Mở rộng lưới an sinh từ chính sách sát dân

Kịp thời chuyển tải chính sách đến đúng đối tượng

Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 17) được HĐND thành phố Hà Nội thông qua ngày 2-6-2026, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) với các đối tượng chính sách, đặc thù trên địa bàn Thủ đô. Đáng chú ý, bên cạnh nâng mức hỗ trợ, Nghị quyết mở rộng diện thụ hưởng, nhất là người cao tuổi, người lao động, lực lượng hoạt động ở cơ sở, các nhóm yếu thế và khu vực phi chính thức.

Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến chỉ đạo toàn hệ thống đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển người tham gia. Ảnh: PV

Một trong những điểm mới là Nghị quyết bổ sung nhiều nhóm được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Chính sách BHYT đối với người cao tuổi cũng được mở rộng. Nếu trước đây thành phố hỗ trợ người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thì từ ngày 1-7-2026, phạm vi này được mở rộng xuống người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT.

Cùng đó, Nghị quyết bổ sung mức hỗ trợ đối với nhiều lực lượng trực tiếp làm việc tại cộng đồng. Nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú nhưng chưa thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc được thành phố hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT.

Đối với BHXH tự nguyện, từ ngày 1-7-2026, tổng mức hỗ trợ được nâng lên 100% mức đóng đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; 60% đối với người dân tộc thiểu số; 50% đối với một số nhóm cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong và 40% đối với các nhóm tham gia khác thuộc diện được hỗ trợ.

Để chính sách không chỉ dừng ở văn bản mà thực sự đến với người dân, BHXH các cơ sở trên địa bàn Hà Nội đang phối hợp với các hội, đoàn thể, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung giải thích những nội dung gắn trực tiếp với từng nhóm đối tượng.

Tại xã Yên Lãng, BHXH cơ sở Mê Linh phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu quân nhân, Hội Cựu thanh niên xung phong tổ chức tuyên truyền chính sách tới các hội viên.

Cán bộ BHXH cơ sở Long Biên tuyên truyền những điểm mới của chính sách đến người dân người dân phường Bồ Đề. Ảnh: PV

Tại xã Dương Hòa, UBND xã phối hợp với BHXH cơ sở Đan Phượng và Bưu điện Trung tâm Từ Liêm tổ chức hội nghị tuyên truyền về Nghị quyết số 17, trong đó chú trọng rà soát các nhóm thuộc diện thụ hưởng như cựu quân nhân, người dân tộc thiểu số, cộng tác viên dân số..., bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

Tại phường Bồ Đề, trực tiếp thông tin những điểm mới của Nghị quyết đến người dân, bà Phạm Thị Xuân, chuyên viên BHXH cơ sở Long Biên, nhấn mạnh: Việc mở rộng nhóm đối tượng được hỗ trợ thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là các nhóm yếu thế, người có đóng góp cho xã hội và hoạt động cộng đồng. Chính sách cũng tạo thêm điều kiện để người dân tham gia, duy trì BHYT liên tục, bảo đảm quyền lợi an sinh lâu dài.

Từ việc giải đáp cụ thể về chính sách, sát với từng nhóm đối tượng đến hỗ trợ thủ tục ngay tại cơ sở, BHXH Hà Nội đang từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và người dân.

Rà soát từng nhóm, tăng tốc phát triển người tham gia

BHXH thành phố Hà Nội cho biết, 9 tháng đầu năm, ghi nhận công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT đạt nhiều kết quả tích cực. Số người tham gia BHXH bắt buộc (chưa bao gồm lực lượng vũ trang và người đang bảo lưu) đạt hơn 2,7 triệu người, tăng 435.400 người so với cùng kỳ năm 2025, đạt 100,78% kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện (chưa bao gồm số người đang bảo lưu) đạt 153.400 người, đạt 90,91% kế hoạch. Số người tham gia BHYT (chưa bao gồm lực lượng vũ trang và các trường hợp tham gia BHYT dưới 3 tháng, đang bảo lưu) ước đạt hơn 8,6 triệu người, đạt 99,08% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,48% dân số.

Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, song song với việc đưa chính sách đến đúng đối tượng, 3 tháng cuối năm, BHXH thành phố Hà Nội sẽ tập trung rà soát dữ liệu, xác định dư địa, đẩy mạnh phát triển người tham gia.

BHXH cơ sở Long Biên tặng quà tới người dân đăng ký tham gia chính sách ngay sau hội nghị tuyên truyền. Ảnh: PV

Chia sẻ về các giải pháp trong những tháng cuối năm, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến cho biết, BHXH thành phố sẽ tập trung rà soát, phân loại từng nhóm đối tượng, từng địa bàn; xây dựng kịch bản cụ thể và triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Theo đó, BHXH thành phố sẽ triển khai đầy đủ các nghị quyết mới của HĐND thành phố, tập trung khai thác các nhóm thuộc diện được hỗ trợ; phấn đấu phát triển khoảng 5.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 10.000 người tham gia BHYT theo chính sách hỗ trợ của thành phố.

Đối với BHYT học sinh, sinh viên, BHXH thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục triển khai kế hoạch của UBND thành phố, hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Dự kiến, nhóm đối tượng này có thể phát triển khoảng 50.000 người tham gia BHYT trong những tháng cuối năm.

“BHXH thành phố sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu, xác định cụ thể từng nhóm đối tượng và địa bàn, từ đó phối hợp với các cơ quan liên quan, BHXH cơ sở và tổ chức dịch vụ thu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia. Mục tiêu phấn đấu phát triển thêm khoảng 2.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 5.000 người tham gia BHYT”, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội thông tin.