[Video] Hợp tác thanh tra Việt Nam - Campuchia hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp hai nước

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao quan hệ hợp tác hiệu quả giữa cơ quan thanh tra hai nước thời gian qua. Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân dày công vun đắp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng việc gìn giữ, củng cố và phát triển quan hệ láng giềng bền vững, tiếp nối qua các thế hệ ở mọi cấp. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

CAO HIẾU