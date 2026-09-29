Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất, củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

Việt Nam và Trung Quốc nhất trí tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường trao đổi, phối hợp và thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, góp phần đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Ngày 28/9, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã có các cuộc làm việc với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc, Phó Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Hải Yến và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Bân.

Tại các cuộc làm việc, hai bên chuyển lời thăm hỏi lẫn nhau giữa đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực của quan hệ Việt-Trung thời gian qua, nhất là việc củng cố tin cậy chính trị, hoàn thiện các cơ chế hợp tác trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc; đẩy nhanh kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị và triển khai các hoạt động đối ngoại cấp cao; phát huy vai trò định hướng của hợp tác kênh đảng, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng và quản trị đất nước; thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhân Đại và Chính hiệp Trung Quốc.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế- thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; đồng thời kiểm soát, xử lý thỏa đáng những bất đồng, góp phần duy trì đà phát triển ổn định và bền vững của quan hệ song phương.

Phía Trung Quốc khẳng định coi trọng cao độ việc củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, sẵn sàng tăng cường trao đổi, phối hợp với Việt Nam, duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Trung Quốc cũng nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác nghị viện, giao lưu nhân dân và củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.

Hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong đó có việc ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công Năm APEC 2026 tại Trung Quốc và Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cũng làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Trung-Việt Ba Âm Triều Lỗ, trao đổi các biện pháp thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước./.