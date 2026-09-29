[Video] TP Hồ Chí Minh đón đỉnh triều cường vượt báo động 3 từ hôm nay, cảnh báo ngập sâu
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo mực nước đỉnh triều tại hầu hết các trạm trên sông, kênh rạch ở TP Hồ Chí Minh sẽ dâng cao trong những ngày tới. Đỉnh triều đợt này xuất hiện từ ngày 28/9 đến 30/9 (tức 18 - 20/8 Âm lịch), đạt mức 1,6 - 1,85m, vượt báo động 3.
Cơ quan khí tượng cảnh báo sự kết hợp giữa mưa lớn và triều cường dâng cao sẽ gây ngập úng nghiêm trọng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, kênh rạch, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tp-ho-chi-minh-don-dinh-trieu-cuong-vuot-bao-dong-3-tu-hom-nay-canh-bao-ngap-sau-post991758.html