Nghiên cứu khai thác tạm 2 cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, Đồng Đăng-Trà Lĩnh dịp Tết

Thi công cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đoạn qua địa bàn xã Văn Lãng, Lạng Sơn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Hai tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang bước vào giai đoạn nước rút, với khối lượng công việc còn lại lớn. Chính phủ yêu cầu các địa phương, nhà đầu tư và nhà thầu tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tuyến Hữu Nghị-Chi Lăng và thông xe đoạn Đồng Đăng-Đông Khê trong năm 2026; đưa vào khai thác tạm, phục vụ người dân miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 506/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ hai dự án trên địa bàn Lạng Sơn và Cao Bằng.

Đây là những dự án có vai trò quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối các tỉnh biên giới phía Bắc với Hà Nội, các trung tâm kinh tế lớn và hệ thống cửa khẩu quốc tế. Khi hoàn thành, các tuyến đường được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng, giao thương, xuất nhập khẩu, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chặng nước rút với khối lượng công việc lớn

Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các cơ quan liên quan đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực và tổ chức thi công.

Đáng chú ý, cả hai dự án có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công tốt, đáp ứng yêu cầu tiến độ trong bối cảnh tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 của các dự án, công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải đang chậm so với mức trung bình của cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của Lạng Sơn, Cao Bằng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các nhà thầu và các đơn vị liên quan, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động trực tiếp trên công trường.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại của hai dự án vẫn rất lớn. Theo tiến độ hợp đồng và cam kết của các địa phương, nhà đầu tư, mục tiêu hoàn thành tuyến Hữu Nghị-Chi Lăng, đưa vào khai thác và thông xe đoạn Đồng Đăng-Đông Khê thuộc dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh trong năm 2026 là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi phải tập trung cao độ trong những tháng cuối năm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nghe lãnh đạo các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và nhà thầu báo cáo tiến độ dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại công trường. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Để bảo đảm tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu Lạng Sơn và Cao Bằng tập trung hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, bao gồm cả đường gom, di dời hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, trạm dừng nghỉ; đồng thời xây dựng các khu tái định cư phục vụ hai dự án trong tháng 10/2026.

Cùng với mặt bằng, nguồn vật liệu cũng được yêu cầu bảo đảm cho giai đoạn thi công cao điểm. Hai địa phương phải rà soát số lượng, trữ lượng các mỏ vật liệu đá, nâng công suất khai thác, nhất là các mỏ đá chất lượng cao, đồng thời có giải pháp ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Tăng mũi thi công, bám sát từng gói thầu

Trong giai đoạn nước rút, yêu cầu đặt ra với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án là không chỉ đẩy nhanh thi công mà phải kiểm soát tiến độ đến từng gói thầu, từng hạng mục.

Các nhà thầu được yêu cầu rà soát, xây dựng tiến độ chi tiết để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc và xử lý những điểm có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung. Nguồn lực về nhân lực, thiết bị và vật liệu xây dựng phải được huy động ở mức cao nhất.

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị được yêu cầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tăng các mũi thi công, tập trung vào những vị trí đường găng của dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ và giải ngân, hướng tới các mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Tuy nhiên, việc tăng tốc không được đánh đổi bằng chất lượng công trình. Quá trình thi công phải tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, khi đưa tuyến đường vào khai thác, các hạng mục phải được hoàn thiện đồng bộ, gồm hệ thống an toàn giao thông, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí và hệ thống giao thông thông minh (ITS). Yêu cầu này nhằm bảo đảm tuyến đường vận hành an toàn, thông suốt, hiệu quả, tránh tình trạng đường đã đưa vào khai thác nhưng các công trình phụ trợ và hệ thống an toàn chưa hoàn chỉnh.

Thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn qua địa bàn xã Văn Lãng (Lạng Sơn). (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Cùng với thi công, nhà đầu tư và các nhà thầu phải đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nội nghiệp để nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã thực hiện. Mục tiêu là thanh toán tối đa khối lượng hoàn thành trên công trường, không để xảy ra tình trạng công việc đã thực hiện nhưng chưa được thanh toán.

Đối với dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh, tỷ lệ giải ngân hiện đạt 99%. Nhà đầu tư và các nhà thầu được yêu cầu khẩn trương rà soát nhu cầu, khả năng giải ngân thêm nguồn vốn kế hoạch năm 2026 để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí bổ sung, không để thiếu vốn ảnh hưởng đến tiến độ.

Nghiên cứu khai thác tạm, phục vụ người dân miễn phí dịp Tết Nguyên đán 2027

Song song với hoàn thiện công trình, phương án tổ chức giao thông và các điều kiện vận hành cũng được yêu cầu chuẩn bị sớm.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an (C08), Lạng Sơn và Cao Bằng rà soát, kiểm tra, thống nhất phương án tổ chức giao thông và xây dựng trạm dừng nghỉ trên hai tuyến cao tốc, bảo đảm việc vận hành khai thác phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật, khoa học, hợp lý và an toàn.

Một nội dung đáng chú ý là phương án đưa tuyến Hữu Nghị-Chi Lăng và đoạn Đồng Đăng-Đông Khê thuộc dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh vào khai thác tạm, phục vụ người dân miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn nghiên cứu, xử lý đề xuất của nhà đầu tư về phương án này theo thẩm quyền. Các cơ quan chức năng của Bộ Công an, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án sẽ phối hợp thống nhất phương án, đồng thời tổ chức diễn tập xử lý sự cố trước khi đưa tuyến đường vào khai thác theo quy định.

Mục tiêu là vừa khai thác hiệu quả công trình, vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

Gỡ từng điểm nghẽn về vốn và vật liệu

Để bảo đảm tiến độ chung, Bộ Xây dựng được giao thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ Lạng Sơn, Cao Bằng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong quá trình triển khai; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bộ Tài chính được yêu cầu rà soát, nghiên cứu đề xuất của tỉnh Cao Bằng để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về việc bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh theo quy định.

Bộ Tài chính cũng phối hợp với Cao Bằng và nhà đầu tư rà soát nhu cầu, khả năng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Trường hợp cần thiết, thực hiện các thủ tục điều chuyển vốn từ những dự án, công trình giao thông không có khả năng giải ngân trong năm 2026 để giao bổ sung cho dự án nếu có nhu cầu và khả năng giải ngân hết.

Nội dung này được yêu cầu hoàn thành trong tháng 10/2026, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 497/TB-VPCP ngày 24/9/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp, kịp thời hỗ trợ và hướng dẫn Lạng Sơn, Cao Bằng xử lý các vướng mắc phát sinh, nếu có, nhằm bảo đảm nguồn cung cấp vật liệu cho các dự án.

Với yêu cầu hoàn thành tuyến Hữu Nghị-Chi Lăng và thông xe đoạn Đồng Đăng-Đông Khê trong năm 2026, hai dự án cao tốc đang đứng trước giai đoạn thi công quyết liệt nhất.

Việc đồng thời tháo gỡ mặt bằng, vật liệu, vốn và tổ chức thi công khoa học được xem là những yếu tố then chốt để đưa các tuyến đường về đích đúng kế hoạch, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược kết nối vùng biên giới phía Bắc với các trung tâm kinh tế và hệ thống cửa khẩu quốc tế./.