Tìm thấy hài cốt liệt sĩ đầu tiên ở Campuchia sau 15 ngày xuất quân

Ngày 29/9, Đội K51 cho biết, đơn vị vừa quy tập thành công 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực gần suối Đắk Đam con, thuộc xã Busara, huyện Bétchanđa, tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Đây là hài cốt liệt sĩ đầu tiên được tìm thấy trong đợt làm nhiệm vụ mùa khô 2026 – 2027 trên đất nước bạn.

Các di vật được tìm thấy. Ảnh: Đội K51

Trước đó, ngày 16/9, Đội K51 xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Ngay khi sang đến nước bạn, đơn vị đã nhanh chóng ổn định điều kiện ăn ở, sinh hoạt, đồng thời khẩn trương cử lực lượng cơ động đến các địa bàn để nắm bắt và xử lý nguồn tin.

Đến ngày 29/9, từ thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Đội K51 đã tổ chức tìm kiếm và quy tập thành công hài cốt liệt sĩ nêu trên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu thập được nhiều di vật đi kèm như dép cao su, cúc áo bộ đội, bát sắt B52 và lọ thuốc.

Theo Đội K51, kết quả này thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đội cùng tinh thần quyết tâm, nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Dù thời tiết mưa nhiều gây không ít trở ngại cho việc di chuyển và tiếp cận địa bàn nhưng các tổ, mũi công tác vẫn kiên trì bám sát các phum, sóc xa xôi để thu thập và xử lý thông tin một cách hiệu quả nhất.