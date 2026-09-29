Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: 'Không gian lớn không đồng nghĩa tăng trưởng tự động lớn'

Chiều 29/9, tại Lâm Đồng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Vòng đối thoại địa phương Lâm Đồng: Đột phá thể chế hợp lực công tư.

Lâm Đồng rộng hơn, làm sao để doanh nghiệp mạnh hơn?

Phát biểu khai mạc và đề dẫn, anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhấn mạnh Lâm Đồng đang đứng trước một thời điểm rất đặc biệt sau khi mở rộng không gian phát triển.

Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu đề dẫn Diễn đàn. Ảnh: Thái Lâm

"Nếu phải chọn một từ để định danh Lâm Đồng hôm nay, tôi chọn chữ 'mở'. Mở về không gian, khi tỉnh không chỉ có cao nguyên mà còn vươn tới duyên hải; mở về thị trường với nhiều dư địa trong nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, công nghiệp, năng lượng, logistics và kinh tế biển; quan trọng hơn là mở về tư duy, tổ chức lại nguồn lực theo một cấu trúc và tầm nhìn mới. Tuy nhiên, không gian lớn hơn không đồng nghĩa tăng trưởng tự động lớn hơn. Vấn đề đặt ra là Nhà nước và doanh nghiệp phải làm thế nào để khai thác các nguồn lực nhanh hơn, hiệu quả hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn", anh Hồng Anh nói.

Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Lâm Đồng cần tập trung 4 vấn đề để thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Trước hết, cải cách thể chế, gỡ vướng cho doanh nghiệp. Anh Hồng Anh cho rằng môi trường kinh doanh cần minh bạch, ổn định, nhất quán; các vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng cần được phân loại, xác định rõ cơ quan xử lý và thời hạn giải quyết.

Anh Hồng Anh nhấn mạnh 4 vấn đề để Lâm Đồng thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Thứ hai, tăng hợp lực công - tư. Đầu tư công cần tiếp tục dẫn dắt các dự án hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, kết nối cao nguyên với duyên hải; đồng thời mở rộng cơ hội để doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, khai thác các không gian phát triển mới.

Thứ ba, nâng giá trị bằng công nghệ. Lâm Đồng không nên chỉ chú trọng sản lượng nông nghiệp hay số lượng khách du lịch, mà cần tăng giá trị trên mỗi héc ta, mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách; công nghiệp, khoáng sản đẩy mạnh chế biến sâu, vật liệu mới và các khâu có giá trị gia tăng cao.

Thứ tư, doanh nghiệp cần đổi mới quản trị, minh bạch tài chính, đầu tư công nghệ, nhân lực, tiêu chuẩn xanh và thương hiệu. Doanh nghiệp lớn cần tăng liên kết, đưa doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị thay vì hoạt động riêng lẻ.

Anh Hồng Anh cũng cho biết, một vấn đề khác là sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp. Trong 8 tháng đầu năm, Lâm Đồng có 3.055 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13% về số lượng và 17% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, cùng thời gian có 2.606 doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động, tăng hơn 60%.

"Những con số này cho thấy cùng với việc cải thiện môi trường kinh doanh, bản thân doanh nghiệp cũng phải đổi mới mạnh mẽ", anh Hồng Anh nhấn mạnh.

Biến lợi thế thành động lực phát triển

Tại phiên bàn tròn, TS. Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia, cho rằng nguồn lực nổi bật của Lâm Đồng là đất đai, nông nghiệp và du lịch. Theo ông, tỉnh chắc rằng đã có quy hoạch, nhưng cần được cụ thể hóa bằng hướng dẫn và giải pháp triển khai, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu.

TS Lực cho rằng Lâm Đồng có thể hướng tới mục tiêu trở thành địa phương dẫn đầu về du lịch, nhất là du lịch văn hóa và du lịch nông nghiệp. Tuy nhiên, quá trình phát triển cần bảo đảm tính bền vững, lựa chọn từng lĩnh vực để đầu tư chiều sâu, tạo giá trị lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (ở giữa) cùng các chuyên gia kinh tế chia sẻ tại diễn đàn.

Một vấn đề khác được TS Lực lưu ý là dữ liệu phục vụ điều hành. Ông đề nghị cơ quan thống kê tỉnh làm việc quyết liệt hơn trong việc xây dựng dữ liệu chi tiết về dân số, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Khi có hệ thống dữ liệu đầy đủ, chính quyền sẽ có cơ sở tốt hơn để hoạch định chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng theo TS Lực, Lâm Đồng có thể nghiên cứu cơ chế để cơ quan thống kê phối hợp hoặc đặt hàng một đơn vị độc lập thu thập, cập nhật dữ liệu, qua đó nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Còn ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết tỉnh đang tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn lớn: đất đai; thủ tục đầu tư; khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ của tỉnh; hạ tầng kết nối không gian kinh tế; năng lực cạnh tranh và ứng dụng khoa học công nghệ.

Các chuyên gia lắng nghe chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tại diễn đàn.

Theo ông Minh, để tháo gỡ những điểm nghẽn này, tỉnh xác định phải thực hiện bằng trách nhiệm và sự chủ động. Hiện tỉnh duy trì các chương trình Cà phê doanh nhân, đồng thời khuyến khích các địa phương tổ chức gặp gỡ, đối thoại định kỳ với doanh nghiệp trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, mỗi doanh nghiệp là một mắt xích quan trọng trong “cỗ máy” phát triển kinh tế của tỉnh. Ông tin tưởng khi chính quyền và doanh nghiệp cùng đồng hành, tháo gỡ từng điểm nghẽn, sức bật của nền kinh tế Lâm Đồng sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn.