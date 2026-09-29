Uống bia, ngủ gật gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Ngày 29/9, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1998, trú tại tổ 4, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Bị can Nguyễn Tuấn Đạt.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 31/8/2026, Đạt điều khiển ô tô biển kiểm soát 14H-051.32 lưu thông trên Quốc lộ 18 theo hướng từ cầu Bãi Cháy về ngã tư Ao Cá.

Khi đến Km 112+600, thuộc khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, xe do Đạt điều khiển đã đâm vào anh Bùi Việt Dũng (SN 1978) đang đứng bên cạnh xe ô tô có cần cẩu biển kiểm soát 14K-050.77 đỗ tại làn đường sát dải phân cách.

Vụ va chạm khiến anh Dũng bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đến khoảng 7h cùng ngày thì tử vong.

Thay vì dừng xe, kiểm tra tình hình và thực hiện các nghĩa vụ của người điều khiển phương tiện khi xảy ra tai nạn, Đạt tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường. Chiếc ô tô sau đó được Đạt đưa vào xưởng sửa chữa.

Sau đó, Đạt đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo lời khai ban đầu của Đạt, trước khi điều khiển ô tô, Đạt ăn tối và hát karaoke, trong quá trình này có uống nhiều bia. Mặc dù đã sử dụng rượu, bia, Đạt vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Khi đi qua khu vực gầm cầu vượt Cái Lân, Đạt ngủ gật trong lúc lái xe, dẫn đến không chú ý quan sát và xảy ra va chạm.

Sau cú đâm, ô tô bị vỡ kính chắn gió phía trước, kính cửa trước bên trái và gãy gương chiếu hậu. Do lo sợ phải chịu trách nhiệm, Đạt tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, sau đó đưa phương tiện vào xưởng sửa chữa nhằm xóa dấu vết liên quan đến vụ tai nạn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không lái xe khi mệt mỏi, buồn ngủ.

Khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện cần bình tĩnh dừng xe, kịp thời cứu giúp người bị nạn và trình báo cơ quan chức năng. Việc bỏ chạy khỏi hiện trường, trốn tránh trách nhiệm hoặc tìm cách xóa dấu vết có thể khiến người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.