Lữ đoàn 681 phát động thi đua quyết thắng - viết tiếp bản hùng ca

Đại diện các đơn vị ký kết thi đua cao điểm

Với chủ đề “80 ngày thi đua quyết thắng - viết tiếp bản hùng ca”, đợt thi đua diễn ra trong 80 ngày, từ ngày 5/10 - 25/12/2026. Nội dung thi đua tập trung vào đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ.

Đợt thi đua cũng hướng các chỉ tiêu vào quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Chỉ huy và các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn 681 bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm

Thông qua đợt thi đua, Lữ đoàn 681 hướng tới nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa lịch sử của Ngày toàn quốc kháng chiến; truyền thống quyết chiến, quyết thắng và những chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam qua 82 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành.

Lữ đoàn 681 khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Đợt thi đua cũng góp phần giáo dục, bồi đắp niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ, truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của dân tộc. Từ đó tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, có động cơ thi đua đúng đắn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn 681 khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Tại lễ phát động, Lữ đoàn 681 tổ chức trao khen thưởng cho 5 tập thể, 13 cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn (23/8/2006 - 23/8/2026) và cuộc thi tìm hiểu truyền thống 20 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành của Lữ đoàn.

Quang cảnh lễ phát động