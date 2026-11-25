Thị trường lúa gạo trong nước bước vào ngày 25.11 với những diễn biến không đồng đều. Bảng giá cập nhật gần nhất ngày 24.11 ghi nhận một số giống lúa tươi tăng giá, nhưng gạo nguyên liệu vẫn chịu sức ép giảm nhẹ.

Hoạt động mua bán tại nhiều địa phương Đồng bằng sông Cửu Long chưa thực sự sôi động, trong khi giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức khá cao đối với nhóm gạo thơm.

Hình minh họa

Giá lúa tươi hôm nay 25.11.2026: OM 5451 tăng mạnh

Theo bảng giá tham khảo mới nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, lúa tươi OM 5451 tăng 500 đồng/kg, lên mức 7.500 - 7.600 đồng/kg. Đây là giống lúa ghi nhận mức tăng đáng chú ý trong nhóm được khảo sát.

Lúa OM 34 cũng tăng 200 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 6.800 - 7.000 đồng/kg. Ngược lại, lúa IR 50404 giảm 100 đồng/kg, còn 6.700 - 6.900 đồng/kg.

Đáng chú ý, lúa ST24 giảm 300 đồng/kg, hiện được thu mua trong khoảng 7.500 - 8.000 đồng/kg. Những giống lúa khác như OM 18, Đài Thơm 8 và DS1 nhìn chung duy trì mặt bằng giá ổn định.

Bảng giá lúa tươi tham khảo ngày 25.11.2026:

Bảng giá tham khảo theo cập nhật ngày 24.11.2026, đơn vị đồng/kg.

Ghi nhận tại An Giang, hoạt động thu mua lúa Thu Đông vẫn khá chậm, thương lái chủ yếu mua theo nhu cầu thực tế. Tình hình tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và một số địa phương lân cận cũng chưa có chuyển biến rõ rệt.

Dù một số giống lúa đã tăng giá, thị trường chưa xuất hiện xu hướng tăng đồng loạt. Mức thu mua thực tế còn phụ thuộc vào chất lượng lúa, độ ẩm, địa điểm giao hàng và nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Giá gạo trong nước: Gạo nguyên liệu IR 504 giảm nhẹ

Trái với diễn biến tăng giá của một số giống lúa tươi, thị trường gạo nguyên liệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm ở mặt hàng IR 504.

Theo bảng giá cập nhật gần nhất, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 100 đồng/kg, xuống còn 9.300 - 9.400 đồng/kg. Trong khi đó, gạo OM 5451 duy trì mức 11.100 - 11.200 đồng/kg, cao nhất trong nhóm nguyên liệu xuất khẩu được khảo sát.

Gạo nguyên liệu CL dao động từ 9.400 - 9.450 đồng/kg. Gạo OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg, còn Đài Thơm 8 được thu mua trong khoảng 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu tham khảo:

Tại các chợ bán lẻ, giá gạo nhìn chung ít biến động. Gạo Nàng Nhen tiếp tục được niêm yết ở mức cao, khoảng 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài có giá 22.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Đối với các loại gạo thông dụng, giá gạo trắng ở mức khoảng 16.000 đồng/kg, gạo thường dao động từ 14.000 - 15.000 đồng/kg. Gạo Đài Thơm 8 bán lẻ khoảng 17.000 - 18.500 đồng/kg.

Hoạt động mua bán gạo tại một số kho ở An Giang và Đồng Tháp vẫn khá trầm lắng. Nhu cầu thu mua chưa tăng mạnh, trong khi lượng hàng đưa về các bến không nhiều, khiến giá gạo nguyên liệu chủ yếu biến động trong biên độ hẹp.

Giá gạo xuất khẩu và dự báo thị trường cuối tháng 11

Trên thị trường xuất khẩu, gạo Việt Nam tiếp tục duy trì mức chào bán đáng chú ý ở phân khúc gạo thơm.

Theo bảng giá gần nhất, gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán trong khoảng 585 - 589 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động từ 520 - 535 USD/tấn, còn gạo thơm 100% tấm ở mức 412 - 416 USD/tấn.

Bảng giá gạo xuất khẩu tham khảo:

Trên thị trường châu Á, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tiếp tục duy trì quanh mức 500 USD/tấn. Trong khi đó, gạo cùng phân khúc của Ấn Độ có mức giá thấp hơn đáng kể, cho thấy áp lực cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu vẫn hiện hữu.

Về xuất khẩu, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 6,8 triệu tấn gạo, thu về 3,31 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu giảm 4,6% và kim ngạch giảm 9,7%.

Những con số này cho thấy thị trường gạo Việt Nam đang chịu sức ép về sản lượng và giá trị xuất khẩu, dù các dòng gạo thơm, gạo chất lượng cao vẫn duy trì mức chào bán tương đối tốt.

Trong những ngày cuối tháng 11, giá lúa gạo trong nước có thể tiếp tục biến động không đồng đều giữa các chủng loại. Một số giống lúa chất lượng cao có khả năng giữ giá tốt hơn nếu doanh nghiệp tăng thu mua, trong khi gạo nguyên liệu phổ thông vẫn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu từ các nhà máy xay xát và đơn hàng xuất khẩu.

Diễn biến giá gạo xuất khẩu, tiến độ thu mua của doanh nghiệp và lượng lúa đưa ra thị trường sẽ là những yếu tố cần theo dõi. Nếu sức mua chưa cải thiện rõ rệt, mặt bằng giá lúa gạo nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp thay vì tăng đồng loạt.