Thủ tướng Thái Lan xin lỗi người dân

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Nation.

Phát biểu chiều 29/9, ông Anutin chỉ đạo các cơ quan chính phủ phải lắng nghe khó khăn của người dân, giải quyết những điều còn vướng mắc và đảm bảo hàng hỗ trợ cho người cần thiết, theo Khaosod.

Ông Anutin nói: "Tôi không nản lòng trước những lời chỉ trích của người dân", đồng thời xin lỗi vì những khó khăn ngập lụt gây ra.

Ông nhấn mạnh chính phủ sẽ không chỉ lắng nghe phản ánh mà phải hành động, đồng thời đẩy nhanh việc bơm và tiêu thoát nước khỏi các khu vực bị ngập.

Thủ tướng Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục thị sát những nơi bị ảnh hưởng thiên tai để nắm bắt tình hình và trực tiếp lắng nghe ý kiến ​​người dân.

Ông cũng khuyến cáo người dân bị bệnh sớm đến cơ sở y tế điều trị, đồng thời kêu gọi người dân ở các khu vực nguy cơ cao sơ ​​tán đến nơi an toàn. Ông cho biết lực lượng cảnh sát và các cơ quan chính phủ đã sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Chính phủ Thái Lan cũng đang chuẩn bị cho công tác tái thiết sau lũ lụt, bao gồm sửa chữa cơ sở hạ tầng công cộng và bồi thường cho người dân bị thiệt hại. Ông Anutin cho biết chính phủ sẽ phối hợp với Chính quyền Đô thị Bangkok tránh chồng chéo công việc và đảm bảo ngân sách công được sử dụng hiệu quả.

‘Bom mưa’, chính quyền hứng chỉ trích

Đến chiều cùng ngày, lượng mưa lớn tại Bangkok và các tỉnh lân cận - được truyền thông Thái Lan mô tả là “bom mưa” - đã bắt đầu giảm, nhưng nhiều khu vực vẫn ngập sâu. Diễn biến này đồng thời làm dấy lên tranh luận về hệ thống cảnh báo thiên tai và quản lý nguồn nước của chính phủ.

Mưa cực đoan khiến Bangkok và nhiều khu vực khác chìm trong biển nước. Ảnh: Reuters.

Chính quyền của Thủ tướng Anutin Charnvirakul đang đối mặt với chỉ trích, chủ yếu liên quan đến tốc độ cảnh báo và hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng. Bangkok ghi nhận gần 300 mm mưa trong khoảng 48 giờ khi mưa đạt đỉnh, buộc chính quyền thành phố tuyên bố toàn bộ 50 quận là khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai.

Tranh luận tập trung vào việc liệu các dự báo, dữ liệu, nhân lực và nguồn lực ứng phó khẩn cấp có được huy động và phối hợp đủ nhanh để hạn chế thiệt hại hay không.

Phó thủ tướng Songsak Thongsri, người chủ trì các cuộc họp của Ủy ban Tài nguyên Nước Quốc gia, cho biết giới chức đã dự báo mưa lớn trong các ngày 24-26/9. Tuy nhiên, đánh giá khi đó chưa cho thấy nguy cơ xảy ra một trận “siêu lũ”.

Diễn biến ngập lụt sau đó làm dấy lên câu hỏi liệu nguyên nhân chỉ nằm ở thời tiết đặc biệt khắc nghiệt, hay còn liên quan đến cách các cơ quan chức năng phân tích, truyền đạt và hành động dựa trên những thông tin sẵn có.

Khác với trận lũ năm 2011, đợt ngập mới nhất tại Bangkok chủ yếu bắt nguồn từ mưa lớn tại chỗ, thay vì một lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về thủ đô. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường, nhà dân và phương tiện vẫn bị ngập, đặc biệt tại khu vực phía đông Bangkok.

Sự chú ý cũng đang đổ dồn vào “One Map”, hệ thống thông tin về nước và thiên tai mới được Thái Lan triển khai. Hệ thống này được xây dựng nhằm khắc phục tình trạng dữ liệu bị phân tán và thiếu đồng nhất giữa các cơ quan chính phủ.

Chính phủ chính thức ra mắt One Map trong tháng 9, sau khi Bộ Kinh tế và Xã hội số cùng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới thúc đẩy thỏa thuận tích hợp dữ liệu từ 4 cơ quan vào một cơ sở dữ liệu quốc gia về nước và thiên tai.

Người dân mua rau củ tại một khu chợ ngập lụt ở Bangkok (Thái Lan) ngày 28/9. Ảnh: Reuters.

Thiệt hại kinh tế có thể vượt 300 triệu USD

Theo Reuters, tính đến ngày 29/9, lũ đã ảnh hưởng 42 tỉnh của Thái Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.

Trong khi tình hình trên đường phố dần cải thiện, sân bay Suvarnabhumi vẫn rối loạn do thiếu nhân lực và hàng nghìn kiện hành lý tồn đọng.

Thai Airways cho biết khoảng một nửa nhân viên không thể đi làm vì ngập lụt, khiến hoạt động khai thác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hãng dự kiến hủy khoảng 30 chuyến bay ngày 29/9 và tiếp tục giảm chuyến trong ít nhất 3 ngày.

Khoảng 5.600 kiện hành lý vẫn mắc kẹt tại sân bay, trong khi quân đội Thái Lan chưa được điều động đến hỗ trợ xử lý.

Ông Unsit Sampuntharat, Thư ký thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan, cho biết chính quyền đang huy động bếp ăn lưu động và thuyền để đưa nhu yếu phẩm đến những khu vực bị cô lập.

Mục tiêu là bảo đảm mỗi người dân có 3 bữa ăn mỗi ngày trong suốt thời gian ngập lụt và ít nhất 7 ngày sau khi nước rút.

Các chuyên gia cảnh báo lũ lụt có thể gây thiệt hại kinh tế ít nhất 11 tỷ baht, tương đương khoảng 327 triệu USD, trên toàn Thái Lan. Con số này có thể tiếp tục tăng nếu tình hình không sớm cải thiện.

Ông Aat Pisanwanich, thuộc Khoa Kinh tế Đại học Rangsit, nhận định lũ lụt có thể khiến tăng trưởng GDP của Thái Lan năm nay giảm 0,3 điểm phần trăm, xuống còn khoảng 2,1%. Riêng tăng trưởng quý III có thể giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm, còn 1,7%.

Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á chỉ tăng trưởng 1,9% trong quý II so với cùng kỳ năm trước, giảm đáng kể so với mức 2,8% của quý I.

Bangkok và khu vực phía đông được dự báo chịu tác động nặng nề nhất, đặc biệt ở các ngành bán buôn và bán lẻ. Trong khi đó, công nghiệp và nông nghiệp tại những khu vực khác cũng có thể chịu ảnh hưởng.

Phòng Thương mại Thái Lan ước tính riêng Bangkok có thể thiệt hại khoảng 7 tỷ baht, trong khi tổng thiệt hại trên cả nước lên tới khoảng 12,3 tỷ baht.

Bangkok nằm trên vùng đồng bằng châu thổ với nền đất sét mềm, chỉ cao khoảng 1,5 m so với mực nước biển. Thành phố hơn 8,4 triệu dân đang lún vài mm mỗi năm và thường xuyên đối mặt với ngập lụt trong mùa mưa kéo dài khoảng 6 tháng.

Bangkok hóa sông, nhiều người dân chèo thuyền, lướt ván giữa đường phố ngập Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở thủ đô Thái Lan ngập sâu, buộc người dân thay đổi cách di chuyển. Một số người chèo kayak, trong khi người khác tranh thủ lướt ván.