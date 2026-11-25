Thách thức mà nhiều nhà khoa học, chuyên gia đánh giá sự lo ngại ở yêu cầu triển khai cần có quyết tâm chính trị mạnh mẽ và sự nhất quán, đồng bộ trong suốt cả thế kỷ. Bởi, tầm nhìn càng xa thì yêu cầu càng cao trong tổ chức thực hiện. Quy hoạch đi qua nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo, nhiều giai đoạn phát triển và đối mặt với những biến động khó lường.

Đường sắt đô thị và đường bộ trọng điểm ở TP Hồ Chí Minh được khơi thông, đẩy nhanh nhờ các cơ chế đặc thù. Ảnh: NGUYÊN ANH

Vì vậy, yêu cầu trước hết là giữ vững mục tiêu chiến lược, bảo đảm tính kế thừa và thống nhất trong tổ chức thực hiện. Không thể để tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ chi phối các quyết sách dài hạn; càng không thể điều chỉnh tùy tiện, manh mún, thiếu cơ sở thực tiễn hoặc chạy theo lợi ích trước mắt.

Với vị thế siêu đô thị, đầu tàu kinh tế và trung tâm nhiều lĩnh vực của cả nước, quy hoạch mới được các cấp, bộ, ngành Trung ương ủng hộ là cơ sở chính trị, niềm tin và kỳ vọng. Vì thế, thành phố cần có quyết tâm chính trị cao, tạo xung lực đủ mạnh cho phát triển, bảo đảm tính nhất quán, đồng bộ trong quá trình triển khai quy hoạch. Điều này thể hiện ở những cơ chế, chính sách đột phá, linh hoạt, sáng tạo để gỡ những nút thắt, điểm nghẽn, khơi thông tiềm năng, động lực mới cho tăng trưởng. Các quy hoạch nhánh cần bám sát tổng thể, có lộ trình, mức độ ưu tiên, trách nhiệm và cả cơ chế kiểm tra, giám sát bảo đảm cho mục tiêu chiến lược. Như thế, khát vọng mới thành hiện thực, thành phố tiếp nối tự hào, năng động, sáng tạo, vươn tầm đô thị toàn cầu.