Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2027 giảm 41 USD/tấn (-1,44%) còn 2.813 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 03/2027 giảm 40 USD/tấn (-1,41%) xuống 2.788 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 05/2027 giá giảm 38 USD/tấn (-1,35%) xuống 2.788 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 29-36 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 5,8 US cent/pound (-2,11%) xuống 268,55 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2027 giảm 5,15 US cent/pound (-1,92%) xuống 262,6 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2027 giá giảm 3,75 US cent/pound (-1,44%) xuống 257,4 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 3-3,25 US cent/pound.

Tồn kho arabica được ICE chứng nhận tăng lên 272.868 bao vào thứ Ba 24/11, mức cao nhất trong 3,75 tháng. Trong khi đó, tồn kho robusta được ICE chứng nhận đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm với 6.809 lô vào ngày 29/10, nhưng gần đây đã giảm trở lại, xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, còn 5.771 lô vào thứ Ba 24/11.

Giá cà phê robusta tiếp tục rơi xuống mức thấp mới trong 3 năm qua trong bối cảnh giá cà phê giao ngay tại Việt Nam - nước sản xuất robusta hàng đầu thế giới - cũng đang liên tục giảm, theo Reuters và Barcharts.

Reuters dẫn lời một thương nhân tại Tây Nguyên - vùng sản xuất cà phê chủ chốt của Việt Nam - cho biết, hiện Việt Nam đang bước vào vụ thu hoạch với sản lượng dự kiến đạt mức kỷ lục. Dù điều kiện thời tiết vẫn thuận lợi, song lượng cà phê vụ mới đưa ra thị trường vẫn tương đối chậm. Thương nhân này cũng lưu ý rằng giá cà phê giao ngay tại Việt Nam tiếp tục giảm. Trong khi đó, nông dân trong nước đang phải đối mặt với chi phí thu hái tăng mạnh.

Trong khi đó, đồng nội tệ real Brazil giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm đã khuyến khích các nhà xuất khẩu nước này tăng bán ra cà phê do có thể thu về giá trị USD cao hơn.

Giá cà phê cũng chịu sức ép từ lượng cà phê Brazil được đưa vào các kho của ICE tăng mạnh. Sở Giao dịch ICE cho biết tính đến thứ Sáu tuần trước, có 251.230 bao cà phê đang chờ kiểm định tại các kho của ICE, mức cao nhất trong 3,75 năm, mặc dù con số này đã giảm xuống còn 236.582 bao vào thứ Ba.

Cà phê đã được vận chuyển từ Brazil đến các kho này với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9. Tồn kho cà phê Brazil tại ICE tăng vọt lên mức cao nhất trong 1,25 năm, đạt 152.903 bao vào thứ Ba, trong đó arabica chiếm phần lớn lượng cà phê mới được đưa vào.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết, xuất khẩu cà phê robusta toàn cầu niên vụ 2025/26 tăng vọt 12,3% và lần đầu tiên vượt 50 triệu bao. Đáng chú ý, đà tăng này chủ yếu đến từ Việt Nam - quốc gia chiếm gần 60% xuất khẩu robusta toàn cầu.

Theo đó, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 9/2026 đạt 11,55 triệu bao, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tính chung niên vụ cà phê 2025/26 (từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026), tổng lượng xuất khẩu vẫn tăng 1%, lên 142,39 triệu bao, so với 141,02 triệu bao của niên vụ 2024/25.

Cà phê nhân xanh tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm 87% tổng lượng cà phê xuất khẩu trong niên vụ 2025/26. Trong khi đó, cà phê hòa tan và cà phê đã rang lần lượt chiếm 12,5% và 0,5%.

Xét theo chủng loại, kết thúc niên vụ 2025/26, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 123,93 triệu bao, tăng 1,3% so với mức 122,33 triệu bao của niên vụ trước.

Đà tăng này chủ yếu đến từ cà phê robusta, với lượng xuất khẩu đạt 50,1 triệu bao, tăng 12,3% so với 44,64 triệu bao của niên vụ trước - đánh dấu lần đầu tiên xuất khẩu cà phê nhân xanh robusta vượt 50 triệu bao trong một niên vụ.

Với kết quả này, tỷ trọng cà phê robusta trong tổng lượng cà phê nhân xanh xuất khẩu toàn cầu tăng lên 40,4% trong niên vụ 2025/26, so với 36,5% trong niên vụ 2024/25. Đây cũng là lần đầu tiên tỷ trọng robusta vượt ngưỡng 40%.