Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam tiếp tục đồng hành trong giai đoạn phát triển mới

Như đã đưa tin, trong hai ngày 28 - 29/9 tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Tổng hội Y học Việt Nam lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề "Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Vì Sức khoẻ nhân dân" đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, bầu Ban Chấp hành khóa XVIII gồm 108 ủy viên và thông qua Nghị quyết về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 23 thành viên. GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến, ông Nguyễn Thái Học – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ chụp ảnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Trần Minh

Đóng góp thiết thực cho công tác quản lý nhà nước về y tế

Phát biểu tại Đại hội ngày 29/9, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng những kết quả, thành tích mà Tổng hội Y học Việt Nam đã đạt được trong suốt 71 năm xây dựng và trưởng thành.

Theo Bộ trưởng, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động chuyên môn về y học cũng như hoạt động của Tổng hội, Bộ Y tế ghi nhận những đóng góp quan trọng của Tổng hội đối với công tác quản lý nhà nước của Bộ trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Đặc biệt, Tổng hội đã tích cực thực hiện vai trò tư vấn, phản biện xã hội; tham gia xây dựng, góp ý chính sách, pháp luật; xây dựng nhiều quy trình chuyên môn; tham gia các hội nghị, hội thảo trong lĩnh vực y tế, cũng như các hội đồng chuyên môn, hội đồng tư vấn và hội đồng phản biện trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách.

"Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi chúc mừng những kết quả, những thành tích mà Tổng hội Y học Việt Nam đã đạt được trong suốt chặng đường 71 năm xây dựng và trưởng thành", Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu.

Bộ trưởng đồng thời bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đối với Tổng hội Y học Việt Nam cùng toàn thể các thành viên của Tổng hội đã luôn hỗ trợ, hợp tác và đồng hành với cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị y tế trong ngành, góp phần thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Cùng ngành y tế đáp ứng những yêu cầu mới

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, nhiệm vụ của ngành y tế hiện nay hết sức nặng nề, trong khi bối cảnh phát triển đang đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu mới.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng mong muốn Tổng hội Y học Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là nơi tập hợp trí tuệ của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, cán bộ, nhân viên và các thành viên của Tổng hội; đồng thời tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế và toàn ngành trong quá trình phát triển.

"Chúng ta sẽ cùng với nhau vượt qua tất cả những khó khăn, thách thức để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với ngành y tế", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Bộ trưởng đánh giá cao định hướng của Tổng hội Y học Việt Nam trong nhiệm kỳ mới và cho rằng, trên cơ sở phát huy truyền thống trong chặng đường vừa qua, Tổng hội cần tiếp tục cập nhật những định hướng, yêu cầu, thời cơ và giải pháp phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Bộ trưởng khẳng định Bộ Y tế đồng tình và cam kết phối hợp với Tổng hội trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu được Đại hội XVIII đề ra.

Ngay sau Đại hội, khi Tổng hội kiện toàn tổ chức, Bộ Y tế và Tổng hội sẽ tổ chức làm việc, giao các đơn vị chức năng của hai bên rà soát, đánh giá lại Nghị quyết số 04 về cơ chế phối hợp giữa Tổng hội Y học Việt Nam và Bộ Y tế.

Theo Bộ trưởng, việc rà soát nhằm cập nhật những yêu cầu, bối cảnh và nhiệm vụ mới, trong đó có những nội dung liên quan đến tinh thần của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về định hướng, giải pháp đột phá của ngành y tế, qua đó đổi mới cách nhìn và cách triển khai các nhiệm vụ của ngành theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Trần Minh

Sáu nhóm nhiệm vụ phối hợp trọng tâm

Từ yêu cầu thực tiễn, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu 6 nhóm nhiệm vụ mà Bộ Y tế mong muốn tiếp tục phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ nhất, phối hợp thông tin, tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe.

Bộ trưởng mong muốn Tổng hội tiếp tục là một trong những lực lượng tham gia tích cực vào công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục sức khỏe. Nội dung này cũng cần được cập nhật trong Nghị quyết số 04 về cơ chế phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới.

Thứ hai, tăng cường truyền thông, giáo dục y đức, y nghiệp và cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Theo Bộ trưởng, cần tăng cường kết nối để đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế có thêm kiến thức về y đức, y nghiệp; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Đây cũng là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh Hội đồng Y khoa Quốc gia tổ chức thi đánh giá năng lực. Vì vậy, việc tập trung cho công tác đào tạo, cập nhật kiến thức và triển khai các nhiệm vụ liên quan sẽ là nội dung mà Bộ Y tế và Tổng hội cần phối hợp thực hiện trong thời gian tới.

Thứ ba, tăng cường phối hợp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Y tế cho rằng sự tham gia của Tổng hội Y học Việt Nam, các hội thành viên, thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các thành viên của Tổng hội có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng, phản biện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật.

Các lĩnh vực của ngành y tế rất rộng, từ khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống tác hại thuốc lá, bảo hiểm đến các lĩnh vực chuyên môn sâu, dân số... Vì vậy, các hội thành viên và đội ngũ chuyên gia có thể tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam khoá XVI, XVII được Đại hội bầu là Chủ tịch danh dự Tổng hội Y học Việt Nam khoá XVIII. Ảnh: Trần Minh

Thứ tư, phối hợp trong tư vấn, phản biện và giám sát.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, với vai trò là các hội thành viên của Mặt trận Tổ quốc, Tổng hội và các hội thành viên cần tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám sát.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật có liên quan theo quan điểm chỉ đạo của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc, trong đó có việc tham gia các đoàn giám sát trong lĩnh vực y tế. Đây là những nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Thứ năm, tăng cường phối hợp trong công tác chuyên môn y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Bộ trưởng, các nội dung phối hợp có thể bao gồm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức y khoa liên tục; cập nhật kiến thức pháp luật; giám sát các tổ chức nghề nghiệp liên quan đến người hành nghề; xây dựng quy trình chuyên môn, hướng dẫn điều trị; tham gia các hội đồng thẩm định, hội đồng tư vấn, hội đồng chuyên môn...

"Không ai hơn là các thầy ở đây, rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thầy sẽ giúp cho công tác chuyên môn của ngành", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Thứ sáu, phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng cho rằng bối cảnh của ngành y tế đang thay đổi nhanh chóng, với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Đây là những nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thường xuyên, đòi hỏi sự phối hợp giữa Bộ Y tế, Tổng hội Y học Việt Nam và đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan và các đại biểu chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Trần Minh

Phát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả phối hợp

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, những nhiệm vụ đặt ra đối với Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn.

Vì vậy, Bộ trưởng mong muốn lãnh đạo Tổng hội Y học Việt Nam trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm phối hợp hoạt động trong thời gian qua; đồng thời cùng Bộ Y tế rà soát, đổi mới và nâng cao hiệu quả phối hợp trong giai đoạn phát triển mới.

"Rất mong các đồng chí lãnh đạo Tổng hội trong nhiệm kỳ tới sẽ phát huy truyền thống, những kinh nghiệm phối hợp hoạt động trong thời gian vừa qua, cùng với Bộ Y tế chúng ta rà soát và có những phối kết hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới", Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ.

Qua đó, Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi bên, huy động trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực của đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học và các hội thành viên, cùng hướng tới mục tiêu chung là thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2026–2031, Tổng hội Y học Việt Nam định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thành viên; tăng chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; xây dựng dữ liệu chuyên gia và mạng lưới tri thức; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của hội. Các chương trình nghiên cứu, đào tạo và truyền thông sức khỏe sẽ chú trọng vào bằng chứng khoa học, nhu cầu thực tiễn của người dân và năng lực của y tế cơ sở. Trước những thay đổi của mô hình bệnh tật, già hóa dân số, dịch bệnh mới nổi và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, y học chính xác, Tổng hội đặt trọng tâm vào kết nối các chuyên ngành và hợp tác quốc tế, hỗ trợ chuyển giao tri thức có trách nhiệm, nâng cao năng lực đội ngũ thầy thuốc và đóng góp vào hệ thống y tế phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Thái Học – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thái Học – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương ghi nhận những kết quả Tổng hội Y học Việt Nam đạt được thời gian qua. Tổng hội Y học Việt Nam là một tổ chức có quy mô lớn, với 62 hội thành viên trực thuộc ở Trung ương, 34 tổ chức hội tại các địa phương và 10 viện, trung tâm trực thuộc. Với mạng lưới rộng khắp như vậy, Tổng hội có điều kiện thuận lợi để tập hợp đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và thầy thuốc trong cả nước. Với bề dày truyền thống hơn 70 năm, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Tổng hội đã tập hợp đội ngũ bác sĩ, thầy thuốc, nhà khoa học, góp phần chăm lo công tác khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và xây dựng nền y học Việt Nam phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn. "Qua báo cáo, các tham luận và trao đổi với nhiều đại biểu, tôi nhận thấy những kết quả của Tổng hội trong nhiệm kỳ qua đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Nếu như trong những năm tháng chiến tranh và các nhiệm kỳ đầu, nhiệm vụ quan trọng của Tổng hội là tập hợp đội ngũ cán bộ y tế, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam và phục vụ sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, thì ngày nay, trong điều kiện nền y học thế giới và Việt Nam phát triển nhanh chóng, Tổng hội đã có nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động thiết thực, hiệu quả" – ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh. Theo Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, trong các kết quả nổi bật đó, việc biên soạn Từ điển Bách khoa Y học Việt Nam với 6.100 mục từ thuộc 41 chuyên ngành là một dấu ấn đáng ghi nhận. Đây mới là bước đầu, nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc hệ thống hóa tri thức, góp phần xây dựng và phát triển nền y học Việt Nam.