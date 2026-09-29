Quốc hội và Chính phủ phối hợp từ sớm, nâng chất lượng quyết sách tại kỳ họp thứ hai

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị . Ảnh: quochoi.vn

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất về một số nội dung chính như chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; những vấn đề lớn, phức tạp cần được quan tâm chỉ đạo hoàn thiện trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm đạt được sự đồng thuận cao; công tác phối hợp giữa Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tại kỳ họp thứ hai, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 95 tài liệu, tờ trình, báo cáo. Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, tờ trình, báo cáo để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; hai bên vào cuộc từ sớm, cùng làm rõ những chính sách từ đầu và cùng xử lý những vướng mắc ngay trong quá trình chuẩn bị, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng công việc.

Đánh giá khối lượng công việc của kỳ họp thứ hai rất lớn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên xem xét những dự án luật, nghị quyết có thể rút gọn được quy trình trong một kỳ họp, những nội dung phải thông qua trong nhiều kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tinh thần là khẩn trương, tích cực nhưng cũng không thể chủ quan; không chỉ phối hợp để hoàn thành chương trình kỳ họp, mà phải phối hợp để nâng chất lượng quyết sách của Quốc hội và thực thi của Chính phủ; không chỉ xử lý hồ sơ mà phải xử lý chính sách, đặc biệt là yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không chỉ rõ tiến độ mà phải rõ trách nhiệm cuối cùng đối với từng sản phẩm.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển mạnh từ “phối hợp theo quy trình” sang “đồng hành từ đầu về chính sách”, cùng vào cuộc ngay từ quá trình xây dựng, hình thành chính sách; những vấn đề khó, còn ý kiến khác nhau phải được trao đổi, xử lý sớm.

Yêu cầu thứ hai được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là “chất lượng phải đi trước một bước so với tiến độ”. Kỳ họp thứ hai có nhiều dự án dự kiến xem xét, thông qua trong một kỳ họp, vì vậy càng rút ngắn thời gian thì càng phải chuẩn bị chắc chắn ngay từ đầu.

Chủ tịch Quốc hội điểm lại hàng loạt dự án luật quan trọng dự kiến được xem xét như các luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, ngân sách nhà nước, đầu tư công, cùng các quy định liên quan đến hình sự, tố tụng hình sự, tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Đặc biệt, với những luật liên quan trực tiếp đến con người, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải được nghiên cứu, thảo luận hết sức kỹ lưỡng, chuẩn bị thật chắc trước khi Quốc hội quyết định.

Một yêu cầu quan trọng khác là phải xử lý công việc ngay trong kỳ họp, không để dồn việc. Rút kinh nghiệm từ các kỳ họp trước, có những nội dung gần đến cuối mới trình, gây áp lực lớn cho cả cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và đại biểu Quốc hội. Do đó, tinh thần phải là “việc phát sinh ở đâu, xử lý ngay ở đó; ý kiến đại biểu nêu hôm nay phải bắt đầu tiếp thu từ hôm nay”. Ngay sau khi Quốc hội thảo luận, các cơ quan phải tổ chức tiếp thu, chỉnh lý. Vấn đề nào cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì phải báo cáo ngay trong thời gian kỳ họp, không để dồn công việc về cu

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác phối hợp giữa hai Đảng ủy không chỉ là phối hợp hành chính mà còn về trách nhiệm chính trị. Theo đó, Chính phủ phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng chính sách trình; các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng thẩm tra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất về việc chuẩn bị để báo cáo Quốc hội quyết định. "Ba trách nhiệm này phải gặp nhau ở mục tiêu là quyết sách cuối cùng phải đúng, phải khả thi và tạo ra giá trị phát triển," người đứng đầu Quốc hội nhấn mạnh.

Nhấn mạnh người dân, doanh nghiệp đang chờ chính sách, Chủ tịch Quốc hội mong muốn qua Hội nghị này, quan hệ phối hợp thực chất giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ được nâng lên một bước, từ phối hợp công việc sang phối hợp chính sách, từ xử lý việc sang quản trị toàn bộ tiến độ xây dựng luật pháp ở kỳ họp thứ hai, làm tiền đề cho các kỳ họp tiếp theo; cùng chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Quốc hội và nhân dân về chất lượng chính sách.

Không để lợi ích ngành, lợi ích cục bộ chi phối chính sách

Về phía Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, thời gian qua sự phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ tiếp tục đổi mới ngày càng thực chất và hiệu quả hơn ở cả ba mặt công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chính phủ đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; khẩn trương, chủ động phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, trình, thẩm tra, thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng, có tác động lớn đến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển.

Đề cập một số nội dung lớn dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã có tờ trình đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Bộ Chính trị, tạo đột phá trong thu hút, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, trong đó có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời đơn giản hóa thủ tục đầu tư.

Thủ tướng cũng đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền Quốc hội, trong đó có cơ chế, chính sách về du lịch, một số dự án năng lượng và đường bộ cao tốc.

Với nhóm các dự án luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đây là những nội dung có vai trò rất quan trọng, tác động trực tiếp, sâu rộng tới đời sống kinh tế - xã hội, được người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Đối với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng lưu ý đây là những chính sách tác động tới đại đa số doanh nghiệp Việt Nam, do đó cần hướng tới đơn giản hóa thủ tục và hỗ trợ trực tiếp, thực chất cho doanh nghiệp.

Đề cập lĩnh vực điện lực, Thủ tướng dẫn phản ánh của một số nhà đầu tư nước ngoài cho rằng theo các quy trình, thủ tục hiện nay, một dự án có thể mất thời gian rất dài mới đi đến quyết định đầu tư cuối cùng. Do đó, Chính phủ đang nỗ lực đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, xây dựng thể chế phải trở thành động lực cho phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Ảnh: quochoi.vn

Về công tác phục vụ kỳ họp, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành coi việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đề cao trách nhiệm cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Các Bộ, ngành phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Quốc hội trong tiếp thu, rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết và báo cáo. Cùng với đó, phải chủ động chuẩn bị văn bản quy định chi tiết để có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết; tham gia đầy đủ các phiên họp; giải trình và cung cấp kịp thời thông tin về những vấn đề đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận quan tâm.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật. "Tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Chính phủ tuyệt đối chấp hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật; không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối các dự án luật, nghị quyết cũng như các văn bản nghị định, thông tư. Đây là yêu cầu cao nhất của Bộ Chính trị, cũng là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ," Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Thủ tướng tin tưởng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng hoàn thiện thể chế, kiến tạo phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Kiều Chinh