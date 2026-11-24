Tổ hợp sản xuất và xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng Sabine Pass của Cheniere Energy tại bang Louisiana, Mỹ. (Ảnh: Cheniere Energy).

Giá khí tự nhiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 2

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11, giá khí tự nhiên giao tháng 12/2026 trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) giảm 6,7%, xuống 3,184 USD/MMBtu, ghi nhận mức giảm trong một phiên lớn nhất kể từ tháng 2/2026.

Trước đó, trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 20/11, giá khí tự nhiên tăng 4,4%, lên 3,411 USD/MMBtu, mức cao nhất trong hơn 8 tháng. Tính chung tuần giao dịch trước, mặt hàng này tăng 5,6%.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị đảo ngược khi các dự báo thời tiết mới nhất cho thấy nhiệt độ tại nhiều khu vực tiêu thụ khí tự nhiên lớn của Mỹ có thể cao hơn mức trung bình vào đầu tháng 12, làm giảm nhu cầu nhiên liệu phục vụ sưởi ấm.

THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG

Diễn biến giá khí tự nhiên Mỹ

Hợp đồng NYMEX tháng 12/2026 | Đơn vị: USD/MMBtu

3,184

Chốt phiên 23/11

▼ 6,7%

So với phiên trước

3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 18/11/2026: 3,372 USD/MMBtu 3,372 19/11/2026: 3,268 USD/MMBtu 3,268 20/11/2026: 3,411 USD/MMBtu 3,411 23/11/2026: 3,184 USD/MMBtu, giảm 6,7% so với phiên trước 3,184 18/11 19/11 20/11 23/11 Phiên giao dịch tháng 11/2026

Nguồn: Reuters, Investing.com. Dữ liệu giá chốt phiên từ 18-23/11/2026.

Nguồn cung dồi dào cũng gây sức ép lên giá. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tính đến ngày 13/11, lượng khí tự nhiên dự trữ tại nước này đạt 3.882 tỷ feet khối, tăng 20 tỷ feet khối so với tuần trước. Mức tăng này cao hơn bình quân 5 năm là 15 tỷ feet khối.

Các chuyên gia tham gia khảo sát của Reuters dự báo lượng khí tự nhiên dự trữ trong tuần kết thúc ngày 20/11 tiếp tục tăng thêm 4 tỷ feet khối, trong khi cùng kỳ năm ngoái giảm 11 tỷ feet khối và mức giảm trung bình 5 năm là 24 tỷ feet khối.

Theo dữ liệu của LSEG, tổng nhu cầu khí tự nhiên tại 48 bang liền kề của Mỹ, bao gồm cả xuất khẩu, dự kiến giảm từ 122,1 tỷ feet khối/ngày trong tuần này xuống 121,8 tỷ feet khối/ngày vào tuần tới.

Mỹ hạ dự báo giá khí đốt mùa đông, châu Âu vẫn chịu áp lực nguồn cung

Trong báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn công bố ngày 10/11, EIA dự báo giá khí tự nhiên giao ngay tại Henry Hub trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 3/2027 đạt trung bình 2,87 USD/MMBtu, thấp hơn 16% so với dự báo hồi tháng 10 và giảm 36% so với mùa đông trước.

EIA đồng thời nâng dự báo lượng khí tự nhiên dự trữ tại Mỹ vào cuối tháng 11 lên 3.840 tỷ feet khối, cao hơn 67 tỷ feet khối so với ước tính đưa ra một tháng trước.

Nhu cầu khí tự nhiên của khu vực dân cư và thương mại tại Mỹ trong mùa sưởi ấm 2026-2027 dự kiến đạt trung bình 36,4 tỷ feet khối/ngày, giảm 3,8% so với mùa đông trước.

Trong khi thị trường Mỹ chịu áp lực giảm giá, khí tự nhiên tại châu Âu vẫn duy trì ở mức cao do lượng dự trữ thấp và nhu cầu sưởi ấm gia tăng.

Trong phiên giao dịch sáng 24/11 tại châu Âu, giá khí tự nhiên chuẩn TTF của Hà Lan giảm 0,9%, xuống 88,90 euro/MWh, song vẫn cao hơn trên 4% so với đầu tuần.

Theo Gas Infrastructure Europe (GIE), lượng khí đốt dự trữ tại Liên minh châu Âu hiện chỉ đạt khoảng 68,9% công suất. Các dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ tại khu vực này trong tháng 12 có thể thấp hơn mức trung bình, làm gia tăng nhu cầu rút khí từ các kho dự trữ.

Trái với châu Âu, EIA dự báo lượng khí tự nhiên dự trữ tại Mỹ vào cuối tháng 3/2027 vẫn cao hơn khoảng 4% so với mức trung bình 5 năm, nhờ thời tiết tương đối ôn hòa và sản lượng khai thác tăng.