Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng hơn 2 USD mỗi thùng trong phiên giao dịch ngày 24-11, khi có thông tin về các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại khu vực eo biển Hormuz.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 2,03 USD, tương đương 2,27%, lên mức 91,40 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,88 USD, tương đương 2,35%, lên mức 82,05 USD/thùng

Trước đó, giá dầu chịu sức ép từ đà lao dốc của thị trường chứng khoán, khiến giá của hai loại dầu chuẩn có thời điểm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng.

Các vụ tấn công tàu tại eo biển Hormuz tiếp diễn khiến giá xăng dầu bật tăng. Ảnh minh họa: Planet Energies

Theo truyền thông nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một tàu container, khi con tàu này di chuyển trên tuyến đường gần eo biển Hormuz mà Tehran cho là không được phép.

Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 24-11 cho biết, có 3 tàu thương mại đã bị trúng vật thể bay không xác định khi đang di chuyển theo hướng đông qua eo biển Hormuz. Cả 3 tàu sau đó vẫn tiếp tục hành trình và toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Washington đang điều tra khả năng Iran đứng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào 50 tàu chở nhiên liệu.

Mặc dù vậy, triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu vẫn cho thấy khả năng dư cung.

“Kỳ vọng về tình trạng dư cung tiếp tục kìm hãm đà phục hồi của giá dầu, khiến thị trường trở nên rất nhạy cảm trước nguy cơ các cuộc tấn công tiếp theo có thực sự làm gián đoạn nguồn cung hay không”, các nhà phân tích của Gelber & Associates nhận định.

Ảnh minh họa: Getty Images

Theo Deutsche Bank, lượng tồn kho nhiên liệu được ghi nhận trên toàn cầu tăng 52 triệu thùng trong tháng 10, tương đương mức dư cung 1,7 triệu thùng mỗi ngày. Ngân hàng này nhận định, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường dầu mỏ toàn cầu đang trong quá trình tái cân bằng và chuyển sang trạng thái dư cung. Tuy nhiên, những diễn biến bất lợi có thể khiến quá trình này chậm lại.

Ngoài ra, một cuộc khảo sát sơ bộ của Reuters cũng cho thấy, lượng tồn kho dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của Mỹ nhiều khả năng tăng trong tuần trước.

“Giá dầu đang chịu áp lực giảm nhẹ từ hai phía. Một mặt, thị trường đang dần loại bỏ phần bù rủi ro địa chính trị trong ngắn hạn tại Trung Đông. Mặt khác, việc giải phóng dầu từ các kho dự trữ chiến lược giúp nguồn cung duy trì ở mức tương đối dồi dào, bất chấp xuất khẩu từ khu vực giảm và nhu cầu của Trung Quốc tăng”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 25-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ chiều 19-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, trong đó trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít và dầu mazut là 800 đồng/kg.