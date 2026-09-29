TPHCM: Đã quy tập được 672 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 29/9/2026, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được thực hiện tỉ mỉ, khẩn trương

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Trong ngày 29/9 đã phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B. Như vậy lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 29/9/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật.

Tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đến nay đã lên đến 672 hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, 639 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại các vị trí riêng lẻ; 33 bộ hài cốt được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ tại đây đang tiếp tục được mở rộng

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang được tiến hành với tinh thần khẩn trương, tích cực, tỉ mỉ, khoa học. Qua đó thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc tìm kiếm được thực hiện tỉ mỉ, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, Ban Chỉ đạo thành phố sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo Quân khu 7 báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM và Ban Chỉ đạo quốc gia về kế hoạch tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, dự kiến vào đầu tháng 10/2026.