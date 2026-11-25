Du khách hào hứng đến tham quan thác Bản Giốc , tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực. “Ngành công nghiệp không khói” này ngày càng có nhiều đóng góp cho nền kinh tế, thúc đẩy phát triển nhiều ngành, lĩnh vực khác; nhất là góp phần giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân.

Trong đó, chỉ tính riêng năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 137 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu từ khách du lịch đạt 1 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, đóng góp trực tiếp gần 8,8% GDP và tạo khoảng 4,41 triệu việc làm. Trong 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, du lịch vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Sản phẩm còn thiếu đa dạng, chiều sâu và giá trị gia tăng; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, đất đai, thuế và tổ chức thực hiện chưa được tháo gỡ kịp thời.

Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan trong ngày Văn hoá Việt Nam 24/11. Ảnh: Khánh Hoà /TTXVN

Trong bối cảnh đó, ngày 21/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 59/2026/QH16 (Nghị quyết 59) về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Điểm nổi bật của Nghị quyết là các chính sách được thiết kế theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phân loại dự án theo quy mô và mức độ đóng góp, gắn ưu đãi với hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng thu hút khách, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Trong đó, Nghị quyết xác định ưu tiên ba cực tăng trưởng là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; đồng thời phân loại dự án du lịch thành bốn nhóm để áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp, gồm: Dự án du lịch quy mô vừa và nhỏ, dự án du lịch chất lượng cao, dự án du lịch động lực, dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Để khuyến khích đầu tư, Nghị quyết quy định thí điểm nhiều chính sách ưu đãi thuế và đất đai trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có hiệu lực. Trong đó, đối với dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, thời hạn hoạt động của các hạng mục du lịch có thể lên tới 70 năm. Doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong thời hạn không quá 9 năm tiếp theo.

Chùa Cầu cùng với mạng lưới phố, nhà cổ và các di tích lân cận tạo thành một không gian thu hút du khách khi đến Hội An. Ảnh: Phạm Tuấn Anh /TTXVN

Đặc biệt, Nghị quyết cũng mở ra không gian pháp lý cho những mô hình kinh doanh mới thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Lần đầu tiên, các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí phức hợp quy mô lớn được đưa vào khung thí điểm hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện quốc tế quy mô lớn tổ chức định kỳ hoặc kéo dài được áp dụng thủ tục hành chính rút gọn, cấp phép một lần thông qua một đầu mối, một lần thẩm định…

Với hàng loạt chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển sản phẩm mới, tạo thuận lợi về thị thực, hạ tầng và nguồn nhân lực, Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực xã hội, tạo động lực thúc đẩy du lịch phát triển đột phá trong giai đoạn mới.

Việc tập trung nguồn lực cho du lịch theo trọng tâm và phân tầng rõ rệt sẽ giúp dòng vốn ngân sách và nguồn lực xã hội được điều tiết trúng đích, ưu tiên những dự án động lực có sức lan tỏa, nhất là những dự án lớn có thể giải quyết việc làm cho người lao động. Những cơ chế mới cũng sẽ tiếp sức trực tiếp cho doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn và doanh nghiệp phát triển sản phẩm chất lượng cao thông qua việc hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông kết nối và thí điểm giảm tiền thuê đất.

Bức tranh bằng cây lúa do họa sĩ Phúc Khôi thiết kế trên cánh đồng Tam Cốc, tâm điểm của Tuần du lịch Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến /TTXVN

Nghị quyết 59 cũng cụ thể hóa kịp thời tinh thần của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trong kỷ nguyên mới, là bước tiến quan trọng trong hoàn thiện thể chế, thể hiện quyết tâm, đưa chủ trương của Đảng về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào thực tiễn bằng những chính sách cụ thể. Nhìn tổng thể xuyên suốt trong thời gian qua thì, nếu Nghị quyết 08-NQ/TW năm 2017 đặt nền móng nhận thức đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết 26-NQ/TW xác lập tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, thì Nghị quyết 59/2026/QH16 chính là bộ công cụ pháp lý đặc thù để hiện thực hóa các định hướng lớn ấy.

Bước đột phá thể chế từ Nghị quyết 59 cũng mang ý nghĩa to lớn đối với bài toán tăng trưởng chung của nền kinh tế. Trong giai đoạn đất nước đang dồn lực bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, du lịch với tính chất là ngành kinh tế tổng hợp có sức lan tỏa sâu rộng sang hàng loạt lĩnh vực từ hàng không, lưu trú, thương mại, nông nghiệp đến công nghiệp văn hóa. Một hành lang pháp lý thông thoáng sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư mới, nâng cao đóng góp trực tiếp và gián tiếp của du lịch vào GDP. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định du lịch là “một động lực tăng trưởng mới” của đất nước.

Du khách dạo bước trên cầu tre, lắng nghe tiếng chim gọi bầy giữa không gian xanh mát ở rừng tràm Trà Sư, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Tuy nhiên, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, phụ thuộc rất lớn vào năng lực tổ chức thực hiện từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là doanh nghiệp và người dân – những người thụ hưởng trực tiếp cơ chế, chính sách. Với thời hạn hiệu lực 10 năm bắt đầu từ ngày 1/1/2027, khoảng thời gian chuẩn bị từ nay đến khi Nghị quyết chính thức đi vào cuộc sống không còn nhiều. Để những cơ chế vượt trội của Nghị quyết 59 phát huy hiệu quả, cần một chiến lược tổng thể chứ không chỉ của riêng ngành du lịch. Các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động triển khai những chương trình, dự án phát triển du lịch có quy mô và tầm nhìn dài hạn.

Trong đó, các địa phương chủ động cân đối, bố trí nguồn lực trong dự toán ngân sách, tránh tình trạng "có cơ chế nhưng thiếu nguồn lực thực hiện". Ở chiều ngược lại, việc sử dụng ngân sách nhà nước và ưu đãi thuế, đất đai cũng đòi hỏi một cơ chế giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm chính sách đi đúng đối tượng. Sự minh bạch và công bằng trong giám sát sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng trục lợi chính sách, đồng thời tạo niềm tin cho những doanh nghiệp làm ăn bài bản, dài hạn.

Hơn hết, cơ chế, chính sách của Nhà nước đóng vai trò mở đường, nhưng chủ thể trực tiếp tạo ra sức hấp dẫn của điểm đến chính là cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Các doanh nghiệp du lịch cần tận dụng cơ chế và ưu đãi để chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên sẵn có sang đầu tư chiều sâu, lấy bản sắc văn hóa và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt, việc sớm cụ thể hóa các chính sách, lựa chọn dự án ưu tiên, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, liên vùng sẽ quyết định khả năng chuyển hóa những cơ chế mới thành kết quả thực chất.