Ảnh minh họa. Nguồn: EVF

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE: EVF), ngày 23/11, công bố thông tin về việc mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu EVFH2232001.

Cụ thể, EVF dự kiến mua lại 107 trái phiếu thuộc lô EVFH2232001, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 107 tỷ đồng. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại là ngày 8/1/2027.

Nguồn vốn thực hiện mua lại được bố trí từ hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm các khoản khấu hao, lợi nhuận và các nguồn thu khác nhằm đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho trái chủ.

Lô trái phiếu trên được EVF phát hành năm 2022, với tổng giá trị 1.725 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 6,7%/năm.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành được EVF sử dụng phục vụ hoạt động đầu tư và cho vay các dự án xanh đủ điều kiện, theo nguyên tắc trái phiếu xanh của Hiệp hội Thị trường vốn quốc tế (ICMA) và tiêu chuẩn trái phiếu xanh ASEAN.

Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hồi đầu tháng 8/2026, lô trái phiếu này còn dư nợ gốc 1.410 tỷ đồng. Ngoài ra, EVF còn hai lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 600 tỷ đồng.

Huy động hơn 1.147 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Liên quan đến hoạt động huy động vốn, ngày 19/11 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản thông báo nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của EVF.

Theo phương án, công ty dự kiến chào bán 85 triệu cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trong đó, CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital dự kiến mua 40 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,73% vốn điều lệ EVF sau phát hành. Đây cũng là nhà đầu tư dự kiến được phân phối lượng cổ phiếu lớn nhất trong đợt chào bán.

Japan Vietnam Capital Fund I, L.P. dự kiến mua hơn 22,14 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,62% sau phát hành; Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) dự kiến mua hơn 18,27 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,16%; Daiwa – SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P. dự kiến mua hơn 4,58 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,54%.

Trước đợt chào bán, cả 4 nhà đầu tư trên đều chưa sở hữu cổ phiếu EVF.

Giá chào bán được xác định là 13.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động tối đa 1.147,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, cụ thể là cấp tín dụng cho khách hàng.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của EVF sẽ tăng thêm 850 tỷ đồng, từ hơn 7.605 tỷ đồng lên hơn 8.455 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu EVF kết phiên giao dịch ngày 23/11 ở mức 11.300 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán riêng lẻ cao hơn khoảng 19,5% so với thị giá cổ phiếu EVF tại thời điểm này.

Diễn biến cổ phiếu EVF trên thị trường.

Kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Bên cạnh phương án phát hành cổ phiếu, EVF đang triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ ra thị trường quốc tế với tổng giá trị tối đa 300 triệu USD, tương đương khoảng 7.700 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Theo phương án, trái phiếu chỉ được chào bán và phát hành tại Singapore thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), không được chào bán, phát hành trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Theo công bố của EVF, ngày 2/11/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore đã chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế của công ty.

Trong nước, ngày 5/11/2026, UBCKNN đã ban hành Công văn số 11003/UBCK-QLCB về việc nhận được hồ sơ đề nghị đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của EVF.

Như vậy, thông qua hai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu quốc tế, EVF dự kiến huy động tổng cộng khoảng 8.847,5 tỷ đồng nếu cả hai đợt phát hành hoàn tất với giá trị tối đa.