĐND tỉnh Lâm Đồng giám sát y tế cơ sở tại Đức An, Thuận Hạnh

Sinh viên Lâm Đồng phát huy trí tuệ, sức trẻ trong chặng đường mới

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập huấn về dự án “Nước uống sạch cho cộng đồng”

Rà soát công tác chuẩn bị Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

29/09/2026 18:04 — Rà soát công tác chuẩn bị Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I

29/09/2026 18:01 — Lâm Đồng tăng sức hút cho tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường

29/09/2026 17:19 — Lâm Đồng thúc đẩy kinh tế tư nhân từ đối thoại chính sách

29/09/2026 17:16 — Lâm Đồng thay đổi nơi tiếp nhận, trả kết quả thủ tục bảo hiểm xã hội

29/09/2026 17:02 — Sinh viên Lâm Đồng phát huy trí tuệ, sức trẻ trong chặng đường mới

29/09/2026 16:43 — Lâm Đồng tăng cường nắm bắt dư luận xã hội từ cơ sở

29/09/2026 15:27 — HĐND tỉnh Lâm Đồng giám sát y tế cơ sở tại Đức An, Thuận Hạnh

29/09/2026 13:17 — Khẩn trương khắc phục lũ cát, sạt lở đường dân sinh tại phường Phú Thủy

29/09/2026 11:31 — Lâm Đồng gắn hỗ trợ nhân đạo với phát triển kinh tế tập thể

29/09/2026 11:21 — Lâm Đồng tổng kết, trao giải 2 cuộc thi về cải cách hành chính, văn thư lưu trữ

29/09/2026 10:15 — Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập huấn về dự án “Nước uống sạch cho cộng đồng”

29/09/2026 05:00 — Kỳ II: Hải Ninh - cải cách công vụ và khơi thông nội lực vùng sáp nhập

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