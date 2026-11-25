Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục chịu áp lực giảm giá sau những phiên giao dịch kém tích cực. Bảng giá cập nhật cuối ngày 24.11 cho thấy các vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm thêm 2.000 đồng/kg, kéo mức thu mua thấp nhất xuống còn 126.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu xuất khẩu tại nhiều thị trường quốc tế vẫn chưa có chuyển biến đáng kể.

Hình minh họa

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 25.11.2026

Theo bảng giá tham khảo gần nhất, hồ tiêu tại Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 130.000 đồng/kg. Dù tiếp tục đi xuống, địa phương này vẫn giữ mức thu mua cao nhất trong các vùng được khảo sát.

Tại Đắk Nông (thuộc Lâm Đồng hiện nay), giá tiêu giảm tương tự, về mức 128.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc TP.HCM hiện nay) ghi nhận mức 126.500 đồng/kg, thấp hơn phiên trước 2.000 đồng/kg.

Hai khu vực Gia Lai và Bình Phước (thuộc Đồng Nai hiện nay) cùng giảm xuống 126.000 đồng/kg, thấp nhất trong bảng giá.

Bảng giá hồ tiêu trong nước tham khảo ngày 25.11.2026:

Giá tiêu xô tham khảo tại vùng thu mua, cập nhật theo phiên 24.11.2026. Đơn vị: đồng/kg.

Như vậy, mặt bằng giá hồ tiêu đã giảm xuống còn 126.000 - 130.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với đầu tháng 11. Khoảng cách giữa khu vực có giá cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg.

Diễn biến giảm đồng loạt cho thấy thị trường vẫn chưa thoát khỏi sức ép điều chỉnh. Sau một thời gian giá duy trì ở mức cao, hoạt động mua bán trở nên thận trọng hơn, trong khi người trồng tiêu tiếp tục theo dõi diễn biến thu mua trước khi quyết định bán hàng.

Giá hồ tiêu thế giới: Giá xuất khẩu Việt Nam giữ ổn định

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn nhìn chung chưa ghi nhận biến động mạnh trong những bảng giá được công bố gần nhất.

Giá tiêu đen xuất khẩu Việt Nam loại 500 g/l duy trì ở mức 5.700 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam được chào bán ở mức 8.300 USD/tấn.

Tại Indonesia, tiêu đen Lampung có giá tham khảo 6.748 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok đạt 9.184 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.400 USD/tấn, thấp hơn giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam.

Malaysia tiếp tục thuộc nhóm thị trường có giá tiêu cao, với tiêu đen ASTA đạt khoảng 9.100 USD/tấn.

Bảng giá hồ tiêu thế giới tham khảo:

Giá quốc tế tham khảo từ các bảng công bố trước ngày 25.11.2026, không phải báo giá chốt của ngày 25.11.

Tại Ấn Độ, giá hồ tiêu nội địa vẫn duy trì ở mức cao so với nhiều giai đoạn trước. Ở thị trường Cochin, báo giá ngày 23.11 ghi nhận tiêu Garbled đạt 77.500 rupee/tạ, còn tiêu Ungarbled ở mức 75.500 rupee/tạ. Chênh lệch giá giữa các chủng loại chủ yếu phản ánh sự khác nhau về phẩm cấp và quy cách sơ chế.

Dự báo giá hồ tiêu: Thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục giảm trong khi thị trường xuất khẩu chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi rõ rệt. Diễn biến này khiến triển vọng tăng giá trong ngắn hạn còn khá thận trọng.

Hoạt động xuất khẩu cũng có dấu hiệu chậm lại. Trong 15 ngày đầu tháng 11.2026, Việt Nam xuất khẩu 10.127 tấn hồ tiêu, thu về 66,2 triệu USD, giảm 2,8% về lượng và 4,2% về giá trị so với nửa đầu tháng 10.

Dù vậy, nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn vẫn là yếu tố có thể hỗ trợ giá trong thời gian tới. Việc giá tiêu xuất khẩu Việt Nam duy trì ổn định trong những phiên gần đây cho thấy thị trường quốc tế chưa xuất hiện đợt điều chỉnh mạnh tương ứng với giá thu mua trong nước.

Trong những phiên tiếp theo, giá hồ tiêu có thể tiếp tục biến động quanh mặt bằng hiện tại nếu sức mua không cải thiện. Khả năng phục hồi sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thu mua của doanh nghiệp và diễn biến giá xuất khẩu tại các thị trường chủ lực.

Với mức giá 126.000 - 130.000 đồng/kg, người trồng tiêu cần theo dõi sát giá thu mua thực tế tại địa phương. Diễn biến của thị trường trong những ngày cuối tháng 11 sẽ cho thấy rõ hơn liệu đà giảm có chững lại hay tiếp tục kéo dài.