Lũ lụt ảnh hưởng gần 58.000 hộ gia đình tại Campuchia

Mực nước dâng cao ảnh hưởng tới việc đi lại ở tỉnh Battambang, Campuchia. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Theo số liệu cập nhật đến ngày 28/9, lũ lụt do ảnh hưởng của bão Surigae đã tác động đến 57.980 hộ gia đình tại Campuchia, trong đó 4.819 hộ đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Battambang là địa phương có số hộ dân phải sơ tán nhiều nhất với 1.487 hộ, tiếp đến là Banteay Meanchey với 1.481 hộ và Siem Reap với 173 hộ. Hơn 1.000 hộ dân tại 7 tỉnh khác cũng đã được sơ tán để bảo đảm an toàn.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn phát ngôn của Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thiên tai Campuchia Soth Kim Kolmony cho biết số hộ gia đình bị ảnh hưởng đã tăng 13.091 hộ chỉ trong một ngày. Lũ lụt đã xảy ra tại 53 thành phố và huyện do mưa lớn, nước sông dâng cao kể từ khi bão Surigae bắt đầu ảnh hưởng đến Campuchia ngày 24/9.

Thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp cũng ở mức đáng kể. Khoảng 72.440 ha diện tích lúa bị ảnh hưởng, trong khi tổng thiệt hại về cơ sở hạ tầng chưa được thống kê đầy đủ.

Mực nước dâng cao ảnh hưởng tới việc đi lại ở tỉnh Battambang, Campuchia. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Ngày 29/9, Cơ quan Quản lý sông Tonle Sap cho biết mực nước tại các sông ở tỉnh Battambang đã giảm, song vẫn ở mức báo động, ngoại trừ sông Stung Doun Tri.

Trước tình hình lũ lụt, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã thị sát tình hình tại một số khu vực thuộc hai tỉnh Battambang và Banteay Meanchey, đồng thời nhấn mạnh bảo đảm an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Hoàng gia.

Trong thông điệp phát đi ngày 29/9, Thủ tướng Hun Manet ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên và các lực lượng ứng phó trong việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Thủ tướng Hun Manet cho biết Chính phủ Campuchia tiếp tục xác định bảo vệ tính mạng người dân, tổ chức sơ tán kịp thời và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng là những ưu tiên hàng đầu trong ứng phó với tình hình lũ lụt hiện nay./.