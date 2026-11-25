Thị trường cà phê trong nước vẫn chưa thoát khỏi đà giảm kéo dài. Theo bảng giá cập nhật gần nhất ngày 24.11, giá thu mua tại Tây Nguyên tiếp tục mất thêm 500 - 600 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch xuống quanh 71.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá Robusta trên sàn London giảm phiên thứ 11 liên tiếp, chịu sức ép từ nguồn cung vụ mới.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước hôm nay 25.11.2026

Theo bảng giá tham khảo mới nhất, cà phê tại Đắk Lắk giảm 600 đồng/kg, xuống còn 71.000 đồng/kg. Gia Lai cũng ghi nhận mức giảm tương tự, hiện được thu mua ở mức 71.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm 500 đồng/kg, về mức 70.500 đồng/kg, thấp nhất trong các vùng khảo sát. Trong khi đó, Đắk Nông (thuộc Lâm Đồng hiện nay) tiếp tục dẫn đầu với giá 71.300 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên trước.

Bảng giá cà phê trong nước tham khảo ngày 25.11.2026:

Giá cà phê nhân xô tham khảo theo phiên 24.11.2026.

Như vậy, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đang dao động từ 70.500 - 71.300 đồng/kg. Mức giá bình quân tham khảo được công bố là 71.100 đồng/kg, thấp hơn 600 đồng/kg so với phiên trước.

Đà giảm kéo dài khiến thị trường thu mua trở nên thận trọng hơn. Thời điểm này, nhiều vùng trồng cà phê Tây Nguyên đang bước vào cao điểm thu hoạch, lượng hàng vụ mới tăng dần trong khi giá kỳ hạn quốc tế vẫn suy yếu.

Giá cà phê thế giới: Robusta London tiếp tục giảm

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục đi xuống. Hợp đồng giao tháng 01.2027 giảm 27 USD/tấn, tương đương 0,94%, xuống còn 2.854 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 03.2027 giảm mạnh hơn, mất 37 USD/tấn, xuống 2.828 USD/tấn. Hợp đồng tháng 05.2027 cũng giảm 37 USD/tấn, còn 2.816 USD/tấn.

Diễn biến này đánh dấu phiên giảm thứ 11 liên tiếp của Robusta London, đưa giá xuống vùng thấp nhất trong gần ba năm.

Cà phê Arabica trên sàn New York cũng suy yếu, dù mức giảm nhẹ hơn Robusta. Hợp đồng tháng 12.2026 giảm 0,50 cent/lb, còn 274,35 cent/lb. Kỳ hạn tháng 03.2027 giảm 0,75 cent/lb, xuống 267,75 cent/lb.

Bảng giá cà phê thế giới tham khảo:

Giá kỳ hạn cập nhật từ phiên giao dịch ngày 23.11, được công bố trong ngày 24.11.2026. Mức thay đổi tính theo đơn vị giá của từng sàn.

Áp lực lên giá cà phê thế giới chủ yếu đến từ triển vọng nguồn cung cải thiện. Việt Nam bước vào vụ thu hoạch mới, trong khi lượng cà phê Brazil đưa đến các kho của sàn ICE gia tăng. Diễn biến tỷ giá tại Brazil cũng tạo thêm động lực bán hàng cho các nhà xuất khẩu nước này.

Dự báo giá cà phê: Khó phục hồi mạnh trong ngắn hạn

Giá cà phê trong nước đang chịu sức ép từ nguồn cung vụ mới và đà giảm kéo dài trên thị trường quốc tế. Khi hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên tăng tốc, lượng hàng đưa ra thị trường có thể tiếp tục gia tăng trong những tuần tới.

Tuy nhiên, khả năng giá giảm sâu hơn còn phụ thuộc vào lượng cà phê thực tế được người dân bán ra và nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu. Nếu người trồng tiếp tục giữ hàng chờ giá tốt hơn, nguồn cung giao ngay có thể không tăng nhanh như sản lượng thu hoạch.

Trong ngắn hạn, giá cà phê có khả năng tiếp tục dao động quanh mặt bằng hiện tại. Đà phục hồi sẽ gặp khó nếu Robusta London chưa lấy lại mốc 2.900 USD/tấn.

Với giá thu mua đã xuống quanh 71.000 đồng/kg, người trồng cà phê cần theo dõi sát biến động thị trường, đặc biệt là giá Robusta kỳ hạn tháng 01.2027 và nhu cầu mua hàng của các doanh nghiệp trong nước.